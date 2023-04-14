https://sputnikarabic.ae/20230414/وزير-الدفاع-الصيني-يزور-روسيا-1075895192.html
وزير الدفاع الصيني يزور روسيا
وزير الدفاع الصيني يزور روسيا
أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن وزير الدفاع لي شانغ فو سيصل إلى موسكو، الأحد المقبل، في زيارة إلى روسيا تستمر حتى الأربعاء، ويلتقي خلالها مسؤولين عسكريين روس. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T08:10+0000
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وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.وأوضح البيان أن الزيارة التي سيقوم بها وزير الدفاع الصيني إلى موسكو ستكون في الفترة من 16-19 أبريل/نيسان الجاري.ووفقا للبيان، سيجري لي شانغ فو محادثات مع قيادات الجيش الروسي، بالإضافة إلى زيارة عدد من المؤسسات العسكرية الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230414/روسيا-والصين-تعملان-على-إعداد-اتفاقية-جديدة-للسفر-من-دون-تأشيرة-للمجموعات-السياحية-1075889211.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
وزير الدفاع الصيني يزور روسيا
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أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن وزير الدفاع لي شانغ فو سيصل إلى موسكو، الأحد المقبل، في زيارة إلى روسيا تستمر حتى الأربعاء، ويلتقي خلالها مسؤولين عسكريين روس.