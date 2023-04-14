عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230414/غضب-مصري-من-مسلسل-وثائقي-جديد-عن-الملكة-الفرعونية-كليوباترا-مصر-لم-تكن-أبدا-سوداء-1075925853.html
غضب مصري من مسلسل وثائقي جديد عن الملكة الفرعونية كليوباترا... "مصر لم تكن أبدا سوداء"
غضب مصري من مسلسل وثائقي جديد عن الملكة الفرعونية كليوباترا... "مصر لم تكن أبدا سوداء"
وقع أكثر من 60 ألف شخص على عريضة تنتقد مسلسلا وثائقيا جديدا عن الملكة المصرية الفرعونية، كليوباترا، وذلك لتصويره لها بأنها سمراء البشرة. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T18:45+0000
2023-04-14T18:45+0000
مجتمع
منوعات
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104263/98/1042639818_0:219:2650:1710_1920x0_80_0_0_f7abac3e692790f7ce274a9f126bca2a.jpg
موسكو - سبوتنيك. والمسلسل الوثائقي "الملكة كليوباترا"، من بطولة الممثلة من أصل أفريقي - أمريكي، جادا بينكت سميث، زوجة الممثل الحائز على جائزة أوسكار، ويل سميث، ويتناول مسيرة آخر فرعون حكمت مصر حتى ضمها الرومان عام 30 قبل الميلاد.وطرحت منصة "نيتفلكس"، أمس الخميس، الإعلان الترويجي للمسلسل، استعدادا لعرضه في 10 مايو/ أيار المقبل.وتؤكد العريضة، التي صاغها "الشعب المصري من أجل الشعب المصري"، والمنشورة على موقع "Change.org"، يوم الأربعاء الماضي، أن المسلسل يحاول "إضفاء المزاعم على تاريخ مصر وسرقة المصريين الفعليين منه"، كما يتهمه بـ"المركزية الأفريقية".وقالت العريضة:ويشدد المحتجون على أن العريضة لا تستهدف السود، وإنما هي "جرس إنذار للحفاظ على تاريخ وسلامة المصريين واليونانيين".في سياق متصل، علّق عالم المصريات، ووزير الآثار الأسبق، الدكتور زاهي حواس، اليوم الجمعة، على تصوير الملكة الفرعونية كليوباترا بأنها سمراء في المسلسل الوثائقي الجديد قائلا: "هذا مزيف تماما"، وفقا لموقع "إيجيبت إندبندنت".وتابع مؤكدا أن "كليوباترا كانت يونانية، مما يعني أنها شقراء وليست سمراء".وأضاف حواس أنه في السنوات الأخيرة ظهر اتجاه بقيادة الأمريكيين السود، والسود في أمريكا الجنوبية، يزعم أن الحضارة المصرية من أصل أسود، وشدد على أن هذه الادعاءات "كاذبة تماما".وتابع مؤكدا أن "الحضارة السوداء لا علاقة لها بالحضارة المصرية"، مشيرا إلى أن الحضارة السوداء لم تحكم مصر إلا في عهد الأسرة الـ25 في عهد مملكة كوش، أي في نهاية الحضارة المصرية القديمة.وأشار حواس إلى أن "المعابد المصرية بها رسومات لملوك مصر، وهذه الرسومات هي صور لرجال يضربون أعدائهم".وتابع زاهي حواس أن وأصبح التراث العرقي للملكة الفرعونية كليوباترا موضوع نقاش ساخن في أواخر القرن العشرين، إذ قدّم بعض الباحثين الأمريكيين من أصل أفريقي الملكة القديمة على أنها أفريقية سوداء.وولدت الملكة كليوباترا، آخر حكام الأسرة البطلمية، عام 69 قبل الميلاد، وتوفيت عام 30 قبل الميلاد في الإسكندرية.
https://sputnikarabic.ae/20201222/إنها-مقدونية-ممثلة-إسرائيلية-تبرر-رغبتها-في-تجسيد-الملكة-المصرية-كليوباترا-1047587130.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104263/98/1042639818_0:0:2650:1988_1920x0_80_0_0_7b3cfabeb0d7a35d2eae6b7f6c683306.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي

غضب مصري من مسلسل وثائقي جديد عن الملكة الفرعونية كليوباترا... "مصر لم تكن أبدا سوداء"

