https://sputnikarabic.ae/20230414/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-في-سمرقند-فيديو--1075898602.html
لافروف: يجب ألا تكون هناك شروط مسبقة لاجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا... فيديو
لافروف: يجب ألا تكون هناك شروط مسبقة لاجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا... فيديو
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا بعد اجتماع مجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة، في مدينة سمرقند، في أوزبكستان. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T09:39+0000
2023-04-14T09:39+0000
2023-04-14T10:43+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0e/1075898725_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_f74a56157bc2d4cadb9a507c0ca28821.jpg
وأكد لافروف أن روسيا وكازاخستان وأوزبكستان تقدمت في مناقشة مشروع اتحاد الغاز الثلاثي، وستكون هناك فوائد لكل جانب.وقال لافروف خلال المؤتمر الصحفي: "ثلاث دول، روسيا وأوزبكستان وكازاخستان، بما في ذلك على مستوى الرؤساء، قد تقدمت بنشاط في مناقشة هذا المشروع الواسع النطاق، والذي سيعزز بالتأكيد أمن الطاقة بشكل كامل".وقال لافروف ردا على سؤال أحد الصحفيين حول الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية موسكو وإيران وتركيا وسوريا: "نعم، يجري الاتفاق على موعد ومكان ومعايير المباحثات".وأكد لافروف أن غطرسة الغرب التي تضغط على شركاء روسيا وتجبرهم على رفض التعاون مع موسكو، تتجاوز كل الحدود.وقال: "غطرسة الممثلين الغربيين، بالإضافة إلى مندوبي الاتحاد الأوروبي، هذه الغطرسة، بالطبع، تتجاوز كل الحدود، وينظر إليها على أنها عدم احترام استقلال الدول التي تتعرض لهذا النوع من الضغوط والتهديدات".وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الخميس، إلى العاصمة الأوزباكستانية سمرقند في زيارة عمل للمشاركة في اجتماع الدول المجاورة لأفغانستان، وعقد عدد من الاجتماعات الثنائية.
https://sputnikarabic.ae/20230413/لافروف-يشارك-في-اجتماعات-الدول-المجاورة-لأفغانستان-والمجلس-الوزاري-لرابطة-الدول-المستقلة-1075844391.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0e/1075898725_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_226d63b8d6ad7c0a362922cb334fe5a4.jpg
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا في سمرقند
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مؤتمرا صحفيا بعد اجتماع مجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة، في مدينة سمرقند، في أوزبكستان، اليوم الجمعة 14 أبريل/نيسان
2023-04-14T09:39+0000
true
PT29M18S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
لافروف: يجب ألا تكون هناك شروط مسبقة لاجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا... فيديو
09:39 GMT 14.04.2023 (تم التحديث: 10:43 GMT 14.04.2023) تابعنا عبر
يتبع
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا بعد اجتماع مجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة، في مدينة سمرقند، في أوزبكستان.
وأكد لافروف أن روسيا وكازاخستان وأوزبكستان تقدمت في مناقشة مشروع اتحاد الغاز الثلاثي، وستكون هناك فوائد لكل جانب.
وقال لافروف خلال المؤتمر الصحفي: "ثلاث دول، روسيا وأوزبكستان وكازاخستان، بما في ذلك على مستوى الرؤساء، قد تقدمت بنشاط في مناقشة هذا المشروع الواسع النطاق، والذي سيعزز بالتأكيد أمن الطاقة بشكل كامل".
وأضاف: "الفوائد ستكون للجميع، حيث أن هناك موردي غاز، وهناك من يهتم بهذا الغاز. عندما يتفق الطرفان على شروط النقل وشروط السعر، إذا كان الجميع راضين عن كل شي، فإن الجميع سيفوز".
وقال لافروف ردا على سؤال أحد الصحفيين حول الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية موسكو وإيران وتركيا وسوريا: "نعم، يجري الاتفاق على موعد ومكان ومعايير المباحثات".
وأشار الوزير إلى أنه لا يجب أن تكون هناك شروط مسبقة لاجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا، موقفنا بسيط للغاية، والشروط المسبقة ليست مناسبة هنا".
وأكد لافروف أن غطرسة الغرب التي تضغط على شركاء روسيا وتجبرهم على رفض التعاون مع موسكو، تتجاوز كل الحدود.
وقال: "غطرسة الممثلين الغربيين، بالإضافة إلى مندوبي الاتحاد الأوروبي، هذه الغطرسة، بالطبع، تتجاوز كل الحدود، وينظر إليها على أنها عدم احترام استقلال الدول التي تتعرض لهذا النوع من الضغوط والتهديدات".
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الخميس، إلى العاصمة الأوزباكستانية سمرقند في زيارة عمل للمشاركة في اجتماع الدول المجاورة لأفغانستان، وعقد عدد من الاجتماعات الثنائية.