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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230414/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1075889783.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T05:36+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
جندي روسيا في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:36 GMT 14.04.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:36 GMT 14.04.2023
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعرض فيديو تدمير مجموعة مشاة أوكرانية بمدافع "رابير"
05:32 GMT
05:36 GMT 14.04.2023
دمية لفهد وضع على دبابة ليوبارد 2 خلال حفل تسليم الدبابات في قاعدة الجيش المجري بتاريخ في 24 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يغرق دبابة "ليوبارد" في مستنقع بالقرب من خيرسون
04:36 GMT
05:36 GMT 14.04.2023
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صواريخ قوات "يوغ" الروسية تدمر نقاط انتشار للقوات الأوكرانية في دونيتسك
02:19 GMT
05:36 GMT 14.04.2023
الدفاع الروسية: تدمير 3 معاقل سرايا أوكرانية في منطقة زفانوفكا بدونيتسك
دمرت القوات المسلحة الروسية، مجموعة "الجنوب"، اليوم الجمعة، ثلاثة معاقل لسرايا لواء الهجوم الجبلي العاشر المنفصل للجيش الأوكراني في منطقة زفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى ثلاث قطع مدفعية وقاذف هاون في منطقة فيرخنيكامينسك.
05:35 GMT 14.04.2023
القوات الأوكرانية تقصف وسط مدينة غورليفكا في جمهورية دونيتسك
أفاد رئيس بلدية غورليفكا إيفان بريخودكو، صباح اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية قامت بقصف وسط المدينة ليلاً، وتم فصل التيار الكهربائي عن عدد من المنازل في منطقة المدينة الوسطى.
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