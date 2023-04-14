https://sputnikarabic.ae/20230414/خبير-منظومة-هيمارس-ستعطي-قوة-للمغرب-ولكن-لن-تغير-من-موازين-القوى-في-المنطقة---1075917288.html

خبير: منظومة "هيمارس" ستعطي قوة للمغرب ولكن لن تغير من موازين القوى في المنطقة

خبير: منظومة "هيمارس" ستعطي قوة للمغرب ولكن لن تغير من موازين القوى في المنطقة

ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية " مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 14.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-14T15:05+0000

2023-04-14T15:05+0000

2023-04-14T15:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

شؤون عسكرية

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خبير: منظومة هيمارس ستعطي قوة للمغرب ولكن لن تغير من موازين القوى في المنطقة. خبير: منظومة هيمارس ستعطي قوة للمغرب ولكن لن تغير من موازين القوى في المنطقة.

خرجت ولم تعد... وثائق البنتاغون السرية المسربة هل هي حقيقة أم مسرحية جديدة؟عن هذا الموضوع، تحدث لـ" شؤون عسكرية" عبر الهاتف الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور بشير بدور:نتنياهو يهدد سوريا بدفع ثمن باهظ في حال قُصِفت تل أبيب من أراضيها، عن هذا الموضوع تحدث عبر الهاتف الخبير العسكري اللواء يحيى سليمان:مناورات عسكرية بين الفلبين وأمريكا، فما هي الغايات والرسائل؟حول هذا الموضوع، تحدث عبر الهاتف الخبير بالشؤون الصينية الدكتور علي محمود ريا:المغرب وصفقة محتملة مع واشنطن عنوانها منظومة الصواريخ "هيمارس". عن هذا الموضوع، تحدث عبر الهاتف اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

شيماء ثامر https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg

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