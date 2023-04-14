https://sputnikarabic.ae/20230414/وزير-الدفاع-الصيني-يزور-روسيا-1075895192.html

وزير الدفاع الصيني يزور روسيا

وزير الدفاع الصيني يزور روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن وزير الدفاع لي شانغ فو سيصل إلى موسكو، الأحد المقبل، في زيارة إلى روسيا تستمر حتى الأربعاء، ويلتقي خلالها مسؤولين عسكريين روس. 14.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-14T08:10+0000

2023-04-14T08:10+0000

2023-04-14T08:10+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الصين

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/02/1074211069_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c85b4895a155148509834f2f1c77a44a.jpg

وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.وأوضح البيان أن الزيارة التي سيقوم بها وزير الدفاع الصيني إلى موسكو ستكون في الفترة من 16-19 أبريل/نيسان الجاري.ووفقا للبيان، سيجري لي شانغ فو محادثات مع قيادات الجيش الروسي، بالإضافة إلى زيارة عدد من المؤسسات العسكرية الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20230414/روسيا-والصين-تعملان-على-إعداد-اتفاقية-جديدة-للسفر-من-دون-تأشيرة-للمجموعات-السياحية-1075889211.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار