https://sputnikarabic.ae/20230414/وكالات-واشنطن-تعتقد-أن-الصين-تطور-تكنولوجيات-للسيطرة-على-الأقمار-الصناعية-الغربية-1075917458.html

وكالات: واشنطن تعتقد أن الصين تطور تكنولوجيات للسيطرة على الأقمار الصناعية الغربية

وكالات: واشنطن تعتقد أن الصين تطور تكنولوجيات للسيطرة على الأقمار الصناعية الغربية

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بأن مجتمع الاستخبارات الأمريكية يعتقد أن الصين يمكنها تطوير تكنولوجيات في المجال السيبراني تسمح لها باعتراض القنوات... 14.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-14T15:01+0000

2023-04-14T15:01+0000

2023-04-14T15:01+0000

العالم

البيت الأبيض

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موسكو - سبوتنيك. ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، استناداً إلى الوثائق الأمريكية "المسربة"، أن "إحدى الوثائق تتحدث عن أن مجتمع الاستخبارات الأمريكية يعتبر أن هناك احتمالاً بأن تطور الصين "قدرات هجوم إلكتروني (في الفضاء) لحجب واستغلال واعتراض القنوات الفضائية الغربية والشبكات، مع احتمال السيطرة على الأقمار الصناعية".وكان بيسكوف أكد، قبل ذلك، بأنه لا يوجد شك أدنى لدى روسيا في تورط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشكل مباشر أو غير مباشر بالصراع في أوكرانيا.وأكد المدعي العام الأمريكي، ميريك غارلاند، أن الجندي في سلاح الجو بالحرس الوطني، جاك تيكسيرا، اعتقل في قضية تسريبات البنتاغون.ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، رأى تيكسيرا أن الصراع في أوكرانيا "محبط"، وأنه يجب أن تكون بين موسكو وكييف " قواسم مشتركة أكثر مما يفرق بينهما".إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلامية أن البنتاغون ما زال يحقق في تسريبات على شبكة التواصل الاجتماعي لمواد تتحدث عن حالة القوات الأوكرانية، وخطط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لدعمها.وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الوثائق المؤرخة في أوائل آذار/مارس الماضي، نشرت على قنوات موالية للحكومة الروسية، ووفقا للصحيفة، فإن حجم التسريبات على الإنترنت قد تصل إلى أكثر من 100 وثيقة، وتقدر الأضرار الناجمة عن ذلك بأنها كبيرة.

https://sputnikarabic.ae/20230414/موسكو-واشنطن-تبدأ-في-إصدار-التأشيرات-للوفد-الروسي-برئاسة-لافروف---1075903070.html

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