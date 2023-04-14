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https://sputnikarabic.ae/20230414/لواء-القدس-الفلسطيني-ينظم-مسير-يوم-القدس-العالمي-داخل-مخيم-النيرب-في-حلب-صور-وفيديو--1075915504.html
"لواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي" داخل مخيم "النيرب" في حلب... صور وفيديو
"لواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي" داخل مخيم "النيرب" في حلب... صور وفيديو
خرج سكان مخيم النيرب الفلسطيني في حلب السورية، اليوم الجمعة، في مسير احتفالي بمناسبة ذكرى يوم القدس العالمي. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T14:20+0000
2023-04-14T14:49+0000
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وشارك في المسير الذي نظمه لواء القدس الفلسطيني (الرديف للجيش السوري)، جماهير فلسطينية وسورية إلى جانب فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى، وممثلين عن أحزاب تحالف "الجبهة الوطنية التقدمية" الحاكم في سوريا.وأكد السعيد أن "مسير يوم القدس رسالة لكل محب وكاره" في آن معا، وأن "إيماننا بالقدس عاصمة أبدية واحدة موحدة لفلسطين ما تبدل يوما، ولن يتبدل".وأضاف قائد "لواء القدس": القدس ستبقى الجامع لكل الشعوب على اختلاف أطيافها ومعتقداتها، لأنها الرمز الأكثر وضوحا للقضايا المحقة".من جهته، خاطب عضو اتحاد الطلبة العرب (عمر علي عربي/ تشاد)، فلسطينيي الداخل عبر "سبوتنيك" بالقول: "نحن معكم.. بصمودكم نحن صامدون ومنتصرون"، مشددا على "حق عودة الشعب الفلسطيني إلى وطنه".بدوره، قال خالد فياض، أحد سكان "مخيم النيرب" وهو يحمل حفيدته، التي تضع شارة "لواء القدس" على جبينها: "سنعود إلى القدس عاجلا أم آجلا شاؤوا أم أبوا.. القدس عربية وستبقى عربية".
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك

"لواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي" داخل مخيم "النيرب" في حلب... صور وفيديو

14:20 GMT 14.04.2023 (تم التحديث: 14:49 GMT 14.04.2023)
© Sputnik . Suhaib Omarayaلواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي"
لواء القدس الفلسطيني ينظم مسير يوم القدس العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
© Sputnik . Suhaib Omaraya
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حصري
خرج سكان مخيم النيرب الفلسطيني في حلب السورية، اليوم الجمعة، في مسير احتفالي بمناسبة ذكرى يوم القدس العالمي.
وشارك في المسير الذي نظمه لواء القدس الفلسطيني (الرديف للجيش السوري)، جماهير فلسطينية وسورية إلى جانب فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى، وممثلين عن أحزاب تحالف "الجبهة الوطنية التقدمية" الحاكم في سوريا.

وقال قائد لواء "لواء القدس" الفلسطيني، محمد السعيد، في كلمة له خلال المسير: "اخترنا القدس اسما لنا كلواء، وأعطيناها وعدا بالمضي في طريق المجد".

وأكد السعيد أن "مسير يوم القدس رسالة لكل محب وكاره" في آن معا، وأن "إيماننا بالقدس عاصمة أبدية واحدة موحدة لفلسطين ما تبدل يوما، ولن يتبدل".
© Sputnik . Suhaib Omarayaلواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي"
لواء القدس الفلسطيني ينظم مسير يوم القدس العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
لواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي"
© Sputnik . Suhaib Omaraya
وأضاف قائد "لواء القدس": القدس ستبقى الجامع لكل الشعوب على اختلاف أطيافها ومعتقداتها، لأنها الرمز الأكثر وضوحا للقضايا المحقة".
© Sputnik . Suhaib Omarayaلواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي"
لواء القدس الفلسطيني ينظم مسير يوم القدس العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
لواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي"
© Sputnik . Suhaib Omaraya
من جهته، خاطب عضو اتحاد الطلبة العرب (عمر علي عربي/ تشاد)، فلسطينيي الداخل عبر "سبوتنيك" بالقول: "نحن معكم.. بصمودكم نحن صامدون ومنتصرون"، مشددا على "حق عودة الشعب الفلسطيني إلى وطنه".
© Sputnik . Suhaib Omarayaلواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي"
لواء القدس الفلسطيني ينظم مسير يوم القدس العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
لواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي"
© Sputnik . Suhaib Omaraya
بدوره، قال خالد فياض، أحد سكان "مخيم النيرب" وهو يحمل حفيدته، التي تضع شارة "لواء القدس" على جبينها: "سنعود إلى القدس عاجلا أم آجلا شاؤوا أم أبوا.. القدس عربية وستبقى عربية".
© Sputnik . Suhaib Omarayaلواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي"
لواء القدس الفلسطيني ينظم مسير يوم القدس العالمي - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Suhaib Omaraya
لواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي"
© Sputnik . Suhaib Omarayaلواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي"
لواء القدس الفلسطيني ينظم مسير يوم القدس العالمي - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Suhaib Omaraya
لواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي"
© Sputnik . Suhaib Omarayaلواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي"
لواء القدس الفلسطيني ينظم مسير يوم القدس العالمي - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Suhaib Omaraya
لواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي"
© Sputnik . Suhaib Omarayaلواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي"
لواء القدس الفلسطيني ينظم مسير يوم القدس العالمي - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Suhaib Omaraya
لواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي"
© Sputnik . Suhaib Omarayaلواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي"
لواء القدس الفلسطيني ينظم مسير يوم القدس العالمي - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Suhaib Omaraya
لواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي"
© Sputnik . Suhaib Omarayaلواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي"
لواء القدس الفلسطيني ينظم مسير يوم القدس العالمي - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Suhaib Omaraya
لواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي"
© Sputnik . Suhaib Omarayaلواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي"
لواء القدس الفلسطيني ينظم مسير يوم القدس العالمي - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Suhaib Omaraya
لواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي"
© Sputnik . Suhaib Omarayaلواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي"
لواء القدس الفلسطيني ينظم مسير يوم القدس العالمي - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Suhaib Omaraya
لواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي"
© Sputnik . Suhaib Omarayaلواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي"
لواء القدس الفلسطيني ينظم مسير يوم القدس العالمي - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Suhaib Omaraya
لواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي"
© Sputnik . Suhaib Omarayaلواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي"
لواء القدس الفلسطيني ينظم مسير يوم القدس العالمي - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Suhaib Omaraya
لواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي"
© Sputnik . Suhaib Omarayaلواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي"
لواء القدس الفلسطيني ينظم مسير يوم القدس العالمي - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Suhaib Omaraya
لواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي"
© Sputnik . Suhaib Omarayaلواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي"
لواء القدس الفلسطيني ينظم مسير يوم القدس العالمي - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Suhaib Omaraya
لواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي"
1/12
© Sputnik . Suhaib Omaraya
لواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي"
2/12
© Sputnik . Suhaib Omaraya
لواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي"
3/12
© Sputnik . Suhaib Omaraya
لواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي"
4/12
© Sputnik . Suhaib Omaraya
لواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي"
5/12
© Sputnik . Suhaib Omaraya
لواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي"
6/12
© Sputnik . Suhaib Omaraya
لواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي"
7/12
© Sputnik . Suhaib Omaraya
لواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي"
8/12
© Sputnik . Suhaib Omaraya
لواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي"
9/12
© Sputnik . Suhaib Omaraya
لواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي"
10/12
© Sputnik . Suhaib Omaraya
لواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي"
11/12
© Sputnik . Suhaib Omaraya
لواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي"
12/12
© Sputnik . Suhaib Omaraya
لواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي"
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