تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:36 GMT 14.04.2023
05:36 GMT 14.04.2023
05:36 GMT 14.04.2023
05:36 GMT 14.04.2023
دمرت القوات المسلحة الروسية، مجموعة "الجنوب"، اليوم الجمعة، ثلاثة معاقل لسرايا لواء الهجوم الجبلي العاشر المنفصل للجيش الأوكراني في منطقة زفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى ثلاث قطع مدفعية وقاذف هاون في منطقة فيرخنيكامينسك.
05:35 GMT 14.04.2023
أفاد رئيس بلدية غورليفكا إيفان بريخودكو، صباح اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية قامت بقصف وسط المدينة ليلاً، وتم فصل التيار الكهربائي عن عدد من المنازل في منطقة المدينة الوسطى.