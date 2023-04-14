https://sputnikarabic.ae/20230414/وكالة-الطاقة-الدولية-تتوقع-انخفاضا-في-المعروض-النفطي-بنهاية-2023-1075910304.html
وكالة الطاقة الدولية تتوقع انخفاضا في المعروض النفطي بنهاية 2023
وكالة الطاقة الدولية تتوقع انخفاضا في المعروض النفطي بنهاية 2023
توقعت وكالة الطاقة الدولية انخفاضا في المعروض النفطي العالمي بمقدار 400 ألف برميل يوميا بحلول نهاية 2023. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T13:20+0000
2023-04-14T13:20+0000
2023-04-14T13:20+0000
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ووفقا لتقرير نشرته "السومرية نيوز"، قالت الوكالة إن هناك "زيادة متوقعة في الإنتاج قدرها مليون برميل يوميا من خارج "أوبك+" بدءا من مارس/آذار مقابل 1.4 مليون برميل يوميا ستخفضها الدول المنتجة بالمجموعة".واوضح التقرير أن "ارتفاع مخزونات النفط العالمية ربما أثر على قرار "أوبك+"، لافتة إلى أن "المخزونات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت في يناير/ كانون الثاني أعلى مستوى لها منذ يوليو/تموز 2021 عند 2.83 مليار برميل".وكانت وكالة الطاقة الدولية قد عدلت بشكل طفيف، تقديراتها للطلب العالمي على النفط لعامي 2022 و2023؛ في تقرير أصدرته منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، موضحة أنها تتوقع حاليا أن يكون 99.9 مليون و101.6 مليون برميل يوميًا،على التوالي.وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، أن يرتفع الطلب بمقدار 2.1 مليون برميل يوميا في عام 2022، و1.6 مليون برميل يوميا في عام 2023؛ إلى 99.8 مليون و101.4 مليون برميل يوميا، على التوالي.طالع أيضا: وكالة الطاقة الدولية: أسعار النفط قد تبدأ بالارتفاع مجددا إذا انخفضت إمدادات روسيا
https://sputnikarabic.ae/20230315/وكالة-الطاقة-الدولية-روسيا-تنجح-بشكل-مدهش-في-الحفاظ-على-حجم-إنتاج-النفط-1074760030.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العالم, اقتصاد, الأخبار
وكالة الطاقة الدولية تتوقع انخفاضا في المعروض النفطي بنهاية 2023
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توقعت وكالة الطاقة الدولية انخفاضا في المعروض النفطي العالمي بمقدار 400 ألف برميل يوميا بحلول نهاية 2023.
ووفقا لتقرير
نشرته "السومرية نيوز"، قالت الوكالة إن هناك "زيادة متوقعة في الإنتاج قدرها مليون برميل يوميا من خارج "أوبك+" بدءا من مارس/آذار مقابل 1.4 مليون برميل يوميا ستخفضها الدول المنتجة بالمجموعة".
واوضح التقرير أن "ارتفاع مخزونات النفط العالمية
ربما أثر على قرار "أوبك+"، لافتة إلى أن "المخزونات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت في يناير/ كانون الثاني أعلى مستوى لها منذ يوليو/تموز 2021 عند 2.83 مليار برميل".
وكانت وكالة الطاقة الدولية قد عدلت بشكل طفيف، تقديراتها للطلب العالمي على النفط لعامي 2022 و2023؛ في تقرير أصدرته منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، موضحة أنها تتوقع حاليا أن يكون 99.9 مليون و101.6 مليون برميل يوميًا،على التوالي.
وتم تعديل تقديرات 2022 و2023 بالزيادة: في عام 2022 بمقدار 140 ألف برميل يوميًا، حتى 2.3 مليون برميل يوميا، لتصل إلى 99.9 مليون برميل يوميا، وبمقدار 100 ألف برميل يوميا، حتى 1.7 مليون برميل في اليوم، لتصل إلى 101.6 مليون برميل يوميا، لعام 2023.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية
، في تقريرها لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، أن يرتفع الطلب بمقدار 2.1 مليون برميل يوميا في عام 2022، و1.6 مليون برميل يوميا في عام 2023؛ إلى 99.8 مليون و101.4 مليون برميل يوميا، على التوالي.