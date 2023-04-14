https://sputnikarabic.ae/20230414/قائد-إيراني-تنامي-قدرات-الفلسطينيين-من-الحجارة-إلى-الصواريخ-يعجلان-بنهاية-إسرائيل-1075902923.html
قائد إيراني: تنامي قدرات الفلسطينيين من الحجارة إلى الصواريخ يعجلان بنهاية إسرائيل
قائد إيراني: تنامي قدرات الفلسطينيين من الحجارة إلى الصواريخ يعجلان بنهاية إسرائيل
قال قائد فيلق "محمد رسول الله"، التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد حسن حسن زادة، إن العالم سيشهد قريبا السقوط الحتمي لإسرائيل وتحرير القدس. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T11:11+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك على هامش مسيرات يوم القدس العالمي التي انطلقت في طهران، اليوم الجمعة.وأشار زادة إلى إسهام يوم القدس العالمي على مدى 40 عاما في إحياء القضية الفلسطينية.وأضاف: "كلما مرت السنين كلما شهدنا تصاعد دعم الشعب الفلسطيني وتزايد الاهتمام بالقضية الفلسطينية باعتبارها القضية الأولى في العالم الإسلامي".يذكر أن الإمام الخميني الراحل كان قد أطلق دعوة في عام 1979، بإعلان الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، يوما عالميا للقدس.
https://sputnikarabic.ae/20230414/انطلاق-مسيرات-يوم-القدس-العالمي-في-طهران-وألف-مدينة-إيرانية-1075896527.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
قائد إيراني: تنامي قدرات الفلسطينيين من الحجارة إلى الصواريخ يعجلان بنهاية إسرائيل
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قال قائد فيلق "محمد رسول الله"، التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد حسن حسن زادة، إن العالم سيشهد قريبا السقوط الحتمي لإسرائيل وتحرير القدس.
وحسب وكالة
الأنباء الإيرانية، جاء ذلك على هامش مسيرات يوم القدس العالمي التي انطلقت في طهران، اليوم الجمعة.
وأشار زادة إلى إسهام يوم القدس العالمي
على مدى 40 عاما في إحياء القضية الفلسطينية.
وأضاف: "كلما مرت السنين كلما شهدنا تصاعد دعم الشعب الفلسطيني وتزايد الاهتمام بالقضية الفلسطينية باعتبارها القضية الأولى في العالم الإسلامي".
وتابع: "تسارع جبهة المقاومة وتنامي قدرات الشعب الفلسطيني من الحجارة إلى الصواريخ سيعجلان بنهاية الكيان الصهيوني"، حسب تعبيره
يذكر أن الإمام الخميني الراحل كان قد أطلق دعوة في عام 1979، بإعلان الجمعة الأخيرة من شهر رمضان
، يوما عالميا للقدس.