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https://sputnikarabic.ae/20230414/زلزال-بقوة-7-درجات-يضرب-إندونيسيا-ومخاوف-من-تسونامي-1075912145.html
زلزال بقوة 7 درجات يضرب إندونيسيا ومخاوف من تسونامي
زلزال بقوة 7 درجات يضرب إندونيسيا ومخاوف من تسونامي
ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7 درجات، اليوم الجمعة، في البحر شمالي جزيرة جاوة الإندونيسية. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T13:58+0000
2023-04-14T13:58+0000
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وحسب "ديلي ميل"، قال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، إن "الزلزال حدث عند الساعة 16:55 بالتوقيت المحلي (09:55 توقيت غرينتش)، على عمق 594 كيلومترا".بدورها، قالت السلطات إنه يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار مادية حتى الآن، إلا أن الجهات المعنية تراقب الوضع.وشعر السكان في عدة مدن بالهزة الأرضية بقوة، حيث أصيبوا بالذعر واندفعوا إلى الخارج.وفي السياق نفسه، استبعدت الوكالة الإندونيسية للجيولوجيا، حدوث تسونامي بعد الزلزال.تقع إندونيسيا على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها إلى هزات أرضية وثوران براكين.
https://sputnikarabic.ae/20170502/زلزال-القرن-تشيلي-1023810535.html
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أخبار إندونيسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, زلزال
أخبار إندونيسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, زلزال

زلزال بقوة 7 درجات يضرب إندونيسيا ومخاوف من تسونامي

13:58 GMT 14.04.2023
© AFP 2023 / Aditya Ajiتداعيات زلزال بقوة 5.6 درجة أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 162 شخصًا وإصابة المئات وفقد آخرين في سيانجور، إندونيسيا في 22 نوفمبر 2022.
تداعيات زلزال بقوة 5.6 درجة أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 162 شخصًا وإصابة المئات وفقد آخرين في سيانجور، إندونيسيا في 22 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
© AFP 2023 / Aditya Aji
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ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7 درجات، اليوم الجمعة، في البحر شمالي جزيرة جاوة الإندونيسية.
وحسب "ديلي ميل"، قال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، إن "الزلزال حدث عند الساعة 16:55 بالتوقيت المحلي (09:55 توقيت غرينتش)، على عمق 594 كيلومترا".
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بدورها، قالت السلطات إنه يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار مادية حتى الآن، إلا أن الجهات المعنية تراقب الوضع.
وشعر السكان في عدة مدن بالهزة الأرضية بقوة، حيث أصيبوا بالذعر واندفعوا إلى الخارج.
وفي السياق نفسه، استبعدت الوكالة الإندونيسية للجيولوجيا، حدوث تسونامي بعد الزلزال.
تقع إندونيسيا على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها إلى هزات أرضية وثوران براكين.
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