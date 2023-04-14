https://sputnikarabic.ae/20230414/روسيا-تشارك-في-مناقشات-إصلاح-البنك-الدولي-1075887546.html
روسيا تشارك في مناقشات إصلاح البنك الدولي
روسيا تشارك في مناقشات إصلاح البنك الدولي
أعلن المدير التنفيذي لمنطقة روسيا وسوريا في مجموعة البنك الدولي، رومان مارشافين، أن روسيا تشارك بنشاط في مناقشات إصلاح البنك الدولي. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T02:59+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال مارشافين لوكالة "سبوتنيك": "نشارك روسيا بنشاط في عملية مناقشة إصلاح البنك الدولي المعروفة باسم خريطة الطريق التطورية التي بدأت حديثًا".وأضاف مارشافين، الذي عبر عن رأيه الشخصي في المقابلة والذي قد لا يعكس الموقف الرسمي لمجموعة البنك الدولي والمؤسسات التابعة لها، أن البنك لا يزال واحدًا من قلائل منصات الحوار الكاملة بشأن مجموعة واسعة من موضوعات التنمية الدولية.وخلال عام 2022، عقد موظفو الإدارة الروسية عدة مئات من الاجتماعات مع ممثلين عن دول أخرى وإدارة البنك، المسؤولين عن إعداد أو تنفيذ المشاريع والمواد التحليلية والتقارير الاقتصادية الرئيسية.
https://sputnikarabic.ae/20220607/البنك-الدولي-يحذر-من-تأثير-سلبي-نتيجة-العقوبات-على-روسيا-1063230593.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد روسيا
روسيا تشارك في مناقشات إصلاح البنك الدولي
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حصري
أعلن المدير التنفيذي لمنطقة روسيا وسوريا في مجموعة البنك الدولي، رومان مارشافين، أن روسيا تشارك بنشاط في مناقشات إصلاح البنك الدولي.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال مارشافين لوكالة "سبوتنيك": "نشارك روسيا بنشاط في عملية مناقشة إصلاح البنك الدولي المعروفة باسم خريطة الطريق التطورية التي بدأت حديثًا".
وأضاف مارشافين، الذي عبر عن رأيه الشخصي في المقابلة والذي قد لا يعكس الموقف الرسمي لمجموعة البنك الدولي والمؤسسات التابعة لها، أن البنك لا يزال واحدًا من قلائل منصات الحوار الكاملة بشأن مجموعة واسعة من موضوعات التنمية الدولية.
وخلال عام 2022، عقد موظفو الإدارة الروسية عدة مئات من الاجتماعات مع ممثلين عن دول أخرى
وإدارة البنك، المسؤولين عن إعداد أو تنفيذ المشاريع والمواد التحليلية والتقارير الاقتصادية الرئيسية.