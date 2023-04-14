https://sputnikarabic.ae/20230414/طبيب-يجري-عملية-جراحية-عن-بعد-1075890942.html
طبيب يجري عملية جراحية عن بعد
طبيب يجري عملية جراحية عن بعد
نجح جراح في استئصال المرارة الملتهبة لمريضة تعيش على بعد آلاف الأميال شمال غربي الصين، بمساعدة تقنية الجراحة الروبوتية التي تعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس (5G)... 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T07:11+0000
2023-04-14T07:11+0000
2023-04-14T07:11+0000
مجتمع
علوم
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أجرى ليانغ شياو العملية باستخدام وحدة تحكم روبوتية في مستشفى "سير ران ران شو" في مدينة هانغتشو حاضرة مقاطعة تشجيانغ، شرقي الصين. وفي الوقت نفسه، كانت المريضة في مستشفى في مدينة ألاير في منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم شمال غربي الصين، على بعد نحو 5000 كيلومتر من موقع الجراح. في هذا السياق، قال ليانغ: "عندما أصدرت تعليمات من منصة التشغيل، استجاب الروبوت ذو الأربعة أذرع بالمنظار في المستشفى في ألاير بشكل متزامن"، مضيفا أن الجراحة تمت بسلاسة، مع فارق وقت ضئيل بين الجراح والجهاز. لم تعالج هذه الجراحة المرض الذي كانت تعاني منه المريضة لعدة أيام فحسب، بل أظهرت أيضا كيف يمكن لهذه التقنية اللاسلكية الفائقة السرعة أن توفر للمرضى في المناطق النائية من الصين إمكانية أكبر للحصول على خدمات طبية عالية جودة. تواجه المستشفيات في بعض المناطق الداخلية والبعيدة عن المناطق الساحلية الشرقية الغنية بالموارد الطبية، نقصا في العاملين الطبيين المدربين جيدا والمعدات المتقدمة. غالبا ما يواجه المرضى من المناطق النائية الذين يعانون من أمراض خطيرة تحديات كبيرة وقيودا زمنية عندما يقومون بالسفر إلى المدن الكبرى لتلقي العلاج. ونتيجة لذلك، عادة ما تطلب المستشفيات المحلية مساعدة الأطباء البارزين من المراكز الطبية الرائدة لإجراء العمليات الجراحية لتلبية احتياجات المرضى. مع ذلك، فإن هذه العملية فرضت أيضا نفس الصعوبات على العاملين الطبيين من المناطق المتقدمة. في السابق، كان على الأطباء في هانغتشو السفر ما يقرب من تسع ساعات عن طريق الجو، وتليها رحلة أخرى بالحافلة لمدة 30 دقيقة للوصول إلى المستشفى في ألاير. أما الآن، وبفضل التقنية الجراحية التي تم تمكينها بواسطة تكنولوجيا الجيل الخامس، فيمكن معالجة هذه المشكلة بشكل فعال. بدأ ليانغ التدريب على الجراحات الروبوتية منذ عام 2015، وأكمل 606 عمليات تدخل جراحي بسيطة بمساعدة الروبوتات حتى الآن، محافظا على الرقم القياسي الإقليمي لإجراء جراحات الكبد والبنكرياس الروبوتية. وقال ليو يوي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شانغهاي مايكروبورت ميدبوت، الشركة المصنعة لروبوت الجيل الخامس المستخدم في الجراحة، إن المهندسين في الشركة يخططون لاختبار منتجاتهم الروبوتية في منطقة التبت الصينية وغيرها من المناطق المرتفعة ذات الظروف البيئية القاسية. من جانبه؛ قال تساي شيو جيون، رئيس مستشفى سير ران ران شو، الذي يرتبط بكلية الطب بجامعة تشجيانغ، إنه يمكن لتكنولوجيا الجيل الخامس توفير الوقت لكل من الأطباء والمرضى وتعزيز كفاءة العلاج. لكن الميزة الأكبر لهذه التكنولوجيا هي السماح للخبراء في المستشفيات الكبرى بمساعدة المزيد من الأطباء من المناطق البعيدة لرفع مستواهم الطبي. وأضاف تساي أنه مع وجود المزيد من العاملين الطبيين المحليين المدربين جيدا، يمكن للمرضى الاستفادة من الاستشارات الطبية في الوقت المناسب بتكاليف أقل في العيادات القريبة من منازلهم.
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علوم
طبيب يجري عملية جراحية عن بعد
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نجح جراح في استئصال المرارة الملتهبة لمريضة تعيش على بعد آلاف الأميال شمال غربي الصين، بمساعدة تقنية الجراحة الروبوتية التي تعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس (5G). في 16 فبراير/شباط الماضي، تم تنفيذ هذه الجراحة عن بعد بفعالية كبيرة في 30 دقيقة فقط.
