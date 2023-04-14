https://sputnikarabic.ae/20230414/وصول-35-أسيرا-تابعين-للحكومة-إلى-مطار-عدن-بينهم-شقيق-الرئيس-اليمني-السابق-1075897618.html
وصول 35 أسيرا تابعين للحكومة إلى مطار عدن بينهم شقيق الرئيس اليمني السابق
وصول 35 أسيرا تابعين للحكومة إلى مطار عدن بينهم شقيق الرئيس اليمني السابق
وصلت، اليوم الجمعة، طائرة تحمل مجموعة من الأسرى التابعين للحكومة اليمنية إلى مطار عدن الدولي جنوبي اليمن، أفرجت عنهم جماعة "أنصار الله"، ضمن اتفاق تبادل الأسرى... 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T09:05+0000
2023-04-14T09:05+0000
2023-04-14T09:17+0000
العالم العربي
أخبار اليمن الأن
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وقال مصدر في مطار عدن الدولي لـ "سبوتنيك"، إن طائرة تابعة للصليب الأحمر وصلت قادمة من مطار صنعاء الدولي وعلى متنها 35 أسيراً في مقدمتهم وزير الدفاع الأسبق اللواء الركن محمود الصبيحي واللواء ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس السابق)، وجنود من ألوية العمالقة والقوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي لليمن.وتأتي العملية ضمن تنفيذ "اتفاق الأسرى"، الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله، خلال محادثات رعتها الأمم المتحدة في سويسرا، في أواخر مارس الماضي؛ ويشمل تبادل 887 أسيراً على ثلاث مراحل، على مدى 3 أيام.والسبت الماضي، أعلنت لجنة الأسرى في جماعة "أنصار الله" اليمنية، وصول 13 أسيرًا من أسرى الجماعة إلى مطار صنعاء الدولي، مقابل أسير سعودي أفرجت عنه الجماعة في وقت سابق، ضمن الاتفاق.وفي 20 آذار/ مارس الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، خلال اجتماع اللجنة الإشرافية السابع لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين الذي استضافته سويسرا، على خطة تنفيذية للإفراج عن 887 محتجزًا، والتزامهما بتبادل زيارات مشتركة إلى مرافق الاحتجاز التابعة لكل منهم، وتمكين الوصول إلى جميع المحتجزين خلال الزيارات.
https://sputnikarabic.ae/20230414/الصليب-الأحمر-يعلن-بدء-عملية-تبادل-الأسرى-في-اليمن-1075891118.html
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العالم العربي, أخبار اليمن الأن
العالم العربي, أخبار اليمن الأن
وصول 35 أسيرا تابعين للحكومة إلى مطار عدن بينهم شقيق الرئيس اليمني السابق
09:05 GMT 14.04.2023 (تم التحديث: 09:17 GMT 14.04.2023) تابعنا عبر
يتبع
وصلت، اليوم الجمعة، طائرة تحمل مجموعة من الأسرى التابعين للحكومة اليمنية إلى مطار عدن الدولي جنوبي اليمن، أفرجت عنهم جماعة "أنصار الله"، ضمن اتفاق تبادل الأسرى الذي توصل إليه الجانبان، في أواخر مارس/ آذار الماضي.
وقال مصدر في مطار عدن الدولي لـ "سبوتنيك"، إن طائرة تابعة للصليب الأحمر وصلت قادمة من مطار صنعاء الدولي وعلى متنها 35 أسيراً في مقدمتهم وزير الدفاع الأسبق اللواء الركن محمود الصبيحي واللواء ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس السابق)، وجنود من ألوية العمالقة والقوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي لليمن.
وتأتي العملية ضمن تنفيذ "اتفاق الأسرى"، الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله، خلال محادثات رعتها الأمم المتحدة في سويسرا، في أواخر مارس الماضي؛ ويشمل تبادل 887 أسيراً على ثلاث مراحل، على مدى 3 أيام.
والسبت الماضي، أعلنت لجنة الأسرى في جماعة "أنصار الله" اليمنية، وصول 13 أسيرًا من أسرى الجماعة إلى مطار صنعاء الدولي، مقابل أسير سعودي أفرجت عنه الجماعة في وقت سابق، ضمن الاتفاق.
وفي 20 آذار/ مارس الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، خلال اجتماع اللجنة الإشرافية السابع لتنفيذ اتفاق
تبادل المحتجزين الذي استضافته سويسرا، على خطة تنفيذية للإفراج عن 887 محتجزًا، والتزامهما بتبادل زيارات مشتركة إلى مرافق الاحتجاز التابعة لكل منهم، وتمكين الوصول إلى جميع المحتجزين خلال الزيارات.