https://sputnikarabic.ae/20230414/خبير-يكشف-أسباب-ارتفاع-أسعار-الذهب-1075893833.html
خبير يكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب
خبير يكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب
ارتفعت خلال اليومين الأخيرين أسعار الذهب العالمية، وتستعد لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T07:42+0000
2023-04-14T07:42+0000
2023-04-14T07:42+0000
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وأظهرت الإحصاءات الرسمية ارتفاع الذهب بنسبة 0.2 % عند 2044.09 دولار للأوقية، ابتداءً من 0355 بتوقيت غرينتش، لافتةً إلى أنه يحوم بالقرب من أعلى مستوى في عام واحد، حيث تم الوصول إليه أمس الخميس، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة، 0.2% إلى 2059.40 دولار.وحول أسباب هذا الارتفاع، أكد مات سيمبسون، كبير محللي السوق في سيتي إندكس لموقع "سي إن بي سي" الأمريكي أن الرغبة في بيع الدولار الأمريكي في أعقاب بيانات التضخم الضعيفة، إضافة إلى العائدات المنخفضة، والدعوات إلى تخفيض سعر الفائدة الفيدرالي النهائي، كل ذلك كان محركًا كبيرًا لارتفاع أسعار الذهب عالميا.علاوة على ذلك، يؤكد سيمبسون ارتفاع عدد الأمريكيين الذين قدموا مطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وهو ما يفسره كبير محللي السوق في سيتي إندكس، بأنه يشير إلى أن ظروف سوق العمل كانت تتراجع حيث أدت تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى تراجع الطلب في الاقتصاد.وأشار إلى أن "هذه القراءات، جنبًا إلى جنب مع المخاوف من ركود، ساعدت على ارتفاع السبائك بنسبة 1.8% حتى الآن هذا الأسبوع".يشار إلى أن أداة CME FedWatch تظهر أن الأسواق تسعر بنسبة 66.8% بفرصة رفع بمقدار 25 نقطة أساس في مايو/أيار، مع حدوث تخفيضات في أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام.طالع أيضا: الذهب بالقرب من أعلى مستوى في 8 أشهر... ومحللون يتوقعون استمرار ارتفاعه
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https://sputnikarabic.ae/20230103/الذهب-يسجل-أعلى-مستوياته-في-6-أشهر-وسط-توقعات-باستمرار-الارتفاع-في-2023-1071893892.html
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اقتصاد, الأخبار, أسعار الذهب اليوم, أخبار العالم الآن
اقتصاد, الأخبار, أسعار الذهب اليوم, أخبار العالم الآن
خبير يكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب
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ارتفعت خلال اليومين الأخيرين أسعار الذهب العالمية، وتستعد لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.
وأظهرت الإحصاءات الرسمية ارتفاع الذهب
بنسبة 0.2 % عند 2044.09 دولار للأوقية، ابتداءً من 0355 بتوقيت غرينتش، لافتةً إلى أنه يحوم بالقرب من أعلى مستوى في عام واحد، حيث تم الوصول إليه أمس الخميس، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة، 0.2% إلى 2059.40 دولار.
وحول أسباب هذا الارتفاع
، أكد مات سيمبسون، كبير محللي السوق في سيتي إندكس لموقع "سي إن بي سي" الأمريكي أن الرغبة في بيع الدولار الأمريكي في أعقاب بيانات التضخم الضعيفة، إضافة إلى العائدات المنخفضة، والدعوات إلى تخفيض سعر الفائدة الفيدرالي النهائي، كل ذلك كان محركًا كبيرًا لارتفاع أسعار الذهب عالميا.
وأوضح أن بيانات هذا الأسبوع أظهرت انخفاض مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، في مارس/آذار، بأكبر قدر منذ أبريل/نيسان 2020، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك أقل من المتوقع.
علاوة على ذلك، يؤكد سيمبسون ارتفاع عدد الأمريكيين الذين قدموا مطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وهو ما يفسره كبير محللي السوق في سيتي إندكس، بأنه يشير إلى أن ظروف سوق العمل كانت تتراجع حيث أدت تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى تراجع الطلب في الاقتصاد.
وأشار إلى أن "هذه القراءات، جنبًا إلى جنب مع المخاوف من ركود، ساعدت على ارتفاع السبائك بنسبة 1.8% حتى الآن هذا الأسبوع".
وقال سيمبسون: "ستتجه كل الأنظار إلى مبيعات التجزئة الأمريكية ومعنويات المستهلكين وتوقعات التضخم اليوم"، مضيفًا أن الذهب قد يتجه نحو أعلى مستوى له على الإطلاق، إذا جاءت البيانات ضعيفة بما فيه الكفاية.
يشار إلى أن أداة CME FedWatch تظهر أن الأسواق تسعر بنسبة 66.8% بفرصة رفع بمقدار 25 نقطة أساس في مايو/أيار، مع حدوث تخفيضات في أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام.