https://sputnikarabic.ae/20230414/قانون-جديد-في-الجزائر-يشدد-الرقابة-على-عمل-الصحفيين-1075908509.html

قانون جديد في الجزائر "يشدد الرقابة على عمل الصحفيين"

قانون جديد في الجزائر "يشدد الرقابة على عمل الصحفيين"

قالت تقارير إعلامية إن البرلمان الجزائري أقر قانونا جديدا، من شانه تشديد الرقابة على عمل الصحفيين. 14.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-14T12:51+0000

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وفيما نقلت وسائل إعلامية عن الحكومة الجزائرية تأكيدها أن "القانون أساسي لضمان الممارسة الحرة للعمل الإعلامي بموجب ضوابط قانونية"، فإن منظمة مراسلون بلا حدود أكدت أن به "فصولا سلبية" تنتهك حرية الصحافة... حسب تعبيرها.ووفقا لـ"سويس إنفو"، وصف وزير الاتصال الجزائري، محمد بوسليماني، القانون بأنه "تكريس لحرية الصحافة وتعدديتها واستقلاليتها، ويضمن احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة".في المقابل ضرب خالد درارني، ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في شمال أفريقيا، مثالا على سلبية بعض مواد القانون بتضمنه "الكشف عن المصادر للقضاء إذا طلب ذلك، وتقييد الوصول إلى أي تمويل".يشار إلى أن القانون "يحظر على وسائل الإعلام الجزائرية تلقي أي تمويل أو دعم مادي من أي جهة أجنبية"، و "يمنع مزدوجي الجنسية من حق امتلاك أو المساهمة في ملكية وسيلة إعلامية في الجزائر".طالع أيضا: محكمة جزائرية تؤيد حكما بالسجن 10 سنوات بحق مالك مجموعة النهار الإعلامية

https://sputnikarabic.ae/20220911/الجزائر-حبس-صحفي-على-خلفية-نشره-مقال-عن-شحنة-تمور-صدرت-إلى-الخارج--1067612535.html

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