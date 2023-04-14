https://sputnikarabic.ae/20230414/خبير-منظومة-هيمارس-ستعطي-قوة-للمغرب-ولكن-لن-تغير-من-موازين-القوى-في-المنطقة---1075917288.html
خبير: منظومة "هيمارس" ستعطي قوة للمغرب ولكن لن تغير من موازين القوى في المنطقة
خبير: منظومة "هيمارس" ستعطي قوة للمغرب ولكن لن تغير من موازين القوى في المنطقة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية " مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T15:05+0000
2023-04-14T15:05+0000
2023-04-14T15:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير: منظومة هيمارس ستعطي قوة للمغرب ولكن لن تغير من موازين القوى في المنطقة.
خبير: منظومة هيمارس ستعطي قوة للمغرب ولكن لن تغير من موازين القوى في المنطقة.
خرجت ولم تعد... وثائق البنتاغون السرية المسربة هل هي حقيقة أم مسرحية جديدة؟عن هذا الموضوع، تحدث لـ" شؤون عسكرية" عبر الهاتف الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور بشير بدور:نتنياهو يهدد سوريا بدفع ثمن باهظ في حال قُصِفت تل أبيب من أراضيها، عن هذا الموضوع تحدث عبر الهاتف الخبير العسكري اللواء يحيى سليمان:مناورات عسكرية بين الفلبين وأمريكا، فما هي الغايات والرسائل؟حول هذا الموضوع، تحدث عبر الهاتف الخبير بالشؤون الصينية الدكتور علي محمود ريا:المغرب وصفقة محتملة مع واشنطن عنوانها منظومة الصواريخ "هيمارس". عن هذا الموضوع، تحدث عبر الهاتف اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: منظومة "هيمارس" ستعطي قوة للمغرب ولكن لن تغير من موازين القوى في المنطقة
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ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية " مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
خرجت ولم تعد... وثائق البنتاغون السرية المسربة هل هي حقيقة أم مسرحية جديدة؟
عن هذا الموضوع، تحدث لـ" شؤون عسكرية" عبر الهاتف الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور بشير بدور:
"هناك ما يشير إلى أنه فعلا تم تسريب الوثائق السرية وهذا يؤكد ضعف المخابرات الأمريكية وأن هذا الجهاز بات من السهولة اختراقه. انحسار الدور الأمريكي وتراجعه في الساحة الدولية والضعف الداخلي في أوروبا والدول الغربية كل ذلك جاء نتيجة المتغيرات وأسباب أخرى أضعفت من تركيز الولايات المتحدة على الكثير من الملفات".
نتنياهو يهدد سوريا بدفع ثمن باهظ في حال قُصِفت تل أبيب من أراضيها، عن هذا الموضوع تحدث عبر الهاتف الخبير العسكري اللواء يحيى سليمان:
"معروف عن سوريا أنها تحمي وتدافع عن الجميع ضمن استراتيجية محاربة العدوان الإسرائيلي وإنهائه ونحن نرى أن الحلفاء يجب أن يقفوا معنا موقفا قويا لردع مثل هذه التهديدات".
مناورات عسكرية بين الفلبين وأمريكا، فما هي الغايات والرسائل؟
حول هذا الموضوع، تحدث عبر الهاتف الخبير بالشؤون الصينية الدكتور علي محمود ريا:
"تحاول أمريكا من خلال هذه المناورات أن ترسل رسالة إلى بكين بأن المناورات الأخيرة التي قامت بها بكين لا تخيفها ولا تخيف تايوان التي لها حلفاء كثر في المنطقة وبهذه المناورات تحاول الولايات المتحدة تجميع المزيد من الأوراق للجلوس عاجلا أو آجلا على طاولة المفاوضات مع الصين أو روسيا وتكون لديها إمكانية أكثر للوصول إلى النتائج التي تريدها مع علمها المطلق بأن أي حرب بينها وبين هاتين الدولتين ستكون حرب نووية مدمرة على الجميع".
المغرب وصفقة محتملة مع واشنطن عنوانها منظومة الصواريخ "هيمارس". عن هذا الموضوع، تحدث عبر الهاتف اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج:
"تسعى الولايات المتحدة لضم المغرب إلى حضنها وقطع الطريق على روسيا، ولا سيما أن الجزائر تستورد السلاح من روسيا. من جهة أخرى الرئيس جو بايدن له عدة أشهر وهو يعمل لعودة أمريكا إلى إفريقيا، خاصة وأن الصين وروسيا في السنوات الماضية قامتا في استحواذ معظم الدول الأفريقية، أما بالنسبة لمنظومة "هيمارس" فهي ستعطي بلا شك قوة للمغرب، ولكن لن تغير من موازين القوى في المنطقة".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...