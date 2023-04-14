https://sputnikarabic.ae/20230414/مشاهد-حصرية-لـسبوتنيك-من-قلب-المعارك-الدائرة-في-مدينة-أرتيوموفسك-1075899648.html
مشاهد حصرية لـ"سبوتنيك" من قلب المعارك الدائرة في مدينة أرتيوموفسك
مشاهد حصرية لـ"سبوتنيك" من قلب المعارك الدائرة في مدينة أرتيوموفسك
تدور معارك طاحنة بين القوات الروسية والقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة أرتيوموفسك. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T10:22+0000
2023-04-14T10:22+0000
2023-04-14T10:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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حصلت وكالة "سبوتنيك" على مشاهد حصرية من قلب المعارك في مدينة أرتيوموفسك.وكان قد أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، يوم الاثنين الماضي، أن أكثر من 75% من أرتيوموفسك (باخموت) في جمهورية دونيتسك الشعبية تخضع لسيطرة القوات الروسية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الكتائب الهجومية التابعة لها واصلت دحر العدو خارج أحياء مركز أرتيوموفسك (باخموت) بدعم من القوات المحمولة جوًا.وأوضحت: "على محور دونيتسك، واصلت المفارز الهجومية عمليات قتالية مكثفة لطرد العدو من أحياء مركز مدينة أرتيوموفسك، ودعمت القوات المحمولة جوًا مفارز الهجوم على الأطراف، ما حال دون نقل القوات الاحتياطية الأوكرانية إلى المدينة أو انسحاب وحدات العدو من أرتيوموفسك".
https://sputnikarabic.ae/20230413/القوات-الروسية-تدحر-العدو-من-مركز-أرتيوموفسك-1075866853.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مشاهد حصرية لـ"سبوتنيك" من قلب المعارك الدائرة في مدينة أرتيوموفسك
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تدور معارك طاحنة بين القوات الروسية والقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة أرتيوموفسك.
حصلت وكالة "سبوتنيك" على مشاهد حصرية من قلب المعارك في مدينة أرتيوموفسك.
وكان قد أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، يوم الاثنين الماضي، أن أكثر من 75% من أرتيوموفسك (باخموت) في جمهورية دونيتسك الشعبية تخضع لسيطرة القوات الروسية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الكتائب الهجومية التابعة لها واصلت دحر العدو خارج أحياء مركز أرتيوموفسك (باخموت) بدعم من القوات المحمولة جوًا.
وأوضحت: "على محور دونيتسك، واصلت المفارز الهجومية عمليات قتالية مكثفة لطرد العدو من أحياء مركز مدينة أرتيوموفسك، ودعمت القوات المحمولة جوًا مفارز الهجوم على الأطراف، ما حال دون نقل القوات الاحتياطية الأوكرانية إلى المدينة أو انسحاب وحدات العدو من أرتيوموفسك".