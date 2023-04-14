عربي
https://sputnikarabic.ae/20230414/روسيا-تشارك-في-مناقشات-إصلاح-البنك-الدولي-1075887546.html
روسيا تشارك في مناقشات إصلاح البنك الدولي
روسيا تشارك في مناقشات إصلاح البنك الدولي
أعلن المدير التنفيذي لمنطقة روسيا وسوريا في مجموعة البنك الدولي، رومان مارشافين، أن روسيا تشارك بنشاط في مناقشات إصلاح البنك الدولي. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T02:59+0000
2023-04-14T02:59+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
اقتصاد روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101677/55/1016775565_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_52727a3b27aa59a0c5b1b88d0965a942.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال مارشافين لوكالة "سبوتنيك": "نشارك روسيا بنشاط في عملية مناقشة إصلاح البنك الدولي المعروفة باسم خريطة الطريق التطورية التي بدأت حديثًا".وأضاف مارشافين، الذي عبر عن رأيه الشخصي في المقابلة والذي قد لا يعكس الموقف الرسمي لمجموعة البنك الدولي والمؤسسات التابعة لها، أن البنك لا يزال واحدًا من قلائل منصات الحوار الكاملة بشأن مجموعة واسعة من موضوعات التنمية الدولية.وخلال عام 2022، عقد موظفو الإدارة الروسية عدة مئات من الاجتماعات مع ممثلين عن دول أخرى وإدارة البنك، المسؤولين عن إعداد أو تنفيذ المشاريع والمواد التحليلية والتقارير الاقتصادية الرئيسية.
https://sputnikarabic.ae/20220607/البنك-الدولي-يحذر-من-تأثير-سلبي-نتيجة-العقوبات-على-روسيا-1063230593.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101677/55/1016775565_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_6e84ff0172dff40b6eaabbd700294521.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد روسيا

روسيا تشارك في مناقشات إصلاح البنك الدولي

02:59 GMT 14.04.2023
© flickr.com / Shiny Thingsالبنك الدولي
البنك الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
© flickr.com / Shiny Things
تابعنا عبرTelegram
حصري
أعلن المدير التنفيذي لمنطقة روسيا وسوريا في مجموعة البنك الدولي، رومان مارشافين، أن روسيا تشارك بنشاط في مناقشات إصلاح البنك الدولي.
واشنطن - سبوتنيك. وقال مارشافين لوكالة "سبوتنيك": "نشارك روسيا بنشاط في عملية مناقشة إصلاح البنك الدولي المعروفة باسم خريطة الطريق التطورية التي بدأت حديثًا".
البنك الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
البنك الدولي يحذر من تأثير سلبي نتيجة العقوبات على روسيا
7 يونيو 2022, 15:14 GMT
وأضاف مارشافين، الذي عبر عن رأيه الشخصي في المقابلة والذي قد لا يعكس الموقف الرسمي لمجموعة البنك الدولي والمؤسسات التابعة لها، أن البنك لا يزال واحدًا من قلائل منصات الحوار الكاملة بشأن مجموعة واسعة من موضوعات التنمية الدولية.
وخلال عام 2022، عقد موظفو الإدارة الروسية عدة مئات من الاجتماعات مع ممثلين عن دول أخرى وإدارة البنك، المسؤولين عن إعداد أو تنفيذ المشاريع والمواد التحليلية والتقارير الاقتصادية الرئيسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы ЧВК Вагнер в центре Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала