https://sputnikarabic.ae/20230414/خبير-يكشف-أسباب-ارتفاع-أسعار-الذهب-1075893833.html

خبير يكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب

خبير يكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب

ارتفعت خلال اليومين الأخيرين أسعار الذهب العالمية، وتستعد لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي. 14.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-14T07:42+0000

2023-04-14T07:42+0000

2023-04-14T07:42+0000

اقتصاد

الأخبار

أسعار الذهب اليوم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/0a/1049210785_0:196:2945:1853_1920x0_80_0_0_809b1935a20fc42fc4c627021582428e.jpg

وأظهرت الإحصاءات الرسمية ارتفاع الذهب بنسبة 0.2 % عند 2044.09 دولار للأوقية، ابتداءً من 0355 بتوقيت غرينتش، لافتةً إلى أنه يحوم بالقرب من أعلى مستوى في عام واحد، حيث تم الوصول إليه أمس الخميس، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة، 0.2% إلى 2059.40 دولار.وحول أسباب هذا الارتفاع، أكد مات سيمبسون، كبير محللي السوق في سيتي إندكس لموقع "سي إن بي سي" الأمريكي أن الرغبة في بيع الدولار الأمريكي في أعقاب بيانات التضخم الضعيفة، إضافة إلى العائدات المنخفضة، والدعوات إلى تخفيض سعر الفائدة الفيدرالي النهائي، كل ذلك كان محركًا كبيرًا لارتفاع أسعار الذهب عالميا.علاوة على ذلك، يؤكد سيمبسون ارتفاع عدد الأمريكيين الذين قدموا مطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وهو ما يفسره كبير محللي السوق في سيتي إندكس، بأنه يشير إلى أن ظروف سوق العمل كانت تتراجع حيث أدت تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى تراجع الطلب في الاقتصاد.وأشار إلى أن "هذه القراءات، جنبًا إلى جنب مع المخاوف من ركود، ساعدت على ارتفاع السبائك بنسبة 1.8% حتى الآن هذا الأسبوع".يشار إلى أن أداة CME FedWatch تظهر أن الأسواق تسعر بنسبة 66.8% بفرصة رفع بمقدار 25 نقطة أساس في مايو/أيار، مع حدوث تخفيضات في أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام.طالع أيضا: الذهب بالقرب من أعلى مستوى في 8 أشهر... ومحللون يتوقعون استمرار ارتفاعه

https://sputnikarabic.ae/20230410/شعبة-الذهب-المصرية-لـسبوتنيك-استقرار-الأسعار-يحتاج-لوقت-طويل-وأسباب-الارتفاع-لا-تزال-باقية-1075751595.html

https://sputnikarabic.ae/20230103/الذهب-يسجل-أعلى-مستوياته-في-6-أشهر-وسط-توقعات-باستمرار-الارتفاع-في-2023-1071893892.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, الأخبار, أسعار الذهب اليوم, أخبار العالم الآن