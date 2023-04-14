https://sputnikarabic.ae/20230414/روسيا-تحذر-من-عدم-تمديد-صفقة-الحبوب-وتطورات-إيجابية-بين-مصر-وتركيا-1075926048.html

روسيا تحذر من عدم تمديد صفقة الحبوب.. وتطورات إيجابية بين مصر وتركيا

روسيا تحذر من عدم تمديد صفقة الحبوب.. وتطورات إيجابية بين مصر وتركيا

أعلنت الخارجية الروسية، أن حل المشاكل الأساسية الخمس في صفقة الحبوب، من خلال الشركاء الأساسيين بات ضرورة، وإلا فلا داعي لتمديدها. 14.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-14T18:48+0000

2023-04-14T18:48+0000

2023-04-14T18:48+0000

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موسكو تحذر من عدم تمديد صفقة الحبوب إذا لم يتم حل المشاكل الأساسية في الصفقة، اتفاق مصري تركي على إطار زمني للارتقاء بالعلاقات موسكو تحذر من عدم تمديد صفقة الحبوب إذا لم يتم حل المشاكل الأساسية في الصفقة، اتفاق مصري تركي على إطار زمني للارتقاء بالعلاقات

موسكو تحذر من عدم تمديد صفقة الحبوب إذا لم يتم حل المشاكل الأساسية الخمس في الصفقةوقالت الخارجية الروسية، إنه لم يتم إحراز أي تقدم في حل خمس مشكلات أساسية وهي "إعادة ربط البنك الزراعي الروسي مع نظام سويفت، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات، ورفع القيود المفروضة على التأمين بالإضافة إلى رفع الحظر المفروض على الوصول إلى الموانئ، واستعادة تشغيل خط أنابيب الأمونيا (توجلياتي أزوت)، وفك تجميد الأصول الأجنبية وحسابات الشركات الروسية المتعلقة بإنتاج ونقل المواد الغذائية والأسمدة.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن الجزء الأول من الصفقة، يتم تنفيذه فقط حيث تذهب حصة الأسد من صادرات الحبوب الأوكرانية إلى أوروبا لتلبية المطالب التي تحددها الدول الغربية، أما الدول الفقيرة التي تحتاج إلى هذه الحبوب، فتحصل على 3% فقط.واستبعد سماق تمكن الأمم المتحدة من حل المشكلة وفرض الشروط الروسية الخمس، مشيرا إلى أن موسكو منحت المنظمة الدولية أكثر من فرصة لكن لم يتمكن الأمين العام من تقديم شيء.وأضاف سماق أن الشروط الروسية ليس مبالغا فيها وهي تحاول أن تخفف من العقوبات الغربية التي لا تستند لأي أساس وخارجة عن القانون الدولي.القوى المدنية في السودان تعقد لقاء طارئ مع قيادة الجيش وقوات "الدعم السريع"، لطرح أفكار لتجاوز الأزمةحذرت القوات المسلحة فى السودان مجددا من تحركات لقوات الدعم السريع بحشد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن ، دون موافقة الجيش أو التنسيق معه، لافتة إلى أن البلاد تمر بمنعطف تاريخى وخطير، وتزداد مخاطره بما تقوم به قيادة قوات الدعم السريع.في الوقت نفسه، أعلنت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في السودان، في بيان، عقد لقاء عاجل مع قيادة الجيش وقوات "الدعم السريع"، لطرح أفكار لتجاوز الأزمة.وأضافت القوى المدنية في بيانها أن اجتماع طارئ انعقد للقوى الموقعة على الاتفاق لمناقشة آخر التطورات السياسية، ووقف النشاط المتصاعد لعناصر المؤتمر الوطني المنحل ، وسعيهم لإثارة الفتنة بين القوات المسلحة والدعم السريع، ودق طبول الحرب أملًا منهم بأن يعودوا بعد أن لفظهم الشعب وطوى صفحة نظامهم .وأشارت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق، إلى أن العملية السياسية الجارية توفر فرصة تاريخية لإنشاء جيش واحد مهني وقومي، رافضة كل أشكال التدخل المباشر من أي جهة إقليمية أو دولية تسعى لتأجيج الصراع .