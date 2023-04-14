https://sputnikarabic.ae/20230414/مقتل-إسرائيلية-وإصابة-33-آخرين-إثر-حادث-سير-في-كوريا-الجنوبية-1075924856.html
مقتل إسرائيلية وإصابة 33 آخرين إثر حادث سير في كوريا الجنوبية
مقتل إسرائيلية وإصابة 33 آخرين إثر حادث سير في كوريا الجنوبية
قتلت مواطنة إسرائيلية وأصيب 33 شخصا آخرون إثر حادث سير في كوريا الجنوبية وصفت إصابات 4 منهم بالخطيرة بحسب بيان للخارجية الإسرائيلية. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T17:51+0000
2023-04-14T17:51+0000
2023-04-14T17:51+0000
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ومساء أمس الخميس، انقلبت حافلة مليئة بالسياح الإسرائيليين في مدينة جونجو جنوبي كوريا الجنوبية، وأفادت وسائل الإعلام المحلية عن حدوث عطل في الحافلة.أصيب 33 إسرائيليا في الحادث، ولقت مارغريتا شوارتزبرغ (60 عاما) من الخضيرة (شمال) مصرعها، جراء انقلاب الحافلة في كوريا الجنوبية.وقالت الشرطة الكورية الجنوبية إنها تحقق الآن في القضية، بما في ذلك ادعاء السائق أن علبة التروس (ناقل الحركة) قد تضررت. قالت وزارة الخارجية الكورية إنها ستقدم الدعم اللازم للضحايا الإسرائيليين بعد طلب من السفارة الإسرائيلية في سيئول.من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه لا تزال حالات بعض الجرحى الإسرائيليين صعبة.وأوضحت أنه تم نقل 33 جريحًا إسرائيليًا إلى 9 مستشفيات في كوريا الجنوبية، من بينهم 4 بجروح خطيرة و9 بجروح متوسطة والباقي بجروح طفيفة.وأضافت الوزارة، من خلال دائرة شؤون الإسرائيليين في الخارج وسفارة إسرائيل في كوريا الجنوبية أنها على اتصال مع الجرحى وعائلاتهم وتعمل من أجل إعادة الجرحى بسرعة إلى إسرائيل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن
مقتل إسرائيلية وإصابة 33 آخرين إثر حادث سير في كوريا الجنوبية
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قتلت مواطنة إسرائيلية وأصيب 33 شخصا آخرون إثر حادث سير في كوريا الجنوبية وصفت إصابات 4 منهم بالخطيرة بحسب بيان للخارجية الإسرائيلية.
ومساء أمس الخميس، انقلبت حافلة مليئة بالسياح الإسرائيليين
في مدينة جونجو جنوبي كوريا الجنوبية، وأفادت وسائل الإعلام المحلية عن حدوث عطل في الحافلة.
أصيب 33 إسرائيليا في الحادث، ولقت مارغريتا شوارتزبرغ (60 عاما) من الخضيرة (شمال) مصرعها، جراء انقلاب الحافلة في كوريا الجنوبية.
وقالت الشرطة الكورية الجنوبية إنها تحقق الآن في القضية، بما في ذلك ادعاء السائق أن علبة التروس (ناقل الحركة) قد تضررت. قالت وزارة الخارجية الكورية إنها ستقدم الدعم اللازم للضحايا الإسرائيليين بعد طلب من السفارة الإسرائيلية في سيئول.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية
، إنه لا تزال حالات بعض الجرحى الإسرائيليين صعبة.
وأوضحت أنه تم نقل 33 جريحًا إسرائيليًا إلى 9 مستشفيات في كوريا الجنوبية، من بينهم 4 بجروح خطيرة و9 بجروح متوسطة والباقي بجروح طفيفة.
وأضافت الوزارة، من خلال دائرة شؤون الإسرائيليين في الخارج وسفارة إسرائيل في كوريا الجنوبية
أنها على اتصال مع الجرحى وعائلاتهم وتعمل من أجل إعادة الجرحى بسرعة إلى إسرائيل.