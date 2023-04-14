https://sputnikarabic.ae/20230414/طائرة-مسيرة-روسية-تدمر-طابورا-من-المعدات-العسكرية-الأوكرانية-فيديو-1075894038.html
طائرة مسيرة روسية تدمر طابورا من المعدات العسكرية الأوكرانية... فيديو
طائرة مسيرة روسية تدمر طابورا من المعدات العسكرية الأوكرانية... فيديو
ضرب طاقم الطائرة المسيرة الروسية "إينوخوديتس" مواقع القوات الأوكرانية في منطقة العملية الخاصة. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T07:47+0000
2023-04-14T07:47+0000
2023-04-14T07:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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نشرت وزارة الدفاع لقطات للعملية القتالية للطائرة المسيرة.اكتشف طاقم الطائرة المسيرة، أثناء أداء مهمة الطيران، قافلة من المعدات العسكرية لمسلحين يقومون بمسيرة. تم نقل إحداثيات الأهداف المكتشفة إلى نقطة المراقبة.ثم أصابت الأسلحة العالية الدقة المعدات العسكرية للعدو.في وقت سابق، عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية. تم اكتشاف مستودع العدو باستخدام الطائرات المسيرة.
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2023
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/04/1049153008_234:0:1422:891_1920x0_80_0_0_c1570b00d525ee54ce7a4560fcef2849.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
طائرة مسيرة روسية تدمر طابورا من المعدات العسكرية الأوكرانية... فيديو
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ضرب طاقم الطائرة المسيرة الروسية "إينوخوديتس" مواقع القوات الأوكرانية في منطقة العملية الخاصة.
نشرت وزارة الدفاع لقطات للعملية القتالية للطائرة المسيرة.
اكتشف طاقم الطائرة المسيرة، أثناء أداء مهمة الطيران، قافلة من المعدات العسكرية لمسلحين يقومون بمسيرة. تم نقل إحداثيات الأهداف المكتشفة إلى نقطة المراقبة.
ثم أصابت الأسلحة العالية الدقة المعدات العسكرية للعدو.
في وقت سابق، عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية. تم اكتشاف مستودع العدو باستخدام الطائرات المسيرة.