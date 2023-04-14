https://sputnikarabic.ae/20230414/وزير-الداخلية-التركي-يكشف-العدد-النهائي-لضحايا-الزلزال-1075905627.html
وزير الداخلية التركي يكشف العدد النهائي لضحايا الزلزال
وزير الداخلية التركي يكشف العدد النهائي لضحايا الزلزال
أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال الأخير الذي شرب بلاده إلى 50 ألفا و500 فرد. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T12:02+0000
2023-04-14T12:02+0000
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ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، قال صويلو إن حصيلة الوفيات تحت الأنقاض وفي المستشفيات عقب الزلزال بلغت 50 ألفا و500.وفي فبراير/ شباط الماضي، تعرض جنوب تركيا وشمال سوريا لزلزالين بقوة 7.7 و7.6 درجات، تولد عنهما توابع زلزالية كثيرة قدرت بالآلاف، وهو ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأتراك والسوريين.ووفق تصريحات المراصد العالمية، فإن مركز تلك الزلازل كان ولاية كهرمان مرعش، لكنها خلَّفت دمارا ماديا ضخما في 11 ولاية تركية.ويعيش عدد كبير من اللاجئين السوريين في الولايات الجنوبية من تركيا والتي شهدت أضرارا كبيرة جراء الزلزال، وذلك لقربها من بلادهم.طالع أيضا: تركيا: 9 مليارات دولار خسائر قطاع الصناعة بمناطق الزلزال
https://sputnikarabic.ae/20230401/فؤاد-أوقطاي-تركيا-تهدف-لاستكمال-عملية-إزالة-أنقاض-الزلزال-بحلول-العيد-1075418094.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
وزير الداخلية التركي يكشف العدد النهائي لضحايا الزلزال
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أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال الأخير الذي شرب بلاده إلى 50 ألفا و500 فرد.
ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، قال صويلو إن حصيلة الوفيات تحت الأنقاض
وفي المستشفيات عقب الزلزال بلغت 50 ألفا و500.
وفي فبراير/ شباط الماضي، تعرض جنوب تركيا وشمال سوريا لزلزالين بقوة
7.7 و7.6 درجات، تولد عنهما توابع زلزالية كثيرة قدرت بالآلاف، وهو ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأتراك والسوريين.
ووفق تصريحات المراصد العالمية، فإن مركز تلك الزلازل كان
ولاية كهرمان مرعش، لكنها خلَّفت دمارا ماديا ضخما في 11 ولاية تركية.
ويعيش عدد كبير من اللاجئين السوريين في الولايات الجنوبية من تركيا والتي شهدت أضرارا كبيرة جراء الزلزال، وذلك لقربها من بلادهم.