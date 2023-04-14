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https://sputnikarabic.ae/20230414/ميدفيديف-يعيد-نشر-تغريدة-له-بعد-حظرها-من-قبل-تويتر-1075903641.html
ميدفيديف يعيد نشر تغريدة له بعد حظرها من قبل "تويتر"
ميدفيديف يعيد نشر تغريدة له بعد حظرها من قبل "تويتر"
أعاد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، نشر تغريدته التي قال فيها إن "أوكرانيا ستختفي من الوجود" باللغة لألمانية بعد أن تم حظرها من... 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T11:34+0000
2023-04-14T11:34+0000
روسيا
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ونشر مدفيديف في تغريدة باللغة الألمانية، عبر حسابه في "تويتر": "لماذا ستختفي أوكرانيا من الوجود؟ لأن لا أحد سيكون بحاجة لها".وردًا على ذلك، بدأ مستخدمو الشبكات الاجتماعية في لوم إيلون ماسك، المالك لـ"تويتر"، على "عدم الامتثال للعقوبات" ضد روسيا، و"السماح للقادة الروس بالعودة إلى المنصة"، وقال ماسك إن على الناس اتخاذ قراراتهم بأنفسهم من خلال قراءة الأخبار.وكتب ميدفيديف، اليوم الجمعة، في قناته على "تلغرام"، تعليقا على رئيس الوزراء المجري، الذي قال إن أوروبا تنفق عشرات المليارات من الدولارات على أوكرانيا، وهذا لا يمكن أن يستمر إلى الأبد: "كلام دقيق لسياسي أوروبي".وأضاف ميدفيديف: "لا يسع المرء إلا أن يضيف أنه بمجرد انتهاء التمويل الغربي، فإن أوكرانيا ستزول من تلقاء نفسها. بعد كل شيء، لا أحد يحتاجها".
https://sputnikarabic.ae/20230414/المجر-الصراع-في-أوكرانيا-ينتهي-عندما-تتوقف-أمريكا-وأوروبا-عن-دعمه-1075893302.html
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ميدفيديف يعيد نشر تغريدة له بعد حظرها من قبل "تويتر"

11:34 GMT 14.04.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصوردميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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أعاد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، نشر تغريدته التي قال فيها إن "أوكرانيا ستختفي من الوجود" باللغة لألمانية بعد أن تم حظرها من قبل "تويتر" في ألمانيا وبولندا.
ونشر مدفيديف في تغريدة باللغة الألمانية، عبر حسابه في "تويتر": "لماذا ستختفي أوكرانيا من الوجود؟ لأن لا أحد سيكون بحاجة لها".

وأضاف: "أوكرانيا بقيادتها النازية الجديدة، لم تعد لازمة وضرورية حتى لمواطنيها أنفسهم".

وردًا على ذلك، بدأ مستخدمو الشبكات الاجتماعية في لوم إيلون ماسك، المالك لـ"تويتر"، على "عدم الامتثال للعقوبات" ضد روسيا، و"السماح للقادة الروس بالعودة إلى المنصة"، وقال ماسك إن على الناس اتخاذ قراراتهم بأنفسهم من خلال قراءة الأخبار.
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
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المجر: الصراع في أوكرانيا ينتهي عندما تتوقف أمريكا وأوروبا عن دعمه
07:29 GMT
وكتب ميدفيديف، اليوم الجمعة، في قناته على "تلغرام"، تعليقا على رئيس الوزراء المجري، الذي قال إن أوروبا تنفق عشرات المليارات من الدولارات على أوكرانيا، وهذا لا يمكن أن يستمر إلى الأبد: "كلام دقيق لسياسي أوروبي".
وأضاف ميدفيديف: "لا يسع المرء إلا أن يضيف أنه بمجرد انتهاء التمويل الغربي، فإن أوكرانيا ستزول من تلقاء نفسها. بعد كل شيء، لا أحد يحتاجها".
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