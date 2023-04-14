https://sputnikarabic.ae/20230414/حركة-شاذة-لنجم-في-المجرة-تكشف-عن-عالم-غريب-1075905439.html

حركة شاذة لنجم في المجرة تكشف عن "عالم غريب"... فيديو

حركة شاذة لنجم في المجرة تكشف عن "عالم غريب"... فيديو

اكتشف علماء الفلك، باستخدام بيانات من مركبة الفضاء "غايا"، التي ترسم خرائط مجرة ​​درب التبانة، وجود التواء في حركة نجم يُدعى HIP-99770، مما يشير إلى وجود كوكب... 14.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-14T12:08+0000

2023-04-14T12:08+0000

2023-04-14T12:13+0000

مجتمع

علوم

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وقدمت ملاحظات عن صورة أخرى نادرة ومباشرة لما يسمى بـ"إكسو بلانت"، أي كوكب خارج المجموعة الشمسية، والذي سُمي لاحقًا "HIP-99770b".وتشكل هذه الجهود طريقة جديدة وفعالة للبحث عن عوالم خارج النظام الشمسي، من أجل فهم أفضل لتنوع الكواكب وأنظمة الكواكب الموجودة هناك، والبحث عن عالم آخر قد تكون الحياة فيه قد ازدهرت، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت"، اليوم الجمعة.وقال عالم الفيزياء الفلكية، تايرن كاري، من جامعة تكساس في سان أنطونيو: "هذا النهج الجديد لإيجاد الكواكب يرسم مسبقًا الطريقة التي سنقوم بها يومًا ما بتحديد وتمييز توأم الأرض حول نجم قريب". وأضاف:وأضاف كاري: "هذا يعني أننا لا نراهم عادةً بشكل مباشر على الإطلاق، أيا كان الضوء الذي قد ينبعث منه أو ينعكس، فإنه يغرق في حريق نجمهم، بدلاً من ذلك، تم اكتشاف أكثر من 5300 كوكب خارجي مؤكد تم تحديده حتى الآن بشكل غير مباشر فقط".وتابع كاري: "الثاني هو البحث عن التغييرات في الطول الموجي لضوء النجم المعروف باسم تحولات دوبلر، أثناء تحركه حول المركز المشترك للمدار الذي يتقاسمه مع كوكب خارج المجموعة الشمسية".لأن جاذبية كوكب خارج المجموعة الشمسية تؤثر على النجم أيضًا؛ يتحرك الجسمان حول هذا المركز في نوع من الرقص، يمكن اكتشاف هذه الحركة في النجم بطريقة أخرى أيضًا.ويمكن استخدام هذه الطريقة لاكتشاف الكواكب الخارجية التي لن تكشف عنها تحولات دوبلر، مثل الكواكب الخارجية التي تدور في مدارات أكبر حول نجومها.

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