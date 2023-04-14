عربي
https://sputnikarabic.ae/20230414/محافظ-المركزي-المصري-لن-نتردد-في-استخدام-السياسة-النقدية-للوصول-إلى-كبح-التضخم-1075905226.html
محافظ "المركزي المصري": لن نتردد في استخدام السياسة النقدية للوصول إلى كبح التضخم
محافظ "المركزي المصري": لن نتردد في استخدام السياسة النقدية للوصول إلى كبح التضخم
أكد محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، أن البنك لن يتردد في استخدام السياسة النقدية للوصول إلى هدفه في كبح جماح التضخم. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T11:46+0000
2023-04-14T11:46+0000
أخبار مصر الآن
العالم العربي
الأخبار
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/07/1069911946_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_44da9a79237e65f8a1e1c7956c73f1c2.jpg
وفي تصريحات نقلتها "بلومبرغ"، أكد عبد الله أن "ما تم إنجازه اليوم ضخم للغاية ونحن مستعدون لعمل المزيد"، مشددًا على أنه "يجب النظر إلى المسألة برمتها، وليس السياسة النقدية فقط".تصريحات عبد الله جاءت خلال اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في العاصمة الأمريكية واشنطن.وقال محافظ البنك المركزي المصري: "رفع أسعار الفائدة ليس الحل الوحيد لإيقاف التضخم"، مشيرًا إلى أن التضخم في مصر، تباطوء في مارس/آذار إلى 39%، بعد أن وصل في فبراير/شباط إلى مستوى قياسي عند 40%.يشار إلى أن البنك المركزي المصري كان قد رفع أسعار الفائدة 10% أساس خلال 12 شهرا ماضيا.طالع أيضا: البنك المركزي المصري يعلن تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات
https://sputnikarabic.ae/20230330/البنك-المركزي-المصري-يرفع-سعر-الفائدة-2-1075342491.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/07/1069911946_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1b4ba9a894d1d7d39c2fa44f7dde6be1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد
أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد

محافظ "المركزي المصري": لن نتردد في استخدام السياسة النقدية للوصول إلى كبح التضخم

11:46 GMT 14.04.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIمحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
تابعنا عبرTelegram
أكد محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، أن البنك لن يتردد في استخدام السياسة النقدية للوصول إلى هدفه في كبح جماح التضخم.
وفي تصريحات نقلتها "بلومبرغ"، أكد عبد الله أن "ما تم إنجازه اليوم ضخم للغاية ونحن مستعدون لعمل المزيد"، مشددًا على أنه "يجب النظر إلى المسألة برمتها، وليس السياسة النقدية فقط".
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 2%
30 مارس, 17:07 GMT
تصريحات عبد الله جاءت خلال اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وقال محافظ البنك المركزي المصري: "رفع أسعار الفائدة ليس الحل الوحيد لإيقاف التضخم"، مشيرًا إلى أن التضخم في مصر، تباطوء في مارس/آذار إلى 39%، بعد أن وصل في فبراير/شباط إلى مستوى قياسي عند 40%.

ولفت إلى أن الكثير من هذا التضخم "بسبب مشاكل الإمداد، وليس فقط أسعار التوريد، والتراكم الذي نتج عن بعض اللوائح السابقة، وهذا في حد ذاته لا ولن يتم معالجته من خلال أسعار الفائدة"، مؤكدا: "لن نتردد في فعل المزيد لكننا بحاجة إلى توخي الحذر الشديد وأن سعر الفائدة ليس الأداة الوحيدة".

يشار إلى أن البنك المركزي المصري كان قد رفع أسعار الفائدة 10% أساس خلال 12 شهرا ماضيا.
طالع أيضا: البنك المركزي المصري يعلن تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала