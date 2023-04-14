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https://sputnikarabic.ae/20230414/وفاة-لاعب-الكرة-التونسي-نزار-عيساوي-بعد-إضرامه-النار-في-نفسه-فيديو-1075894607.html
وفاة لاعب الكرة التونسي نزار عيساوي بعد إضرامه النار في نفسه... فيديو
وفاة لاعب الكرة التونسي نزار عيساوي بعد إضرامه النار في نفسه... فيديو
توفي أمس الخميس، لاعب كرة القدم التونسي، نزار العيساوي، الذي أقدم قبل 3 أيام على إضرام النار في جسده أمام مركز الشرطة في مدينة حفوز، في محافظة القيروان، التي... 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T08:07+0000
2023-04-14T08:08+0000
العالم العربي
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وكان عيساوي الذي رحل عن عمر 35 عاما، أضرم النار في نفسه أمام مركز شرطة في مدينة حفوز في محافظة القيروان شمالي العاصمة، اعتراضا على "اتهامه بالإرهاب".وتعود الواقعة التي حدثت، يوم الاثنين الماضي، إلى خلاف بين عيساوي وبائع خضراوات حول سعر الموز. حيث قال اللاعب في فيديو، إنه أراد لفت نظر الشرطة لأن البائع يخالف القانون ويبيع الموز بـ10 دنانير للكيلوغرام.ونُقل العيساوي إلى المستشفى الجامعي في القيروان، ثم إلى مركز الحروق البليغة في بن عروس، حتى فارق الحياة.ولعب عيساوي في العديد من الفرق التونسية، أبرزها الاتحاد المنستيري وقوافل قفصة وجريدة توزر وأمل حفوز.
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العالم العربي, تونس
العالم العربي, تونس

وفاة لاعب الكرة التونسي نزار عيساوي بعد إضرامه النار في نفسه... فيديو

08:07 GMT 14.04.2023 (تم التحديث: 08:08 GMT 14.04.2023)
© Sputnik . Pavel Lisitsynانتهاء "أسبوع الماسلينيتسا" (أ, أسبوع المرافع) بحرق دمية من القش، وهي ترمز إلى الشتاء الراحل، حيث توضع الدمية في وسط ساحة ما وتضرم شعلة نار ويرافق توديع العيد أو الشتاء رقص وأغان شعبية. وبعد أن تحترق الدمية، أو بالأحرى "يحترق الشتاء"،
انتهاء أسبوع الماسلينيتسا (أ, أسبوع المرافع) بحرق دمية من القش، وهي ترمز إلى الشتاء الراحل، حيث توضع الدمية في وسط ساحة ما وتضرم شعلة نار ويرافق توديع العيد أو الشتاء رقص وأغان شعبية. وبعد أن تحترق الدمية، أو بالأحرى يحترق الشتاء، - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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توفي أمس الخميس، لاعب كرة القدم التونسي، نزار العيساوي، الذي أقدم قبل 3 أيام على إضرام النار في جسده أمام مركز الشرطة في مدينة حفوز، في محافظة القيروان، التي تقع على بعد 160 كيلومترًا من العاصمة.
وكان عيساوي الذي رحل عن عمر 35 عاما، أضرم النار في نفسه أمام مركز شرطة في مدينة حفوز في محافظة القيروان شمالي العاصمة، اعتراضا على "اتهامه بالإرهاب".
وتعود الواقعة التي حدثت، يوم الاثنين الماضي، إلى خلاف بين عيساوي وبائع خضراوات حول سعر الموز. حيث قال اللاعب في فيديو، إنه أراد لفت نظر الشرطة لأن البائع يخالف القانون ويبيع الموز بـ10 دنانير للكيلوغرام.
ونُقل العيساوي إلى المستشفى الجامعي في القيروان، ثم إلى مركز الحروق البليغة في بن عروس، حتى فارق الحياة.
ولعب عيساوي في العديد من الفرق التونسية، أبرزها الاتحاد المنستيري وقوافل قفصة وجريدة توزر وأمل حفوز.
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