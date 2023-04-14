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https://sputnikarabic.ae/20230414/روسيا-تطور-نظارة-للعالم-الافتراضي-قد-تكون-بديلا-عن-أجهزة-الهاتف--1075896914.html
روسيا تطور نظارة للعالم الافتراضي قد تكون بديلا عن أجهزة الهاتف
روسيا تطور نظارة للعالم الافتراضي قد تكون بديلا عن أجهزة الهاتف
طورت الشركات الناشئة الروسية نموذجًا أوليًا لأول نظارات الواقع الافتراضي في البلاد، ويمكن استخدامها للعمل في المؤسسات الصناعية والطب والتعليم وستكون قادرة في... 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T08:56+0000
2023-04-14T08:56+0000
مجتمع
روسيا
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وذكرت المبادرة الوطنية للتكنولوجيا (NTI) لوكالة "سبوتنيك": "طور فريق "سكادي تكنولوجيز" من جامعة سان بطرسبورغ للتعدين نموذجا أوليا لأول نظارات الواقع الافتراضي في روسيا. يمكن استخدامها للعمل في المؤسسات الصناعية والطب والتعليم وفي المستقبل ستكون قادرة على استبدال الهواتف الذكية الحديثة".وأضافت : "بمساعدة حركات الأصابع والإيماءات المختلفة، يمكن لأي شخص التحكم في واجهة المستخدم لنظام تشغيل النظارات. يسهم هذا المزيج في العالمين الحقيقي والرقمي في انغماس أكثر فعالية في بيئة العمل، وجميع المعلومات الضرورية موجودة أمام أعين المستخدم. وبفضل هذا، يمكن استخدام النظارات في صناعات مختلفة، من السلامة الصناعية إلى تصفح الإنترنت".وتابعت أنه في الوقت الحالي، أعد المطورون ثلاثة إصدارات من النظارات، نظارات ذات شاشة واحدة، ونظارات بشاشتين، وجهاز مدمج في الخوذة، يبلغ عمر بطارية الأجهزة حوالي ست ساعات.
https://sputnikarabic.ae/20230413/علماء-روس-يكتشفون-طريقة-أسرع-لإنتاج-مصابيح-ليد-فائقة-السطوع-1075859308.html
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روسيا

روسيا تطور نظارة للعالم الافتراضي قد تكون بديلا عن أجهزة الهاتف

08:56 GMT 14.04.2023
© AFP 2023 / PATRIK STOLLARZنظارة ذكية
نظارة ذكية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
© AFP 2023 / PATRIK STOLLARZ
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طورت الشركات الناشئة الروسية نموذجًا أوليًا لأول نظارات الواقع الافتراضي في البلاد، ويمكن استخدامها للعمل في المؤسسات الصناعية والطب والتعليم وستكون قادرة في المستقبل على استبدال الهواتف الذكية الحديثة.
وذكرت المبادرة الوطنية للتكنولوجيا (NTI) لوكالة "سبوتنيك": "طور فريق "سكادي تكنولوجيز" من جامعة سان بطرسبورغ للتعدين نموذجا أوليا لأول نظارات الواقع الافتراضي في روسيا. يمكن استخدامها للعمل في المؤسسات الصناعية والطب والتعليم وفي المستقبل ستكون قادرة على استبدال الهواتف الذكية الحديثة".

وأشارت المبادرة الوطنية للتكنولوجيا إلى أن أساس تطوير شركة ناشئة هو تقنية العرض، وتتكون هذه الطريقة من حقيقة أن الأشعة التي تمر عبر مرآة شفافة خاصة تنعكس بزاوية 90 درجة مباشرة في العين البشرية.

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وأضافت : "بمساعدة حركات الأصابع والإيماءات المختلفة، يمكن لأي شخص التحكم في واجهة المستخدم لنظام تشغيل النظارات. يسهم هذا المزيج في العالمين الحقيقي والرقمي في انغماس أكثر فعالية في بيئة العمل، وجميع المعلومات الضرورية موجودة أمام أعين المستخدم. وبفضل هذا، يمكن استخدام النظارات في صناعات مختلفة، من السلامة الصناعية إلى تصفح الإنترنت".
وتابعت أنه في الوقت الحالي، أعد المطورون ثلاثة إصدارات من النظارات، نظارات ذات شاشة واحدة، ونظارات بشاشتين، وجهاز مدمج في الخوذة، يبلغ عمر بطارية الأجهزة حوالي ست ساعات.
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