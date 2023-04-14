https://sputnikarabic.ae/20230414/مشاهد-للحظة-انتشار-أسطول-غواصات-المحيط-الهادئ-فيديو-1075911384.html
مشاهد للحظة انتشار أسطول غواصات المحيط الهادئ... فيديو
مشاهد للحظة انتشار أسطول غواصات المحيط الهادئ... فيديو
انطلقت غواصات أسطول المحيط الهادئ، صباح اليوم الجمعة، مباشرة بعد إعلان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، حالة التأهب القصوى لأسطول المحيط الهادئ، وبدأت... 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T13:35+0000
2023-04-14T13:35+0000
2023-04-14T13:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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ويظهر مقطع الفيديو لحظة انتشار الغواصات وانتقالها إلى مناطق الاختبار والاستعداد القتالي.وجاء في بيان وزراة الدفاع الروسية: "غادرت السفن الحربية والقوارب وسفن الدعم التابعة لأسطول المحيط الهادئ نقاط الانتشار الدائم وبدأت في الانتقال والانتشار التشغيلي في المناطق المحددة لبحر اليابان وبحر أوخوتسك وبحر بيرينغ".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، في اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع، أنه تم رفع تأهب أسطول المحيط الهادئ بكامل قوته إلى أعلى درجات الاستعداد في إطار إجراء فحص مفاجئ.يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية تواصل عمليات الفحص المفاجئ من أجل تقييم الدولة وزيادة جاهزية هيئات القيادة والسيطرة العسكرية والقوات ولحل المهام الموكلة في جميع الاتجاهات الاستراتيجية.
https://sputnikarabic.ae/20230414/شويغو-يعلن-دق-ناقوس-الخطر-ورفع-حالة-تأهب-أسطول-المحيط-الهادئ-إلى-أعلى-درجة--1075896203.html
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رصد عسكري, روسيا
مشاهد للحظة انتشار أسطول غواصات المحيط الهادئ... فيديو
13:35 GMT 14.04.2023 (تم التحديث: 13:42 GMT 14.04.2023) تابعنا عبر
انطلقت غواصات أسطول المحيط الهادئ، صباح اليوم الجمعة، مباشرة بعد إعلان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، حالة التأهب القصوى لأسطول المحيط الهادئ، وبدأت بالانتشار.
ويظهر مقطع الفيديو لحظة انتشار الغواصات وانتقالها إلى مناطق الاختبار والاستعداد القتالي.
وجاء في بيان وزراة الدفاع الروسية: "غادرت السفن الحربية والقوارب وسفن الدعم التابعة لأسطول المحيط الهادئ نقاط الانتشار الدائم وبدأت في الانتقال والانتشار التشغيلي في المناطق المحددة لبحر اليابان وبحر أوخوتسك وبحر بيرينغ".
وأضاف البيان: "على طول مسار الحركة على متن السفن، يتم إجراء تمارين لأطقم السفن القتالية، حيث يعمل الطاقم خلالها على خوارزميات مختلفة من الإجراءات عند أداء المهام في البحر، بما في ذلك تنظيم السيطرة على الأضرار في البحر والتدريب مع مشغلي أنظمة رادار الملاحة".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، في اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع، أنه تم رفع تأهب أسطول المحيط الهادئ بكامل قوته إلى أعلى درجات الاستعداد في إطار إجراء فحص مفاجئ.
يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية تواصل عمليات الفحص المفاجئ من أجل تقييم الدولة وزيادة جاهزية هيئات القيادة والسيطرة العسكرية والقوات ولحل المهام الموكلة في جميع الاتجاهات الاستراتيجية.