https://sputnikarabic.ae/20230414/روسيا-والصين-تعملان-على-إعداد-اتفاقية-جديدة-للسفر-من-دون-تأشيرة-للمجموعات-السياحية-1075889211.html

روسيا والصين تعملان على إعداد اتفاقية جديدة للسفر من دون تأشيرة للمجموعات السياحية

روسيا والصين تعملان على إعداد اتفاقية جديدة للسفر من دون تأشيرة للمجموعات السياحية

أعلن مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي كليموف، عن تحضير روسيا والصين لاتفاق جديد حول السفر، خاليًا من التأشيرات للمجموعات السياحية، والذي... 14.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-14T05:29+0000

2023-04-14T05:29+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال كليموف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "بالتعاون مع الجانب الصيني، يتم إعداد اتفاق جديد للتوقيع، يتضمن تخفيض الحد الأدنى لتكوين المجموعات السياحية من خمسة إلى ثلاثة أشخاص، وزيادة مدة إقامتهمدون تأشيرة من 15 إلى 21 يومًا وإدخال إدارة الوثائق الإلكترونية".وأضاف الدبلوماسي أن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية قامت باتخاذ خطوات لإعادة تشغيل الاتفاق الحكومي الروسي الصيني الموقع في عام 2000، بشأن السفر دون تأشيرة للمجموعات السياحية، والذي تم تعليقه خلال جائحة فيروس كورونا.وأوضح كليموف أيضاً أن روسيا تناقش بانتظام تحرير نظام التأشيرات مع الصين، مشيراً إلى أن موسكو على استعداد لمواصلة العمل مع بكين والتوصل إلى اتفاقات جوهرية.وأجرى الرئيس الصيني زيارة رسمية إلى روسيا أخيرا استمرت 3 أيام، في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه رئيسا للصين لولاية ثالثة. وخلال الزيارة، تم التوقيع على بيان مشترك، حول خطة لتطوير المجالات المحورية للتعاون الاقتصادي الروسي - الصيني، حتى عام 2030.

https://sputnikarabic.ae/20200201/روسيا-توقف-مؤقتا-إصدار-تأشيرات-العمل-للصنيين-1044403842.html

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