قال أستاذ العلاقات الدولية الدكتور طارق فهمي: "إن هناك توقعات متفائلة لمسار جديد للعلاقات المصرية التركية وربما سيتم التركيز على الأبعاد الاقتصادية أولاً وهناك تصميم لدفع العلاقات لمرحلة جديدة يكون التركيز الرئيسي فيها على تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بالتبادل التجاري وبنية منظومة العلاقات على المستوى الثنائي ثم الانتقال منها (كإجراءات بناء ثقة) إلى المراحل الأخرى المتعلقة بالأبعاد السياسية والاستراتيجية ، بصرف النظر عن الخطوات الإجرائية مثل إجراء لقاء قمة بين الرئيسين التركي والمصري أو تطبيع العلاقات أو عودة السفيرين فهذه الأمور تمضي في سياقها الطبيعي، وتجاوزتها العلاقات بين أنقرة والقاهرة خلال الفترة الأخيرة".اتفاق مصري تركي على إطار زمني للارتقاء بالعلاقاتقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن القاهرة وأنقرة اتفقتا على إطار زمني محدد للارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيراً إلى التحضير لعقد قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.وأضاف شكري خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، في أنقرة أن "تحسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة يعزز أمن المنطقة "، لافتاً إلى أن "بلاده تسعى إلى الحد من أي معوقات في وجه العلاقات المصرية التركية".وأوضح الوزير المصري أنه تناول مع الجانب التركي القضايا الإقليمية والدولية، لافتاً إلى وجود نسبة كبيرة من التفاهم والتوافق بين القاهرة وأنقرة.وأضاف شكري: "ناقشنا ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا، ووحدة أراضيها وخروج القوات الأجنبية، ووفاء الحكومة السورية بالقرارات الدولية، وتوجد أيضاً رغبة مشتركة مع تركيا لعقد الانتخابات في ليبيا".وأضاف: "هناك تباين قبلي وطائفي وديني في السودان بالتالي أي حرب بين قوتين عسكريتين في السودان، سيدفع السودان كله الثمن لذلك تهدف القوى السياسية إلى تحقيق التوافق بين الطرفين وهذا الدور مشهود لهذه القوى التي كانت تعمل على تحقيق الاستقرار ولكن للأسف تم إضعافها على مدار ثلاثين عاماً في عهد عمر البشير".الرئيس البرازيلي يدعو دول "بريكس" إلى التخلي عن الدولار في التجارة العالميةحث الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال أول زيارة دولة يقوم بها للصين منذ توليه منصبه مرة أخرى الدول النامية على التخلي عن الدولار في التجارة الدولية لصالح عملاتها.كما دعا لولا دا سيلفا مجموعة دول البريكس (البرازيل والصين وروسيا والهند وجنوب أفريقيا) إلى إنهاء هيمنة الدولار وتطوير عملتها البديلة لاستخدامها في التجارة.ويبدو أن هناك اتجاها دوليا واسع إلى التخلي عن الاعتماد على الدولار كعملة أساسية في التبادل التجاري حيث كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن هو الآخر في 9 أبريل/نيسان، أنه يجب على أوروبا أن تقلل من اعتمادها على الدولار الأمريكي خارج "الحدود الإقليمية.وتابع: "بالرغم من كل المحاولات، ومما لا شك فيه أن سعي الدول إلى محاولة أقلمة أظافر عملة الدولار موجودة، وهذا أمر يمكن أن يحصل ولكن يبقى تأثيره زهيد لأن الشركات دائماً تتعامل بالدولار حتى دول البريكس التي تسعى إلى التخفيف في التعامل بالدولار مازال لديها ارتباطات عضوية سواء بشركات كبرى أو بشركات أصغر وحتى في كل المعاملات التجارية والصناعة داخل دول البريكس يحتاجون إلى سلع لا يمكن تقييمها إلا من خلال عملة الدولار".

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