وكالات: واشنطن تعتقد أن الصين تطور تكنولوجيات للسيطرة على الأقمار الصناعية الغربية
© Sputnik . Илья Питалев / / الانتقال إلى بنك الصورجناح ملاحة الأقمار الصناعية غلوناس بمركز المركبات الفضائية وعلم الفضاء في متحف الطيران
© Sputnik . Илья Питалев //
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بأن مجتمع الاستخبارات الأمريكية يعتقد أن الصين يمكنها تطوير تكنولوجيات في المجال السيبراني تسمح لها باعتراض القنوات الفضائية وشبكات الدول الغربية واستخدامها لمصلحتها، فضلاً عن السيطرة على الأقمار الصناعية نفسها.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، استناداً إلى الوثائق الأمريكية "المسربة"، أن "إحدى الوثائق تتحدث عن أن مجتمع الاستخبارات الأمريكية يعتبر أن هناك احتمالاً بأن تطور الصين "قدرات هجوم إلكتروني (في الفضاء) لحجب واستغلال واعتراض القنوات الفضائية الغربية والشبكات، مع احتمال السيطرة على الأقمار الصناعية".
وكان بيسكوف أكد، قبل ذلك، بأنه لا يوجد شك أدنى لدى روسيا في تورط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشكل مباشر أو غير مباشر بالصراع في أوكرانيا.
واعتقلت السلطات الفيدرالية الأمريكية، يوم أمس الخميس، المشتبه به في تسريبات وثائق وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" والذي يعتقد أنه طيار في الحرس الوطني الجوي.
وأكد المدعي العام الأمريكي، ميريك غارلاند، أن الجندي في سلاح الجو بالحرس الوطني، جاك تيكسيرا، اعتقل في قضية تسريبات البنتاغون.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن تيكسيرا، البالغ من العمر 21 عاماً، يعمل طياراً في جناح الاستخبارات رقم 102 في الحرس الوطني الجوي بولاية ماساتشوستس. أشرف على مجموعة دردشة خاصة على الإنترنت عرفت باسم "ثغ شيكر سنترال" غالبيتها من الشباب.
ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، رأى تيكسيرا أن الصراع في أوكرانيا "محبط"، وأنه يجب أن تكون بين موسكو وكييف " قواسم مشتركة أكثر مما يفرق بينهما".
إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلامية أن البنتاغون ما زال يحقق في تسريبات على شبكة التواصل الاجتماعي لمواد تتحدث عن حالة القوات الأوكرانية، وخطط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لدعمها.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الوثائق المؤرخة في أوائل آذار/مارس الماضي، نشرت على قنوات موالية للحكومة الروسية، ووفقا للصحيفة، فإن حجم التسريبات على الإنترنت قد تصل إلى أكثر من 100 وثيقة، وتقدر الأضرار الناجمة عن ذلك بأنها كبيرة.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الوثائق المؤرخة في أوائل آذار/مارس الماضي، نشرت على قنوات موالية للحكومة الروسية، ووفقا للصحيفة، فإن حجم التسريبات على الإنترنت قد تصل إلى أكثر من 100 وثيقة، وتقدر الأضرار الناجمة عن ذلك بأنها كبيرة.