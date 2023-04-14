مسيرات داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان إحياء ليوم القدس العالمي
© Sputnik . abedal kader albaiمسيرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان
© Sputnik . abedal kader albai
حصري
نظمت "فصائل الثورة الفلسطينية" في لبنان وفصائل "المقاومة" في المخيمات، مسيرات في عدة مخيمات إحياء ليوم القدس العالمي، أبرزها في مخيم البداوي في شمال لبنان، مخيم برج البراجنة في بيروت، ومخيم الجليل في بعلبك.
وانطلقت مسيرة جماهيرية في مخيم برج البراجنة، بعد صلاة الجمعة، حيث جالت في أنحاء المخيم، تخللها عرض عسكري للفصائل الفلسطينية، ومشاركة شخصيات سياسية ودينية لبنانية وفلسطينية.
© Sputnik . abedal kader albaiمسيرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان
مسيرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان
© Sputnik . abedal kader albai
وفي هذا السياق، قال معاون مسؤول العلاقات الفلسطينية في "حزب الله" عطالله حمود لـ"سبوتنيك"، إنه "لا شك في يوم القدس العالمي، تأكيد على أن القدس هي عاصمة أبدية لفلسطين كل فلسطين، وثانيا تأكيد على وحدة الساحات في كل جبهات محور المقاومة وعالمنا العربي والإسلامي، ثالثا لتعلم حكومة العدو نتنياهو وبن غفير، الحكومة الأكثر تطرفا وإرهابا وعنصرية بأن القدس ستبقى هي العاصمة الوحيدة والأبدية للشعب الفلسطيني وعاصمة فلسطين الأبدية".
© Sputnik . abedal kader albaiمسيرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان
مسيرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان
© Sputnik . abedal kader albai
وأكد أن "المعركة الكبرى قادمة وقاب قوسين أو أدنى، والمحور هو من يحدد ساعة الصفر واللحظة التي سيعلن فيها المعركة ضد العدو الصهيوني، وإن شاء الله نحن قادمون".
© Sputnik . abedal kader albaiمسيرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان
مسيرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان
© Sputnik . abedal kader albai
وقالت أم عصام، وهي سيدة فلسطينية تبلغ من العمر 76 عاما، إنها "جاءت للمشاركة في يوم القدس العالمي نصرة لفلسطين وللشعب الفلسطيني، ولتوجيه تحية للشهداء والأسرى وأمهات الشهداء في فلسطين ولبنان".
© Sputnik . abedal kader albaiمسيرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان
مسيرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان
© Sputnik . abedal kader albai
وتقول أم عصام إنها "التزمت بارتداء اللباس الفلسطيني التراثي، لتوجه رسالة مفادها أنها لم تنساه حتى اليوم بل وتعمد على نقل هذا اللباس إلى أبنائها وأحفادها للتذكير بفلسطين والقدس".
© Sputnik . abedal kader albaiمسيرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان
مسيرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان
© Sputnik . abedal kader albai
وتحتفي إيران وبعض الدول الإسلامية والعالمية بيوم القدس العالمي، منذ إعلانه من قبل الإمام الراحل الخميني، في العام 1979، حينما دعا إلى إعلان آخر جمعة من شهر رمضان من كل عام، يومًا عالميًا للقدس.
© Sputnik . abedal kader albaiمسيرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان
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© Sputnik . abedal kader albai
مسيرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان
© Sputnik . abedal kader albaiمسيرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان
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مسيرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان
© Sputnik . abedal kader albaiمسيرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان
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مسيرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان
© Sputnik . abedal kader albaiمسيرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان
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مسيرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان
© Sputnik . abedal kader albaiمسيرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان
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مسيرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان
© Sputnik . abedal kader albaiمسيرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان
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© Sputnik . abedal kader albai
مسيرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان
© Sputnik . abedal kader albaiمسيرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان
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مسيرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان
© Sputnik . abedal kader albaiمسيرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان
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مسيرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان
© Sputnik . abedal kader albaiمسيرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان
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© Sputnik . abedal kader albai
مسيرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان
© Sputnik . abedal kader albaiمسيرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان
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© Sputnik . abedal kader albai
مسيرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان
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© Sputnik . abedal kader albai
مسيرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان
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© Sputnik . abedal kader albai
مسيرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان
3/10
© Sputnik . abedal kader albai
مسيرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان
4/10
© Sputnik . abedal kader albai
مسيرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان
5/10
© Sputnik . abedal kader albai
مسيرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان
6/10
© Sputnik . abedal kader albai
مسيرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان
7/10
© Sputnik . abedal kader albai
مسيرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان
8/10
© Sputnik . abedal kader albai
مسيرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان
9/10
© Sputnik . abedal kader albai
مسيرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان
10/10
© Sputnik . abedal kader albai
مسيرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان