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https://sputnikarabic.ae/20230414/دبابة-ألتاي-التركية-1075904395.html
دبابة "ألتاي" التركية
دبابة "ألتاي" التركية
أعلنت شركة "بي إم سي باور" (BMC Power)، التي تعمل في مجال تطوير أجزاء الدبابات، أن القوات المسلحة التركية ستبدأ في اختبار دبابتين قتاليتين من طراز "ألتاي"... 14.04.2023, سبوتنيك عربي
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في الرسم المعلوماتي الآتي الذي أعده فريق "سبوتنيك"، ستتعرفون على المواصفات الفنية والأسلحة وميزات لدبابة "ألتاي".
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انفوجرافيك, رصد عسكري, инфографика
انفوجرافيك, رصد عسكري, инфографика

دبابة "ألتاي" التركية

11:51 GMT 14.04.2023
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أعلنت شركة "بي إم سي باور" (BMC Power)، التي تعمل في مجال تطوير أجزاء الدبابات، أن القوات المسلحة التركية ستبدأ في اختبار دبابتين قتاليتين من طراز "ألتاي" (Altai)، وهي أول إنتاج وطني تركي، في نهاية شهر أبريل/ نيسان الجاري.
في الرسم المعلوماتي الآتي الذي أعده فريق "سبوتنيك"، ستتعرفون على المواصفات الفنية والأسلحة وميزات لدبابة "ألتاي".
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