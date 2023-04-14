https://sputnikarabic.ae/20230414/نصر-الله-مسؤولون-خليجيون-أبلغونا-بقناعتهم-عدم-التعويل-على-أمريكا-لحماية-دولهم-1075912263.html
نصر الله: مسؤولون خليجيون أبلغونا بقناعتهم عدم التعويل على أمريكا لحماية دولهم
نصر الله: مسؤولون خليجيون أبلغونا بقناعتهم عدم التعويل على أمريكا لحماية دولهم
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أن مسؤولين خليجيين أبلغوا بأن لديهم قناعة بعدم التعويل على الولايات المتحدة. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T13:59+0000
2023-04-14T13:59+0000
2023-04-14T14:36+0000
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وفي تصريحات لـ"الميادين"، قال نصر الله: "مسؤولون خليجيون قالوا لنا بأن لديهم قناعة بأنه لا يمكن التعويل بشكل مطلق على أمريكا لحماية نظام أو دولة".وأوضح الأمين العام لـ"حزب الله" أن "هناك تطورات كبرى حصلت على المستوى الدولي والكيان الصهيوني"، لافتا إلى أنه "عند وقوفنا أمامه نرى أن محورنا في موقع إيجابي"، حسب تعبيره.ووصف يوم القدس بأنه "يوم لتضامن شرفاء العالم مع فلسطين والقدس والشعب المظلوم"، لافتا إلى أن "الانتصار الذي سنصل إليه هو بسبب تحمل شعوب وقادة لمسؤوليتهم بخصوص فلسطين".وذكرت وكالة إرنا، اليوم الجمعة، أن المسيرات جاءت تحت شعار "فلسطين محور وحدة العالم الإسلامي، القدس على مشارف التحرير" وذلك بمشاركة أعداد كبيرة من المواطنين الإيرانيين احتفاءً بيوم القدس العالمي.طالع أيضا: انطلاق مسيرات "يوم القدس العالمي" في طهران وألف مدينة إيرانية
https://sputnikarabic.ae/20230414/الرئيس-الإيراني-المشاركة-في-تظاهرات-يوم-القدس-تجسيد-لوحدة-وتلاحم-الأمة-الإسلامية-1075907397.html
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أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار حزب الله, الأخبار, العالم العربي
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار حزب الله, الأخبار, العالم العربي
نصر الله: مسؤولون خليجيون أبلغونا بقناعتهم عدم التعويل على أمريكا لحماية دولهم
13:59 GMT 14.04.2023 (تم التحديث: 14:36 GMT 14.04.2023) تابعنا عبر
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أن مسؤولين خليجيين أبلغوا بأن لديهم قناعة بعدم التعويل على الولايات المتحدة.
وفي تصريحات
لـ"الميادين"، قال نصر الله: "مسؤولون خليجيون قالوا لنا بأن لديهم قناعة بأنه لا يمكن التعويل بشكل مطلق على أمريكا لحماية نظام أو دولة".
وأوضح الأمين العام لـ"حزب الله" أن "هناك تطورات كبرى حصلت على المستوى
الدولي والكيان الصهيوني"، لافتا إلى أنه "عند وقوفنا أمامه نرى أن محورنا في موقع إيجابي"، حسب تعبيره.
واستشهد نصر الله على قلق إسرائيل، بقوله: "الكيان الاسرائيلي أعلن استنفاره على كل الجبهات وكان يشعر بالخوف والقلق بينما محور المقاومة كان في طمأنينة".
وبمناسبة يوم القدس العالمي، بعث نصر الله برسالة إلى الشعب الفلسطيني، قائلا: "الشعب الفلسطيني البطل الراسخ بنسائه ورجاله وبمسيحيه ومسلميه نبعث له رسالة دعم ونقول له أنك لست وحدك".
ووصف يوم القدس بأنه "يوم لتضامن شرفاء العالم مع فلسطين والقدس والشعب المظلوم"، لافتا إلى أن "الانتصار الذي سنصل إليه هو بسبب تحمل شعوب وقادة لمسؤوليتهم بخصوص فلسطين".
يشار إلى أن مسيرات "يوم القدس العالمي" كانت انطلقت اليوم في العاصمة الإيرانية، طهران، وأكثر من ألف مدينة وبلدة في أنحاء إيران، اليوم الجمعة.
وذكرت وكالة
إرنا، اليوم الجمعة، أن المسيرات جاءت تحت شعار "فلسطين محور وحدة العالم الإسلامي، القدس على مشارف التحرير" وذلك بمشاركة أعداد كبيرة من المواطنين الإيرانيين احتفاءً بيوم القدس العالمي.