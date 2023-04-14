https://sputnikarabic.ae/20230414/وزير-العدل-اللبناني-ينفي-تدخله-في-القضاء-1075911129.html

وزير العدل اللبناني ينفي تدخله في "القضاء"

وزير العدل اللبناني ينفي تدخله في "القضاء"

أكد وزير العدل اللبناني، هنري الخوري، عدم تدخله في الأحكام القضائية مطلقا، نافيا ما تم تداوله من اتصاله بأحد القضاة لإخلاء سبيل عدد من الموقوفين. 14.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-14T13:32+0000

2023-04-14T13:32+0000

2023-04-14T13:32+0000

أخبار لبنان

العالم العربي

الأخبار

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103748/41/1037484125_0:277:3024:1978_1920x0_80_0_0_92326ee1ab05aea49601fbc55869f073.jpg

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، أصدر الخوري بيانا نفى فيه "نفيا قاطعا ما تم تداوله من معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية من أنه اتصل بالقاضي، ربيع الحسامي، طالبا منه الموافقة على إخلاء سبيل الموقوفين في ملف النافعة، وتحديدا السيدة هدى سلوم".وقال البيان إن "ما يهم وزير العدل الذي لم يعتد يوما التدخل في الملفات القضائية، أن يؤكد أنه لم يتصل ولم يتواصل لا مع القاضي حسامي ولا حتى مع قاضي التحقيق المعني بالملف".وقال عبود إن "الواقع القضائي صعب ودقيق... وقد أسهمت فيه عوامل وأسباب عدة، جوهرها عدم وجود قانون يكرس استقلالية القضاء، وإرادة الجميع في وضع اليد على القضاء".طالع أيضا: أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحاصرون منزل وزير العدل اللبناني: "لا لقاضى رديف"

https://sputnikarabic.ae/20221119/لبنان-رئيس-مجلس-القضاء-الأعلى-ينتقد-التدخلات-السياسية-ويدعو-إلى-ثورة-في-المحاكم-1070326062.html

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن