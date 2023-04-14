https://sputnikarabic.ae/20230414/تصويت-هل-بدأ-العرب-بوضع-حد-لسياسات-واشنطن-المريبة-في-المنطقة؟-1075909241.html
تصويت... هل بدأ العرب بوضع حد لسياسات واشنطن المريبة في المنطقة؟
تصويت... هل بدأ العرب بوضع حد لسياسات واشنطن المريبة في المنطقة؟
تعمل الدول العربية في الفترة الأخيرة على تثبيت وإحلال السلام في المنطقة بخطى واضحة وعلى أكثر من اتجاه، الأمر الذي أبدت واشنطن ملاحظات عليه. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T12:55+0000
2023-04-14T12:55+0000
2023-04-14T13:40+0000
استطلاعات الرأي
العالم العربي
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وبدأت الدول العربية، على رأسها المملكة العربية السعودية، بعملية تثبيت السلام وإحياء مبادرات من شأنها إيقاف الأزمات على ثلاث محاور، الأول في سوريا، والثاني في اليمن، والثالث في علاقة دول الخليج العربي مع إيران.لكن على الرغم من التصريحات الأمريكية، تستمر عملية تثبيت السلام في المنطقة العربية على قدم وساق، وعلى جميع المحاور، حتى مع تركيا، الأمر الذي من شأنه أن يسهم بشكل كبير في جلب الازدهار والانتعاش الاقتصادي للمنطقة ككل.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, العالم العربي, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, опросы
تصويت... هل بدأ العرب بوضع حد لسياسات واشنطن المريبة في المنطقة؟
12:55 GMT 14.04.2023 (تم التحديث: 13:40 GMT 14.04.2023) تابعنا عبر
تعمل الدول العربية في الفترة الأخيرة على تثبيت وإحلال السلام في المنطقة بخطى واضحة وعلى أكثر من اتجاه، الأمر الذي أبدت واشنطن ملاحظات عليه.
وبدأت الدول العربية، على رأسها المملكة العربية السعودية، بعملية تثبيت السلام وإحياء مبادرات من شأنها إيقاف الأزمات على ثلاث محاور، الأول في سوريا، والثاني في اليمن، والثالث في علاقة دول الخليج العربي مع إيران.
وعلى الرغم من أن واشنطن قد أبدت تحفظاتها على بعض هذه المحاور الثلاثة، مثل اعتراضها على الموقف العربي من عودة العلاقات مع دمشق، والتي نقلها مدير وكالة المخابرات المركزية، وليام بيرنز، وترحيب واشنطن بمحاور أخرى، إلا أن الخبراء يؤكدون أن واشنطن ربما تكون غير راضية عن عملية تثبيت السلام الشامل الذي يجري في المنطقة، خصوصا مع إيران.
وأكد خبراء أن هذه الإجراءات العربية هي مؤشر على أن وجود نية لدى القيادات العربية بوضع حد لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، تقوم على زرع الفوضى لكي تسيطر على خيرات المنطقة وشعوبها.
لكن على الرغم من التصريحات الأمريكية، تستمر عملية تثبيت السلام في المنطقة العربية على قدم وساق، وعلى جميع المحاور، حتى مع تركيا، الأمر الذي من شأنه أن يسهم بشكل كبير في جلب الازدهار والانتعاش الاقتصادي للمنطقة ككل.