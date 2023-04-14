https://sputnikarabic.ae/20230414/محافظ-المركزي-المصري-لن-نتردد-في-استخدام-السياسة-النقدية-للوصول-إلى-كبح-التضخم-1075905226.html
محافظ "المركزي المصري": لن نتردد في استخدام السياسة النقدية للوصول إلى كبح التضخم
محافظ "المركزي المصري": لن نتردد في استخدام السياسة النقدية للوصول إلى كبح التضخم
أكد محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، أن البنك لن يتردد في استخدام السياسة النقدية للوصول إلى هدفه في كبح جماح التضخم. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T11:46+0000
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وفي تصريحات نقلتها "بلومبرغ"، أكد عبد الله أن "ما تم إنجازه اليوم ضخم للغاية ونحن مستعدون لعمل المزيد"، مشددًا على أنه "يجب النظر إلى المسألة برمتها، وليس السياسة النقدية فقط".تصريحات عبد الله جاءت خلال اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في العاصمة الأمريكية واشنطن.وقال محافظ البنك المركزي المصري: "رفع أسعار الفائدة ليس الحل الوحيد لإيقاف التضخم"، مشيرًا إلى أن التضخم في مصر، تباطوء في مارس/آذار إلى 39%، بعد أن وصل في فبراير/شباط إلى مستوى قياسي عند 40%.يشار إلى أن البنك المركزي المصري كان قد رفع أسعار الفائدة 10% أساس خلال 12 شهرا ماضيا.طالع أيضا: البنك المركزي المصري يعلن تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات
https://sputnikarabic.ae/20230330/البنك-المركزي-المصري-يرفع-سعر-الفائدة-2-1075342491.html
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أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد
أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد
محافظ "المركزي المصري": لن نتردد في استخدام السياسة النقدية للوصول إلى كبح التضخم
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أكد محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، أن البنك لن يتردد في استخدام السياسة النقدية للوصول إلى هدفه في كبح جماح التضخم.
وفي تصريحات
نقلتها "بلومبرغ"، أكد عبد الله أن "ما تم إنجازه اليوم ضخم للغاية ونحن مستعدون لعمل المزيد"، مشددًا على أنه "يجب النظر إلى المسألة برمتها، وليس السياسة النقدية فقط".
تصريحات عبد الله جاءت خلال اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي
وصندوق النقد الدولي، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وقال محافظ البنك المركزي المصري: "رفع أسعار الفائدة ليس الحل الوحيد لإيقاف التضخم"، مشيرًا إلى أن التضخم في مصر، تباطوء في مارس/آذار إلى 39%، بعد أن وصل في فبراير/شباط إلى مستوى قياسي عند 40%.
ولفت إلى أن الكثير من هذا التضخم "بسبب مشاكل الإمداد، وليس فقط أسعار التوريد، والتراكم الذي نتج عن بعض اللوائح السابقة، وهذا في حد ذاته لا ولن يتم معالجته من خلال أسعار الفائدة"، مؤكدا: "لن نتردد في فعل المزيد لكننا بحاجة إلى توخي الحذر الشديد وأن سعر الفائدة ليس الأداة الوحيدة".
يشار إلى أن البنك المركزي المصري كان قد رفع أسعار الفائدة 10% أساس خلال 12 شهرا ماضيا.