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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230414/مشاهد-حصرية-لـسبوتنيك-من-قلب-المعارك-الدائرة-في-مدينة-أرتيوموفسك-1075899648.html
مشاهد حصرية لـ"سبوتنيك" من قلب المعارك الدائرة في مدينة أرتيوموفسك
مشاهد حصرية لـ"سبوتنيك" من قلب المعارك الدائرة في مدينة أرتيوموفسك
تدور معارك طاحنة بين القوات الروسية والقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة أرتيوموفسك. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T10:22+0000
2023-04-14T10:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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حصلت وكالة "سبوتنيك" على مشاهد حصرية من قلب المعارك في مدينة أرتيوموفسك.وكان قد أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، يوم الاثنين الماضي، أن أكثر من 75% من أرتيوموفسك (باخموت) في جمهورية دونيتسك الشعبية تخضع لسيطرة القوات الروسية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الكتائب الهجومية التابعة لها واصلت دحر العدو خارج أحياء مركز أرتيوموفسك (باخموت) بدعم من القوات المحمولة جوًا.وأوضحت: "على محور دونيتسك، واصلت المفارز الهجومية عمليات قتالية مكثفة لطرد العدو من أحياء مركز مدينة أرتيوموفسك، ودعمت القوات المحمولة جوًا مفارز الهجوم على الأطراف، ما حال دون نقل القوات الاحتياطية الأوكرانية إلى المدينة أو انسحاب وحدات العدو من أرتيوموفسك".
https://sputnikarabic.ae/20230413/القوات-الروسية-تدحر-العدو-من-مركز-أرتيوموفسك-1075866853.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

مشاهد حصرية لـ"سبوتنيك" من قلب المعارك الدائرة في مدينة أرتيوموفسك

10:22 GMT 14.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تدور معارك طاحنة بين القوات الروسية والقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة أرتيوموفسك.
حصلت وكالة "سبوتنيك" على مشاهد حصرية من قلب المعارك في مدينة أرتيوموفسك.
وكان قد أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، يوم الاثنين الماضي، أن أكثر من 75% من أرتيوموفسك (باخموت) في جمهورية دونيتسك الشعبية تخضع لسيطرة القوات الروسية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الكتائب الهجومية التابعة لها واصلت دحر العدو خارج أحياء مركز أرتيوموفسك (باخموت) بدعم من القوات المحمولة جوًا.
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدحر العدو من مركز أرتيوموفسك وتقضي على 470 جندي أوكراني
أمس, 11:46 GMT
وأوضحت: "على محور دونيتسك، واصلت المفارز الهجومية عمليات قتالية مكثفة لطرد العدو من أحياء مركز مدينة أرتيوموفسك، ودعمت القوات المحمولة جوًا مفارز الهجوم على الأطراف، ما حال دون نقل القوات الاحتياطية الأوكرانية إلى المدينة أو انسحاب وحدات العدو من أرتيوموفسك".
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