https://sputnikarabic.ae/20230414/ماذا-قال-وزير-الخارحية-المصري-لنظيره-التركي-حول-السيارة-التركية؟-1075907097.html
ماذا قال وزير الخارحية المصري لنظيره التركي حول السيارة التركية؟
ماذا قال وزير الخارحية المصري لنظيره التركي حول السيارة التركية؟
"مرفهة ومريحة للغاية"... هكذا علق وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على السيارة التركية الكهربائية التي استقلها صحبة نظيره التركي، تشاووش أوغلو، وفقا لتصريحات... 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T12:28+0000
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وحسب تصريحات نقلتها "الأناضول"، قال أوغلو إنه اصطحب شكري بسيارة "توغ" التركية الكهربائية من مقر الوزارة، أمس الخميس، لافتا إلى أن الوزير المصري أبدى إعجابه بالسيارة و"وجدها مرفهة ومريحة للغاية".وألمح أوغلو إلى إمكانية تصدير السيارة الكهربائية التركية "توغ" إلى مصر في المستقبل، مؤكدا أنه بحث هذا الموضوع مع شكري أثناء تناول طعام الإفطار الرمضاني سويا.وأوضح الوزير التركي أنه عرض على شكري إبرام مذكرة تفاهم بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي آر تي"، والتلفزيون المصري، والتعاون بين وكالة "الأناضول" ووكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية.ووفقا لبيان أصدرته الخارجية المصرية، يقوم شكري حاليا بزيارة إلى تركيا، لبحث آفاق التعان بين البلدين في مجالات عدة، وتنسيق المواقف المشتركة في ملفات إقليمية ودولية، وتلبيةً لدعوة نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو.وقال البيان إن الزيارة تأتي استكمالًا للمباحثات التي أجريت خلال زيارة وزير الخارجية التركي إلى القاهرة، في شهر مارس/ آذار الماضي، وتستهدف التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.يشار إلى أن العلاقات بين مصر وتركيا شهدت فترة غلب عليها الفتور والتوتر، بعد أحداث الـ30 من يونيو/ حزيران، والتي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي عام 2013، إذ اعتبرت تركيا، التي كانت من أبرز الداعمين لمرسي، ما حدث "انقلابا على الشرعية".طالع أيضا: تركيا: وزير خارجية مصر يعتزم زيارة أنقرة ومن الممكن الإعلان عن مسار تبادل السفراء
https://sputnikarabic.ae/20230413/مصر-وتركيا-من-أنقرة-نخطط-لعقد-قمة-على-مستوى-السيسي-وأردوغان-1075882684.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار تركيا اليوم, أخبار مصر الآن
ماذا قال وزير الخارحية المصري لنظيره التركي حول السيارة التركية؟
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"مرفهة ومريحة للغاية"... هكذا علق وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على السيارة التركية الكهربائية التي استقلها صحبة نظيره التركي، تشاووش أوغلو، وفقا لتصريحات الأخير.
وحسب تصريحات
نقلتها "الأناضول"، قال أوغلو إنه اصطحب شكري بسيارة "توغ" التركية الكهربائية من مقر الوزارة، أمس الخميس، لافتا إلى أن الوزير المصري أبدى إعجابه بالسيارة و"وجدها مرفهة ومريحة للغاية".
وألمح أوغلو إلى إمكانية تصدير السيارة الكهربائية التركية "توغ" إلى مصر في المستقبل، مؤكدا أنه بحث هذا الموضوع مع شكري أثناء تناول طعام الإفطار الرمضاني
سويا.
وأوضح الوزير التركي أنه عرض على شكري إبرام مذكرة تفاهم بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي آر تي"، والتلفزيون المصري، والتعاون بين وكالة "الأناضول" ووكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية.
كما أشار إلى أنه اقترح على شكري عودة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" إلى مصر، وأفاد أنهما بحثا آفاق التعاون في مجالات الاتصال والثقافة والسياحة.
ووفقا لبيان أصدرته الخارجية المصرية، يقوم شكري حاليا بزيارة إلى تركيا، لبحث آفاق التعان بين البلدين في مجالات عدة، وتنسيق المواقف المشتركة في ملفات إقليمية ودولية، وتلبيةً لدعوة نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو.
وقال البيان إن الزيارة تأتي استكمالًا للمباحثات التي أجريت خلال زيارة وزير الخارجية التركي إلى القاهرة، في شهر مارس/ آذار الماضي، وتستهدف التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل
الاهتمام المشترك.
يشار إلى أن العلاقات بين مصر وتركيا شهدت فترة غلب عليها الفتور والتوتر، بعد أحداث الـ30 من يونيو/ حزيران، والتي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي عام 2013، إذ اعتبرت تركيا، التي كانت من أبرز الداعمين لمرسي، ما حدث "انقلابا على الشرعية".