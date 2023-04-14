عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230414/سيدة-تخرج-من-كهف-مظلم-بعد-مكوثها-فيه-500-يوم-دون-اتصال-بالعالم-الخارجي-فيديو-1075910751.html
سيدة تخرج من كهف مظلم بعد مكوثها فيه 500 يوم دون اتصال بالعالم الخارجي... فيديو
سيدة تخرج من كهف مظلم بعد مكوثها فيه 500 يوم دون اتصال بالعالم الخارجي... فيديو
خرجت سيدة إسبانية تبلغ من العمر 50 عامًا، بعد قضاء 500 يوم بمفردها في كهف بعمق 230 قدمًا دون أي اتصال بالعالم الخارجي. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T13:50+0000
2023-04-14T13:51+0000
مجتمع
نادي الفيديو
العالم
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/1c/1047937202_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_49b9533e4a2951a2e0f3028fa147b2ef.jpg
وعادت بياتريس فلاميني، إلى الحضارة اليوم بعد مشاركتها في التجربة التي تمت من خلالها مراقبتها عن كثب من قبل العلماء، الذين يسعون لمعرفة المزيد عن قدرات العقل البشري والرتابة اليومية.وقال فريق دعمها إن الرياضية ومتسلقة الجبال قد حطمت الرقم القياسي العالمي لأطول فترة قضاها إنسان في الكهف، حسبما ذكرت صحيفة "ميل أونلاين"، اليوم الجمعة.وكانت فلاميني تبلغ من العمر 48 عامًا عندما دخلت الكهف، في لوس جاوتشوس، قرب موتريل في إسبانيا، واحتفلت بعيد ميلادها مرتين تحت الأرض.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/1c/1047937202_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c6f2369d99df3b7035cc1e831675dd7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, العالم, منوعات
نادي الفيديو, العالم, منوعات

سيدة تخرج من كهف مظلم بعد مكوثها فيه 500 يوم دون اتصال بالعالم الخارجي... فيديو

13:50 GMT 14.04.2023 (تم التحديث: 13:51 GMT 14.04.2023)
© AFP 2023 / Nhac Nguyenسياح داخل كهف شاندونغ، أحد أكبر الكهوف الطبيعية في العالم، خلال جولة في مقاطعة كوانغ بينه بوسط فيتنام، 18 يناير 2021
سياح داخل كهف شاندونغ، أحد أكبر الكهوف الطبيعية في العالم، خلال جولة في مقاطعة كوانغ بينه بوسط فيتنام، 18 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
© AFP 2023 / Nhac Nguyen
تابعنا عبرTelegram
خرجت سيدة إسبانية تبلغ من العمر 50 عامًا، بعد قضاء 500 يوم بمفردها في كهف بعمق 230 قدمًا دون أي اتصال بالعالم الخارجي.
وعادت بياتريس فلاميني، إلى الحضارة اليوم بعد مشاركتها في التجربة التي تمت من خلالها مراقبتها عن كثب من قبل العلماء، الذين يسعون لمعرفة المزيد عن قدرات العقل البشري والرتابة اليومية.
وقال فريق دعمها إن الرياضية ومتسلقة الجبال قد حطمت الرقم القياسي العالمي لأطول فترة قضاها إنسان في الكهف، حسبما ذكرت صحيفة "ميل أونلاين"، اليوم الجمعة.
وكانت فلاميني تبلغ من العمر 48 عامًا عندما دخلت الكهف، في لوس جاوتشوس، قرب موتريل في إسبانيا، واحتفلت بعيد ميلادها مرتين تحت الأرض.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала