https://sputnikarabic.ae/20230414/سيدة-تخرج-من-كهف-مظلم-بعد-مكوثها-فيه-500-يوم-دون-اتصال-بالعالم-الخارجي-فيديو-1075910751.html
سيدة تخرج من كهف مظلم بعد مكوثها فيه 500 يوم دون اتصال بالعالم الخارجي... فيديو
سيدة تخرج من كهف مظلم بعد مكوثها فيه 500 يوم دون اتصال بالعالم الخارجي... فيديو
خرجت سيدة إسبانية تبلغ من العمر 50 عامًا، بعد قضاء 500 يوم بمفردها في كهف بعمق 230 قدمًا دون أي اتصال بالعالم الخارجي. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T13:50+0000
2023-04-14T13:50+0000
2023-04-14T13:51+0000
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وعادت بياتريس فلاميني، إلى الحضارة اليوم بعد مشاركتها في التجربة التي تمت من خلالها مراقبتها عن كثب من قبل العلماء، الذين يسعون لمعرفة المزيد عن قدرات العقل البشري والرتابة اليومية.وقال فريق دعمها إن الرياضية ومتسلقة الجبال قد حطمت الرقم القياسي العالمي لأطول فترة قضاها إنسان في الكهف، حسبما ذكرت صحيفة "ميل أونلاين"، اليوم الجمعة.وكانت فلاميني تبلغ من العمر 48 عامًا عندما دخلت الكهف، في لوس جاوتشوس، قرب موتريل في إسبانيا، واحتفلت بعيد ميلادها مرتين تحت الأرض.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم, منوعات
نادي الفيديو, العالم, منوعات
سيدة تخرج من كهف مظلم بعد مكوثها فيه 500 يوم دون اتصال بالعالم الخارجي... فيديو
13:50 GMT 14.04.2023 (تم التحديث: 13:51 GMT 14.04.2023) تابعنا عبر
خرجت سيدة إسبانية تبلغ من العمر 50 عامًا، بعد قضاء 500 يوم بمفردها في كهف بعمق 230 قدمًا دون أي اتصال بالعالم الخارجي.
وعادت بياتريس فلاميني، إلى الحضارة اليوم بعد مشاركتها في التجربة التي تمت من خلالها مراقبتها عن كثب من قبل العلماء، الذين يسعون لمعرفة المزيد عن قدرات العقل البشري والرتابة اليومية.
وقال فريق دعمها إن الرياضية ومتسلقة الجبال قد حطمت الرقم القياسي العالمي لأطول فترة قضاها إنسان في الكهف، حسبما ذكرت صحيفة "ميل أونلاين
"، اليوم الجمعة.
وكانت فلاميني تبلغ من العمر 48 عامًا عندما دخلت الكهف، في لوس جاوتشوس، قرب موتريل في إسبانيا، واحتفلت بعيد ميلادها مرتين تحت الأرض.