https://sputnikarabic.ae/20230414/روسيا-والصين-تعملان-على-إعداد-اتفاقية-جديدة-للسفر-من-دون-تأشيرة-للمجموعات-السياحية-1075889211.html
روسيا والصين تعملان على إعداد اتفاقية جديدة للسفر من دون تأشيرة للمجموعات السياحية
روسيا والصين تعملان على إعداد اتفاقية جديدة للسفر من دون تأشيرة للمجموعات السياحية
أعلن مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي كليموف، عن تحضير روسيا والصين لاتفاق جديد حول السفر، خاليًا من التأشيرات للمجموعات السياحية، والذي... 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T05:29+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال كليموف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "بالتعاون مع الجانب الصيني، يتم إعداد اتفاق جديد للتوقيع، يتضمن تخفيض الحد الأدنى لتكوين المجموعات السياحية من خمسة إلى ثلاثة أشخاص، وزيادة مدة إقامتهمدون تأشيرة من 15 إلى 21 يومًا وإدخال إدارة الوثائق الإلكترونية".وأضاف الدبلوماسي أن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية قامت باتخاذ خطوات لإعادة تشغيل الاتفاق الحكومي الروسي الصيني الموقع في عام 2000، بشأن السفر دون تأشيرة للمجموعات السياحية، والذي تم تعليقه خلال جائحة فيروس كورونا.وأوضح كليموف أيضاً أن روسيا تناقش بانتظام تحرير نظام التأشيرات مع الصين، مشيراً إلى أن موسكو على استعداد لمواصلة العمل مع بكين والتوصل إلى اتفاقات جوهرية.وأجرى الرئيس الصيني زيارة رسمية إلى روسيا أخيرا استمرت 3 أيام، في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه رئيسا للصين لولاية ثالثة. وخلال الزيارة، تم التوقيع على بيان مشترك، حول خطة لتطوير المجالات المحورية للتعاون الاقتصادي الروسي - الصيني، حتى عام 2030.
https://sputnikarabic.ae/20200201/روسيا-توقف-مؤقتا-إصدار-تأشيرات-العمل-للصنيين-1044403842.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, الصين وروسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, الصين وروسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا والصين تعملان على إعداد اتفاقية جديدة للسفر من دون تأشيرة للمجموعات السياحية
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حصري
أعلن مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي كليموف، عن تحضير روسيا والصين لاتفاق جديد حول السفر، خاليًا من التأشيرات للمجموعات السياحية، والذي يشير إلى تقليل الحد الأدنى لعدد المجموعات من خمسة إلى ثلاثة أشخاص وزيادة مدة إقامتهم دون تأشيرة.
موسكو - سبوتنيك
. وقال كليموف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "بالتعاون مع الجانب الصيني، يتم إعداد اتفاق جديد للتوقيع، يتضمن تخفيض الحد الأدنى لتكوين المجموعات السياحية من خمسة إلى ثلاثة أشخاص، وزيادة مدة إقامتهمدون تأشيرة من 15 إلى 21 يومًا وإدخال إدارة الوثائق الإلكترونية".
وأضاف الدبلوماسي أن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية قامت باتخاذ خطوات لإعادة تشغيل الاتفاق الحكومي الروسي الصيني الموقع في عام 2000، بشأن السفر دون تأشيرة للمجموعات السياحية، والذي تم تعليقه خلال جائحة فيروس كورونا.
وأوضح كليموف أيضاً أن روسيا تناقش بانتظام تحرير نظام التأشيرات مع الصين، مشيراً إلى أن موسكو على استعداد لمواصلة العمل مع بكين والتوصل إلى اتفاقات جوهرية.
وأجرى الرئيس الصيني زيارة رسمية إلى روسيا
أخيرا استمرت 3 أيام، في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه رئيسا للصين لولاية ثالثة.
وخلال الزيارة، تم التوقيع على بيان مشترك، حول خطة لتطوير المجالات المحورية للتعاون الاقتصادي الروسي - الصيني، حتى عام 2030.