https://sputnikarabic.ae/20230414/تقرير-دولي-يصنف-دولة-عربية-بالمرتبة-الـ4-في-إفلاس-الشركات-13-ألف-خلال-2023-1075895812.html

تقرير دولي يصنف دولة عربية بالمرتبة الـ4 في إفلاس الشركات... 13 ألف خلال 2023

تقرير دولي يصنف دولة عربية بالمرتبة الـ4 في إفلاس الشركات... 13 ألف خلال 2023

وضع تقرير دولي متخصص إحدى الدول العربية في المرتبة الرابعة عالميا، في معدل إفلاس الشركات، متوقعًا أن يصل عدد الشركات المفلسة في 2023 إلى 13 ألف شركة. 14.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-14T08:22+0000

2023-04-14T08:22+0000

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ووفقا لموقع هسربيس، فقد أصدرت شركة التأمين الدولية، "أليانز تريد"، تقريرا أكدت فيه أن المملكة المغربية حققت رقما قياسيا، متوقعًا إفلاس 13 ألف شركة مغربية خلال العام الجاري، وهو ما يضعها في المركز الرابع بعد كل من بولندا وإسبانيا وهنغاريا.ولفت التقرير إلى أن المملكة أفلس فيها، خلال العام الماضي، أكثر من 12 ألف شركة، وهو ما يعني أن هذا العام سيشهد زيادة تقدر بـ5 في المئة.ولفت التقرير إلى تاريخ إفلاس الشركات المغربية وتطوره منذ العام 2020، حيث بلغ وقتها نحو 6 آلاف و620 حالة، ثم ارتفع في العام 2021، إلى 10 آلاف و552 حالة. وفي العام 2022، ارتفع إلى 12 ألفا و397 شركة.ودوليا أكد تقرير شركة التأمين الدولية "أليانز تريد"، ارتفاع توقعات الإفلاس بما يقارب 21%، و4% العام المقبل، وفي فرنسا يرتفع الرقم إلى 60 ألفا، و28 ألفا في المملكة المتحدة و17 ألفا في ألمانيا.وحول أسباب ارتفاع حالات الإفلاس، عزا التقرير ذلك إلى "السياق الاقتصادي العالمي المرتبط بنمو اقتصادي ضعيف، والضغوط على الأرباح وشروط التمويل التي أصبحت أكثر صعوبة.طالع أيضا: خبراء اقتصاد: المغرب يتجه للأسواق المالية العالمية باقتراض جديد

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