عربي
https://sputnikarabic.ae/20230414/تصويت-هل-بدأ-العرب-بوضع-حد-لسياسات-واشنطن-المريبة-في-المنطقة؟-1075909241.html
تصويت... هل بدأ العرب بوضع حد لسياسات واشنطن المريبة في المنطقة؟
تصويت... هل بدأ العرب بوضع حد لسياسات واشنطن المريبة في المنطقة؟
تعمل الدول العربية في الفترة الأخيرة على تثبيت وإحلال السلام في المنطقة بخطى واضحة وعلى أكثر من اتجاه، الأمر الذي أبدت واشنطن ملاحظات عليه. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T12:55+0000
2023-04-14T13:40+0000
استطلاعات الرأي
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102077/05/1020770564_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_1d57f455ddcc85e18df84e922b2f32fc.jpg
وبدأت الدول العربية، على رأسها المملكة العربية السعودية، بعملية تثبيت السلام وإحياء مبادرات من شأنها إيقاف الأزمات على ثلاث محاور، الأول في سوريا، والثاني في اليمن، والثالث في علاقة دول الخليج العربي مع إيران.لكن على الرغم من التصريحات الأمريكية، تستمر عملية تثبيت السلام في المنطقة العربية على قدم وساق، وعلى جميع المحاور، حتى مع تركيا، الأمر الذي من شأنه أن يسهم بشكل كبير في جلب الازدهار والانتعاش الاقتصادي للمنطقة ككل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102077/05/1020770564_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_625742bf408c8949e6e570d8003e606e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
استطلاعات الرأي, العالم العربي, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, опросы

تصويت... هل بدأ العرب بوضع حد لسياسات واشنطن المريبة في المنطقة؟

12:55 GMT 14.04.2023 (تم التحديث: 13:40 GMT 14.04.2023)
© Fotolia / Gary / واشنطن
واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
© Fotolia / Gary /
تابعنا عبرTelegram
تعمل الدول العربية في الفترة الأخيرة على تثبيت وإحلال السلام في المنطقة بخطى واضحة وعلى أكثر من اتجاه، الأمر الذي أبدت واشنطن ملاحظات عليه.
وبدأت الدول العربية، على رأسها المملكة العربية السعودية، بعملية تثبيت السلام وإحياء مبادرات من شأنها إيقاف الأزمات على ثلاث محاور، الأول في سوريا، والثاني في اليمن، والثالث في علاقة دول الخليج العربي مع إيران.

وعلى الرغم من أن واشنطن قد أبدت تحفظاتها على بعض هذه المحاور الثلاثة، مثل اعتراضها على الموقف العربي من عودة العلاقات مع دمشق، والتي نقلها مدير وكالة المخابرات المركزية، وليام بيرنز، وترحيب واشنطن بمحاور أخرى، إلا أن الخبراء يؤكدون أن واشنطن ربما تكون غير راضية عن عملية تثبيت السلام الشامل الذي يجري في المنطقة، خصوصا مع إيران.

عدد الأصوات17

وأكد خبراء أن هذه الإجراءات العربية هي مؤشر على أن وجود نية لدى القيادات العربية بوضع حد لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، تقوم على زرع الفوضى لكي تسيطر على خيرات المنطقة وشعوبها.

لكن على الرغم من التصريحات الأمريكية، تستمر عملية تثبيت السلام في المنطقة العربية على قدم وساق، وعلى جميع المحاور، حتى مع تركيا، الأمر الذي من شأنه أن يسهم بشكل كبير في جلب الازدهار والانتعاش الاقتصادي للمنطقة ككل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала