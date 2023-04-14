https://sputnikarabic.ae/20230414/رئيس-النواب-اللبناني-يستقبل-السفير-المصري-في-بيروت-ويبحث-معه-الاستحقاقات-الدستورية-1075910943.html

رئيس النواب اللبناني يستقبل السفير المصري في بيروت ويبحث معه الاستحقاقات الدستورية

رئيس النواب اللبناني يستقبل السفير المصري في بيروت ويبحث معه الاستحقاقات الدستورية

استقبل نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، اليوم الجمعة، ياسر علوي، سفير مصر فى بيروت، وبحث معه جملة من الملفات السياسية والاقتصادية. 14.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-14T13:29+0000

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وأكدت "بوابة الأهرام"، اليوم الجمعة، أن نبيه بري، ناقش مع ياسر علوي، التطورات السياسية والاقتصادية والاستحقاقات الدستورية.ويعيش لبنان أزمة شغور المنصب الرئاسي، وذلك منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق، العماد ميشال عون، حيث فشل البرلمان على مدار إحدى عشرة مرة في انتخاب رئيس جديد.انعكس شغور المنصب الرئاسي سلبا على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية اللبنانية، حيث لم تستطع حكومة تصريف الأعمال برئاسة ميقاتي، عقد جلساتها بصورة دستورية صحيحة، في ظل معارضة البعض لانعقادها مع فراغ كرسي الرئاسة.وفي السياق نفسه، قرر لبنان، أمس الخميس، رفع حظر السفر عن حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، حيث أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، القرار وأنها بصدد تعميمه على الأجهزة الأمنية، ولا سيما المديرية العامة للأمن العام اللبناني، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وكان محققون أوروبيون أجروا ‎جلسة استماع مع حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، الشهر الماضي، تحت إشراف القضاء اللبناني، ‏واستمرت أكثر من 3 ساعات.‏وفي الجلسة، نفى سلامة من خلال بيان صادر عن مكتبه، تحويله أموالًا من البنك إلى حسابه، وقال إنه "لم يتم تحويل أموال البنك المركزي اللبناني إلى حسابي"، موضحًا: "التحويلات التي أجريتها للخارج مهما كان المبلغ كانت من حسابي الشخصي".ويخضع دور سلامة في مصرف لبنان [البنك المركزي] لتدقيق شديد منذ بدء تراجع اقتصاد البلاد عام 2019، وبلوغه مرحلة الانهيار، الذي شهد تراجع قيمة الليرة ودفع شريحة كبيرة من السكان إلى هوة الفقر.ويترأس، رياض سلامة، مصرف لبنان المركزي منذ نحو ثلاثة عقود، ويحظى بدعم كبار الساسة في لبنان، وهو الأمر الذي يكابده القضاء اللبناني في مواجهة تدخلات سياسية مؤثرة في مسار العديد من القضايا.

https://sputnikarabic.ae/20230414/لبنان-حراك-العسكريين-المتقاعدين-يدعو-إلى-التجمهر-ويهدد-بالتصعيد-1075890818.html

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