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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230414/طائرة-مسيرة-روسية-تدمر-طابورا-من-المعدات-العسكرية-الأوكرانية-فيديو-1075894038.html
طائرة مسيرة روسية تدمر طابورا من المعدات العسكرية الأوكرانية... فيديو
طائرة مسيرة روسية تدمر طابورا من المعدات العسكرية الأوكرانية... فيديو
ضرب طاقم الطائرة المسيرة الروسية "إينوخوديتس" مواقع القوات الأوكرانية في منطقة العملية الخاصة. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T07:47+0000
2023-04-14T07:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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نشرت وزارة الدفاع لقطات للعملية القتالية للطائرة المسيرة.اكتشف طاقم الطائرة المسيرة، أثناء أداء مهمة الطيران، قافلة من المعدات العسكرية لمسلحين يقومون بمسيرة. تم نقل إحداثيات الأهداف المكتشفة إلى نقطة المراقبة.ثم أصابت الأسلحة العالية الدقة المعدات العسكرية للعدو.في وقت سابق، عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية. تم اكتشاف مستودع العدو باستخدام الطائرات المسيرة.
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رصد عسكري
رصد عسكري

طائرة مسيرة روسية تدمر طابورا من المعدات العسكرية الأوكرانية... فيديو

07:47 GMT 14.04.2023
© وزارة دفاع روسيا / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق طائرة مسيرة أثناء تدريب القوات المسلحة الروسية
إطلاق طائرة مسيرة أثناء تدريب القوات المسلحة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
© وزارة دفاع روسيا
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ضرب طاقم الطائرة المسيرة الروسية "إينوخوديتس" مواقع القوات الأوكرانية في منطقة العملية الخاصة.
نشرت وزارة الدفاع لقطات للعملية القتالية للطائرة المسيرة.
اكتشف طاقم الطائرة المسيرة، أثناء أداء مهمة الطيران، قافلة من المعدات العسكرية لمسلحين يقومون بمسيرة. تم نقل إحداثيات الأهداف المكتشفة إلى نقطة المراقبة.
ثم أصابت الأسلحة العالية الدقة المعدات العسكرية للعدو.
في وقت سابق، عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية. تم اكتشاف مستودع العدو باستخدام الطائرات المسيرة.
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