18:45 GMT 14.04.2023
© AFP 2023 / ERIC FEFERBERGتمثال منسوب للملكة كليوباترا
تمثال منسوب للملكة كليوباترا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
© AFP 2023 / ERIC FEFERBERG
تابعنا عبرTelegram
وقع أكثر من 60 ألف شخص على عريضة تنتقد مسلسلا وثائقيا جديدا عن الملكة المصرية الفرعونية، كليوباترا، وذلك لتصويره لها بأنها سمراء البشرة.
موسكو - سبوتنيك. والمسلسل الوثائقي "الملكة كليوباترا"، من بطولة الممثلة من أصل أفريقي - أمريكي، جادا بينكت سميث، زوجة الممثل الحائز على جائزة أوسكار، ويل سميث، ويتناول مسيرة آخر فرعون حكمت مصر حتى ضمها الرومان عام 30 قبل الميلاد.
وطرحت منصة "نيتفلكس"، أمس الخميس، الإعلان الترويجي للمسلسل، استعدادا لعرضه في 10 مايو/ أيار المقبل.
وتؤكد العريضة، التي صاغها "الشعب المصري من أجل الشعب المصري"، والمنشورة على موقع "Change.org"، يوم الأربعاء الماضي، أن المسلسل يحاول "إضفاء المزاعم على تاريخ مصر وسرقة المصريين الفعليين منه"، كما يتهمه بـ"المركزية الأفريقية".
وقالت العريضة:

"مصر لم تكن أبدا سوداء ولم تكن بيضاء أبدا، مصر هي مصر فقط، هناك العديد من الحضارات الأفريقية/السوداء العظيمة، لكن مصر لم تكن واحدة منهم".

ويشدد المحتجون على أن العريضة لا تستهدف السود، وإنما هي "جرس إنذار للحفاظ على تاريخ وسلامة المصريين واليونانيين".
في سياق متصل، علّق عالم المصريات، ووزير الآثار الأسبق، الدكتور زاهي حواس، اليوم الجمعة، على تصوير الملكة الفرعونية كليوباترا بأنها سمراء في المسلسل الوثائقي الجديد قائلا: "هذا مزيف تماما"، وفقا لموقع "إيجيبت إندبندنت".
وتابع مؤكدا أن "كليوباترا كانت يونانية، مما يعني أنها شقراء وليست سمراء".
الحفل الـ 90 لتوزيع جوائز أوسكار في كاليفورنيا 4 مارس/ أذار 2018 - الممثل الإسرائيلية غال غادوت - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2020
مجتمع
"إنها مقدونية"... ممثلة إسرائيلية تبرر رغبتها في تجسيد الملكة المصرية "كليوباترا"
22 ديسمبر 2020, 12:56 GMT
وأضاف حواس أنه في السنوات الأخيرة ظهر اتجاه بقيادة الأمريكيين السود، والسود في أمريكا الجنوبية، يزعم أن الحضارة المصرية من أصل أسود، وشدد على أن هذه الادعاءات "كاذبة تماما".
وتابع مؤكدا أن "الحضارة السوداء لا علاقة لها بالحضارة المصرية"، مشيرا إلى أن الحضارة السوداء لم تحكم مصر إلا في عهد الأسرة الـ25 في عهد مملكة كوش، أي في نهاية الحضارة المصرية القديمة.
وأشار حواس إلى أن "المعابد المصرية بها رسومات لملوك مصر، وهذه الرسومات هي صور لرجال يضربون أعدائهم".
وتابع زاهي حواس أن
"منصة "نيتفلكس" تحاول إثارة الارتباك لنشر معلومات كاذبة بأن أصل الحضارة المصرية أسود"، داعيا لاتخاذ موقف ضدها.
وأصبح التراث العرقي للملكة الفرعونية كليوباترا موضوع نقاش ساخن في أواخر القرن العشرين، إذ قدّم بعض الباحثين الأمريكيين من أصل أفريقي الملكة القديمة على أنها أفريقية سوداء.
وولدت الملكة كليوباترا، آخر حكام الأسرة البطلمية، عام 69 قبل الميلاد، وتوفيت عام 30 قبل الميلاد في الإسكندرية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала