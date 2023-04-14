https://sputnikarabic.ae/20230414/ميدفيديف-يعيد-نشر-تغريدة-له-بعد-حظرها-من-قبل-تويتر-1075903641.html

ميدفيديف يعيد نشر تغريدة له بعد حظرها من قبل "تويتر"

ميدفيديف يعيد نشر تغريدة له بعد حظرها من قبل "تويتر"

أعاد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، نشر تغريدته التي قال فيها إن "أوكرانيا ستختفي من الوجود" باللغة لألمانية بعد أن تم حظرها من... 14.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-14T11:34+0000

2023-04-14T11:34+0000

2023-04-14T11:34+0000

روسيا

أخبار العالم الآن

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ونشر مدفيديف في تغريدة باللغة الألمانية، عبر حسابه في "تويتر": "لماذا ستختفي أوكرانيا من الوجود؟ لأن لا أحد سيكون بحاجة لها".وردًا على ذلك، بدأ مستخدمو الشبكات الاجتماعية في لوم إيلون ماسك، المالك لـ"تويتر"، على "عدم الامتثال للعقوبات" ضد روسيا، و"السماح للقادة الروس بالعودة إلى المنصة"، وقال ماسك إن على الناس اتخاذ قراراتهم بأنفسهم من خلال قراءة الأخبار.وكتب ميدفيديف، اليوم الجمعة، في قناته على "تلغرام"، تعليقا على رئيس الوزراء المجري، الذي قال إن أوروبا تنفق عشرات المليارات من الدولارات على أوكرانيا، وهذا لا يمكن أن يستمر إلى الأبد: "كلام دقيق لسياسي أوروبي".وأضاف ميدفيديف: "لا يسع المرء إلا أن يضيف أنه بمجرد انتهاء التمويل الغربي، فإن أوكرانيا ستزول من تلقاء نفسها. بعد كل شيء، لا أحد يحتاجها".

https://sputnikarabic.ae/20230414/المجر-الصراع-في-أوكرانيا-ينتهي-عندما-تتوقف-أمريكا-وأوروبا-عن-دعمه-1075893302.html

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