عربي
وصول 35 أسيرا تابعين للحكومة إلى مطار عدن بينهم شقيق الرئيس اليمني السابق
https://sputnikarabic.ae/20230414/وزير-الدفاع-الصيني-يزور-روسيا-1075895192.html
وزير الدفاع الصيني يزور روسيا
وزير الدفاع الصيني يزور روسيا
أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن وزير الدفاع لي شانغ فو سيصل إلى موسكو، الأحد المقبل، في زيارة إلى روسيا تستمر حتى الأربعاء، ويلتقي خلالها مسؤولين عسكريين روس. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T08:10+0000
2023-04-14T08:10+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الصين
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/02/1074211069_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c85b4895a155148509834f2f1c77a44a.jpg
وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.وأوضح البيان أن الزيارة التي سيقوم بها وزير الدفاع الصيني إلى موسكو ستكون في الفترة من 16-19 أبريل/نيسان الجاري.ووفقا للبيان، سيجري لي شانغ فو محادثات مع قيادات الجيش الروسي، بالإضافة إلى زيارة عدد من المؤسسات العسكرية الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230414/روسيا-والصين-تعملان-على-إعداد-اتفاقية-جديدة-للسفر-من-دون-تأشيرة-للمجموعات-السياحية-1075889211.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/02/1074211069_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f911ee7cd703db5af7b1c0c292ab35b3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

وزير الدفاع الصيني يزور روسيا

08:10 GMT 14.04.2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورعملي روسيا و الصين في منتدى مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند 2 مارس 2023
عملي روسيا و الصين في منتدى مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند 2 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن وزير الدفاع لي شانغ فو سيصل إلى موسكو، الأحد المقبل، في زيارة إلى روسيا تستمر حتى الأربعاء، ويلتقي خلالها مسؤولين عسكريين روس.
وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.
علم روسيا و الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
روسيا والصين تعملان على إعداد اتفاقية جديدة للسفر من دون تأشيرة للمجموعات السياحية
05:29 GMT
وأوضح البيان أن الزيارة التي سيقوم بها وزير الدفاع الصيني إلى موسكو ستكون في الفترة من 16-19 أبريل/نيسان الجاري.
ووفقا للبيان، سيجري لي شانغ فو محادثات مع قيادات الجيش الروسي، بالإضافة إلى زيارة عدد من المؤسسات العسكرية الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала