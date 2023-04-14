https://sputnikarabic.ae/20230414/قطار-يحطم-ناقلة-سيارات-فاخرة-فيديو-1075900298.html
قطار يحطم ناقلة سيارات فاخرة... فيديو
قطار يحطم ناقلة سيارات فاخرة... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر لحظة اصطدام قطار بشاحنة كبيرة تحمل عددا كبيرا من السيارات، في لوس أنجلوس، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T10:45+0000
2023-04-14T10:45+0000
2023-04-14T10:45+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073747096_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_85a5ca71f58b7319803697ab4b125d69.jpg
ويظهر في الفيديو لحظة الاصطدام العنيف بعد قيام ناقلة السيارات بقطع الطريق أمام القطار، الذي حاول قائده تنبيه سائق الشاحنة بإطلاق صوت التحذير الخاص بالقطار، لكن دون جدوى.ودمر القطار الجزء الخلفي من ناقلة السيارات، وحطم السيارات الجديدة الفاخرة التي كانت على متنه، وتسبب الحادث بإسقاط أعمدة الكهرباء.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073747096_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_bb346448087c77221c5ae1e9fa9d4ac6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
قطار يحطم ناقلة سيارات فاخرة... فيديو
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر لحظة اصطدام قطار بشاحنة كبيرة تحمل عددا كبيرا من السيارات، في لوس أنجلوس، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
ويظهر في الفيديو لحظة الاصطدام العنيف بعد قيام ناقلة السيارات بقطع الطريق أمام القطار، الذي حاول قائده تنبيه سائق الشاحنة بإطلاق صوت التحذير الخاص بالقطار، لكن دون جدوى.
ودمر القطار الجزء الخلفي من ناقلة السيارات، وحطم السيارات الجديدة الفاخرة التي كانت على متنه، وتسبب الحادث بإسقاط أعمدة الكهرباء.