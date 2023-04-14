https://sputnikarabic.ae/20230414/خبير-الشخص-الموقوف-في-الولايات-المتحدة-على-خلفية-التسريبات-قد-يجري-تقديمه-ككبش-فداء-1075907675.html
خبير: الشخص الموقوف في الولايات المتحدة على خلفية "التسريبات" قد يجري تقديمه ككبش فداء
خبير: الشخص الموقوف في الولايات المتحدة على خلفية "التسريبات" قد يجري تقديمه ككبش فداء
اعتبر مدير مؤسسة "فرانكلين روزفلت لدراسة الولايات المتحدة" في جامعة موسكو الحكومية، يوري روغوليوف، اليوم الجمعة، أن عنصر الحرس الوطني، الذي تم توقيفه مؤخرا،... 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T12:39+0000
2023-04-14T12:39+0000
2023-04-14T12:39+0000
العالم
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وقال روغوليوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لدي إحساس بأنهم اختاروا شخصا يقوم بأداء دور الجاني البديل [كبش الفداء]. وهذا سوف يخضع الآن للمحاكمة. كما أن هناك احتمال أن يتم توريطه، واستغلاله لمصلحتهم الخاصة".وتسائل الخبير "أين فرد الحرس الوطني البالغ من العمر 21 عامًا، من الوثائق السرية على مستوى هيئة الأركان العامة، ووزارة الدفاع (البنتاغون)".واعتبر أنه لا حاجة للتسرع في استخلاص الاستنتاجات، حيث أن "القصة"، التي أصبحت فيها وثائق سرية في متناول عسكري شاب، تبدو غريبة بالفعل.وأضاف الخبير: "يمكن أن تظهر مثل هذه المجموعة من الوثائق المنشورة، في وقت واحد في مكان واحد، مثل مجلس الأمن القومي الأمريكي، الذي يجمع المعلومات من خدمات مختلفة. لكن أن توجد لدى الحرس الوطني معلومات من وكالة المخابرات المركزية، أو وكالة الأمن القومي، فهذا مستبعد".وفي وقت سابق، لم يستبعد مدير المعهد الدولي للدول الحديثة، أليكسي مارتينوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن عملية تسريب مواد سرية للبنتاغون، يمكن أن تكون محاولة من قبل الولايات المتحدة نفسها، لصرف الانتباه عن تحقيق الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، حول الانفجارات في خطوط الأنابيب الغاز الروسي إلى أوروبا تحت مياه البلطيق "التيار الشمالي".وافترض مارتينوف بأن هذا لم يكن إلا تدخلا إعلاميا منظما، من خلال قنوات المعلومات الخاصة، "من أجل تنشيط جدول الأعمال، وتحويل الانتباه عن الصحفي هيرش، المزعج للغاية".
https://sputnikarabic.ae/20230413/إعلام-تسريب-وثائق-البنتاغون-السرية-حدث-من-قاعدة-عسكرية-أمريكية--1075842858.html
https://sputnikarabic.ae/20230411/ما-ضرر-تسريب-الوثائق-على-إدارة-بايدن-وعلاقتها-بأوكرانيا-1075783875.html
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العالم
خبير: الشخص الموقوف في الولايات المتحدة على خلفية "التسريبات" قد يجري تقديمه ككبش فداء
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اعتبر مدير مؤسسة "فرانكلين روزفلت لدراسة الولايات المتحدة" في جامعة موسكو الحكومية، يوري روغوليوف، اليوم الجمعة، أن عنصر الحرس الوطني، الذي تم توقيفه مؤخرا، على خلفية نشر وثائق سرية للبنتاغون، يمكن أن يتم استغلاله عمدا، ككبش فداء، وتحميله مسؤولية التسريبات.
وقال روغوليوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لدي إحساس بأنهم اختاروا شخصا يقوم بأداء دور الجاني البديل [كبش الفداء]. وهذا سوف يخضع الآن للمحاكمة. كما أن هناك احتمال أن يتم توريطه، واستغلاله لمصلحتهم الخاصة".
وتسائل الخبير "أين فرد الحرس الوطني البالغ من العمر 21 عامًا، من الوثائق السرية على مستوى هيئة الأركان العامة، ووزارة الدفاع (البنتاغون)".
وأشار روغوليوف إلى أن "تسريبات الوثائق" في الولايات المتحدة، أمر شائع بالفعل، وتحدث لعدد من الأسباب، التي بينها سياسية وإيديولوجية وأخلاقية.
واعتبر أنه لا حاجة للتسرع في استخلاص الاستنتاجات، حيث أن "القصة"، التي أصبحت فيها وثائق سرية في متناول عسكري شاب، تبدو غريبة بالفعل.
وأضاف الخبير: "يمكن أن تظهر مثل هذه المجموعة من الوثائق المنشورة، في وقت واحد في مكان واحد، مثل مجلس الأمن القومي الأمريكي، الذي يجمع المعلومات من خدمات مختلفة. لكن أن توجد لدى الحرس الوطني معلومات من وكالة المخابرات المركزية، أو وكالة الأمن القومي، فهذا مستبعد".
وفي وقت سابق، لم يستبعد مدير المعهد الدولي للدول الحديثة، أليكسي مارتينوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن عملية تسريب مواد سرية للبنتاغون، يمكن أن تكون محاولة من قبل الولايات المتحدة نفسها، لصرف الانتباه عن تحقيق الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، حول الانفجارات في خطوط الأنابيب الغاز الروسي إلى أوروبا تحت مياه البلطيق "التيار الشمالي".
وافترض مارتينوف بأن هذا لم يكن إلا تدخلا إعلاميا منظما، من خلال قنوات المعلومات الخاصة، "من أجل تنشيط جدول الأعمال، وتحويل الانتباه عن الصحفي هيرش، المزعج للغاية".