أجرى ليانغ شياو العملية باستخدام وحدة تحكم روبوتية في مستشفى "سير ران ران شو" في مدينة هانغتشو حاضرة مقاطعة تشجيانغ، شرقي الصين.
وفي الوقت نفسه، كانت المريضة في مستشفى في مدينة ألاير في منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم شمال غربي الصين، على بعد نحو 5000 كيلومتر من موقع الجراح.
في هذا السياق، قال ليانغ: "عندما أصدرت تعليمات من منصة التشغيل، استجاب الروبوت ذو الأربعة أذرع بالمنظار في المستشفى في ألاير بشكل متزامن"، مضيفا أن الجراحة تمت بسلاسة، مع فارق وقت ضئيل بين الجراح والجهاز.
لم تعالج هذه الجراحة المرض الذي كانت تعاني منه المريضة لعدة أيام فحسب، بل أظهرت أيضا كيف يمكن لهذه التقنية اللاسلكية الفائقة السرعة أن توفر للمرضى في المناطق النائية من الصين إمكانية أكبر للحصول على خدمات طبية عالية جودة.
تواجه المستشفيات في بعض المناطق الداخلية والبعيدة عن المناطق الساحلية الشرقية الغنية بالموارد الطبية، نقصا في العاملين الطبيين المدربين جيدا والمعدات المتقدمة.
غالبا ما يواجه المرضى من المناطق النائية الذين يعانون من أمراض خطيرة تحديات كبيرة وقيودا زمنية عندما يقومون بالسفر إلى المدن الكبرى لتلقي العلاج.
ونتيجة لذلك، عادة ما تطلب المستشفيات المحلية مساعدة الأطباء البارزين من المراكز الطبية الرائدة لإجراء العمليات الجراحية لتلبية احتياجات المرضى.
17 أكتوبر 2022, 11:16 GMT
مع ذلك، فإن هذه العملية فرضت أيضا نفس الصعوبات على العاملين الطبيين من المناطق المتقدمة. في السابق، كان على الأطباء في هانغتشو السفر ما يقرب من تسع ساعات عن طريق الجو، وتليها رحلة أخرى بالحافلة لمدة 30 دقيقة للوصول إلى المستشفى في ألاير.
أما الآن، وبفضل التقنية الجراحية التي تم تمكينها بواسطة تكنولوجيا الجيل الخامس، فيمكن معالجة هذه المشكلة بشكل فعال. بدأ ليانغ التدريب على الجراحات الروبوتية منذ عام 2015، وأكمل 606 عمليات تدخل جراحي بسيطة بمساعدة الروبوتات حتى الآن، محافظا على الرقم القياسي الإقليمي لإجراء جراحات الكبد والبنكرياس الروبوتية.
قال ليانغ: "أصبحت إزالة المرارة الآن عملية جراحية روتينية بالنسبة لنا." بالإضافة إلى تدريب الأطباء، فقد اكتسب المستشفى الذي يعمل فيه أيضا خبرات غنية في تطوير المعدات الطبية للعمليات عن بعد. وشارك ليانغ وزملاؤه في مشروع بحثي يشمل روبوتات الجيل الخامس المستخدمة في العمليات الجراحية، حيث قدموا اقتراحات سريرية وأجروا تجاربا على الحيوانات. قدمت شركة تشاينا تيليكوم، إحدى أكبر شركات الاتصالات في الصين، الدعم الفني لهذه الجراحة الروبوتية، حيث ساعد فرعها في شينجيانغ في إنشاء غرف عمليات بتغطية إشارات الجيل الخامس. تعمل شركات تصنع الروبوتات الطبية في الصين حاليا على تحسين تحسين التقنيات لاختراق قيود المسافة بشكل أكبر"، حسب وكالة "شينخوا".
وقال ليو يوي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شانغهاي مايكروبورت ميدبوت، الشركة المصنعة لروبوت الجيل الخامس المستخدم في الجراحة، إن المهندسين في الشركة يخططون لاختبار منتجاتهم الروبوتية في منطقة التبت الصينية وغيرها من المناطق المرتفعة ذات الظروف البيئية القاسية.
من جانبه؛ قال تساي شيو جيون، رئيس مستشفى سير ران ران شو، الذي يرتبط بكلية الطب بجامعة تشجيانغ، إنه يمكن لتكنولوجيا الجيل الخامس توفير الوقت لكل من الأطباء والمرضى وتعزيز كفاءة العلاج. لكن الميزة الأكبر لهذه التكنولوجيا هي السماح للخبراء في المستشفيات الكبرى بمساعدة المزيد من الأطباء من المناطق البعيدة لرفع مستواهم الطبي.
وأضاف تساي أنه مع وجود المزيد من العاملين الطبيين المحليين المدربين جيدا، يمكن للمرضى الاستفادة من الاستشارات الطبية في الوقت المناسب بتكاليف أقل في العيادات القريبة من منازلهم.