https://sputnikarabic.ae/20230414/شويغو-يعلن-دق-ناقوس-الخطر-ورفع-حالة-تأهب-أسطول-المحيط-الهادئ-إلى-أعلى-درجة--1075896203.html
وزير الدفاع الروسي يلعن رفع حالة التأهب القصوى لأسطول المحيط الهادئ
وزير الدفاع الروسي يلعن رفع حالة التأهب القصوى لأسطول المحيط الهادئ
صرح وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، في اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع، أنه تم رفع تأهب أسطول المحيط الهادئ بكامل قوته إلى أعلى درجات الاستعداد في إطار... 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T08:27+0000
2023-04-14T08:27+0000
2023-04-14T08:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال الوزير: "اليوم، ابتداء من الساعة التاسعة (بتوقيت فلاديفوستوك)، تم رفع حالة تأهب أسطول المحيط الهادئ بكامل قوته إلى أعلى درجات الاستعداد القتالي". تم تعيين القائد العام للقوات البحرية الروسية، الأميرال إيفمينوف نيكولاي أناتوليفيتش، المشرف المباشر على الفحص".وأضاف: "خلال الفحص، سيتعين على أسطول المحيط الهادئ صد الضربات الصاروخية والجوية الكثيفة، وإجراء مناورات للبحث عن الغواصات وتدميرها، وإطلاق طوربيدات ونيران مدفعية وصواريخ في إطار التدريب على ضرب مجموعة حاملات الطائرات البحرية والأهداف الأرضية الافتراضية للعدو".يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية تواصل عمليات الفحص المفاجئ من أجل تقييم الدولة وزيادة جاهزية هيئات القيادة والسيطرة العسكرية والقوات ولحل المهام الموكلة في جميع الاتجاهات الاستراتيجية.
https://sputnikarabic.ae/20230414/طائرة-مسيرة-روسية-تدمر-طابورا-من-المعدات-العسكرية-الأوكرانية-فيديو-1075894038.html
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روسيا, رصد عسكري
وزير الدفاع الروسي يلعن رفع حالة التأهب القصوى لأسطول المحيط الهادئ
08:27 GMT 14.04.2023 (تم التحديث: 08:49 GMT 14.04.2023) تابعنا عبر
صرح وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، في اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع، أنه تم رفع تأهب أسطول المحيط الهادئ بكامل قوته إلى أعلى درجات الاستعداد في إطار إجراء فحص مفاجئ.
وقال الوزير: "اليوم، ابتداء من الساعة التاسعة (بتوقيت فلاديفوستوك)، تم رفع حالة تأهب أسطول المحيط الهادئ بكامل قوته إلى أعلى درجات الاستعداد القتالي". تم تعيين القائد العام للقوات البحرية الروسية، الأميرال إيفمينوف نيكولاي أناتوليفيتش، المشرف المباشر على الفحص".
وأضاف: "خلال الفحص، سيتعين على أسطول المحيط الهادئ صد الضربات الصاروخية والجوية الكثيفة، وإجراء مناورات للبحث عن الغواصات وتدميرها، وإطلاق طوربيدات ونيران مدفعية وصواريخ في إطار التدريب على ضرب مجموعة حاملات الطائرات البحرية والأهداف الأرضية الافتراضية للعدو".
يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية تواصل عمليات الفحص المفاجئ من أجل تقييم الدولة وزيادة جاهزية هيئات القيادة والسيطرة العسكرية والقوات ولحل المهام الموكلة في جميع الاتجاهات الاستراتيجية.