https://sputnikarabic.ae/20230414/وفاة-لاعب-الكرة-التونسي-نزار-عيساوي-بعد-إضرامه-النار-في-نفسه-فيديو-1075894607.html
وفاة لاعب الكرة التونسي نزار عيساوي بعد إضرامه النار في نفسه... فيديو
وفاة لاعب الكرة التونسي نزار عيساوي بعد إضرامه النار في نفسه... فيديو
توفي أمس الخميس، لاعب كرة القدم التونسي، نزار العيساوي، الذي أقدم قبل 3 أيام على إضرام النار في جسده أمام مركز الشرطة في مدينة حفوز، في محافظة القيروان، التي... 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T08:07+0000
2023-04-14T08:07+0000
2023-04-14T08:08+0000
العالم العربي
تونس
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102259/86/1022598614_0:250:2754:1799_1920x0_80_0_0_860c15983970e07bf64af664c3e78b21.jpg
وكان عيساوي الذي رحل عن عمر 35 عاما، أضرم النار في نفسه أمام مركز شرطة في مدينة حفوز في محافظة القيروان شمالي العاصمة، اعتراضا على "اتهامه بالإرهاب".وتعود الواقعة التي حدثت، يوم الاثنين الماضي، إلى خلاف بين عيساوي وبائع خضراوات حول سعر الموز. حيث قال اللاعب في فيديو، إنه أراد لفت نظر الشرطة لأن البائع يخالف القانون ويبيع الموز بـ10 دنانير للكيلوغرام.ونُقل العيساوي إلى المستشفى الجامعي في القيروان، ثم إلى مركز الحروق البليغة في بن عروس، حتى فارق الحياة.ولعب عيساوي في العديد من الفرق التونسية، أبرزها الاتحاد المنستيري وقوافل قفصة وجريدة توزر وأمل حفوز.
تونس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102259/86/1022598614_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_14d5713d6ccefbfab35ac5b4060bad38.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, تونس
وفاة لاعب الكرة التونسي نزار عيساوي بعد إضرامه النار في نفسه... فيديو
08:07 GMT 14.04.2023 (تم التحديث: 08:08 GMT 14.04.2023) تابعنا عبر
توفي أمس الخميس، لاعب كرة القدم التونسي، نزار العيساوي، الذي أقدم قبل 3 أيام على إضرام النار في جسده أمام مركز الشرطة في مدينة حفوز، في محافظة القيروان، التي تقع على بعد 160 كيلومترًا من العاصمة.
وكان عيساوي الذي رحل عن عمر 35 عاما، أضرم النار في نفسه أمام مركز شرطة في مدينة حفوز في محافظة القيروان شمالي العاصمة، اعتراضا على "اتهامه بالإرهاب".
وتعود الواقعة التي حدثت، يوم الاثنين الماضي، إلى خلاف بين عيساوي وبائع خضراوات حول سعر الموز. حيث قال اللاعب في فيديو، إنه أراد لفت نظر الشرطة لأن البائع يخالف القانون ويبيع الموز بـ10 دنانير للكيلوغرام.
ونُقل العيساوي إلى المستشفى الجامعي في القيروان، ثم إلى مركز الحروق البليغة في بن عروس، حتى فارق الحياة.
ولعب عيساوي في العديد من الفرق التونسية، أبرزها الاتحاد المنستيري وقوافل قفصة وجريدة توزر وأمل حفوز.