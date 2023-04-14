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https://sputnikarabic.ae/20230414/قطار-يحطم-ناقلة-سيارات-فاخرة-فيديو-1075900298.html
قطار يحطم ناقلة سيارات فاخرة... فيديو
قطار يحطم ناقلة سيارات فاخرة... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر لحظة اصطدام قطار بشاحنة كبيرة تحمل عددا كبيرا من السيارات، في لوس أنجلوس، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
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ويظهر في الفيديو لحظة الاصطدام العنيف بعد قيام ناقلة السيارات بقطع الطريق أمام القطار، الذي حاول قائده تنبيه سائق الشاحنة بإطلاق صوت التحذير الخاص بالقطار، لكن دون جدوى.ودمر القطار الجزء الخلفي من ناقلة السيارات، وحطم السيارات الجديدة الفاخرة التي كانت على متنه، وتسبب الحادث بإسقاط أعمدة الكهرباء.
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قطار يحطم ناقلة سيارات فاخرة... فيديو

10:45 GMT 14.04.2023
© AP Photo / Gene J. Puskarحادث خروج قطار يحمل مواد كيميائية سامة عن مساره في ولاية أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية
حادث خروج قطار يحمل مواد كيميائية سامة عن مساره في ولاية أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / Gene J. Puskar
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر لحظة اصطدام قطار بشاحنة كبيرة تحمل عددا كبيرا من السيارات، في لوس أنجلوس، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
ويظهر في الفيديو لحظة الاصطدام العنيف بعد قيام ناقلة السيارات بقطع الطريق أمام القطار، الذي حاول قائده تنبيه سائق الشاحنة بإطلاق صوت التحذير الخاص بالقطار، لكن دون جدوى.
ودمر القطار الجزء الخلفي من ناقلة السيارات، وحطم السيارات الجديدة الفاخرة التي كانت على متنه، وتسبب الحادث بإسقاط أعمدة الكهرباء.
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