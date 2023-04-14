https://sputnikarabic.ae/20230414/دبابة-ألتاي-التركية-1075904395.html
دبابة "ألتاي" التركية
دبابة "ألتاي" التركية
أعلنت شركة "بي إم سي باور" (BMC Power)، التي تعمل في مجال تطوير أجزاء الدبابات، أن القوات المسلحة التركية ستبدأ في اختبار دبابتين قتاليتين من طراز "ألتاي"... 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T11:51+0000
2023-04-14T11:51+0000
2023-04-14T11:51+0000
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في الرسم المعلوماتي الآتي الذي أعده فريق "سبوتنيك"، ستتعرفون على المواصفات الفنية والأسلحة وميزات لدبابة "ألتاي".
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سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, رصد عسكري, инфографика
انفوجرافيك, رصد عسكري, инфографика
دبابة "ألتاي" التركية
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أعلنت شركة "بي إم سي باور" (BMC Power)، التي تعمل في مجال تطوير أجزاء الدبابات، أن القوات المسلحة التركية ستبدأ في اختبار دبابتين قتاليتين من طراز "ألتاي" (Altai)، وهي أول إنتاج وطني تركي، في نهاية شهر أبريل/ نيسان الجاري.
في الرسم المعلوماتي الآتي الذي أعده فريق "سبوتنيك"، ستتعرفون على المواصفات الفنية والأسلحة وميزات لدبابة "ألتاي".