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https://sputnikarabic.ae/20230414/ولاية-أمريكية-تفقد-ثروة-حيوانية-كبيرة-بانفجار-مروع-فيديو-1075898977.html
ولاية أمريكية تفقد ثروة حيوانية كبيرة بانفجار مروع... فيديو
ولاية أمريكية تفقد ثروة حيوانية كبيرة بانفجار مروع... فيديو
أعلنت السلطات الأمريكية نفوق نحو 18 ألف بقرة جراء انفجار في مزرعة للألبان في ولاية تكساس جنوبي البلاد. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T09:49+0000
2023-04-14T10:05+0000
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ودمر الانفجار الذي نتج عنه حريق ضخم، ليل الاثنين/ الثلاثاء، مزرعة ألبان "ساوث فورك" الواقعة بالقرب من بلدة ديميت في منطقة بانهاندل في ولاية تكساس.وقال مفوض الزراعة في ولاية تكساس، سيد ميلر، في بيان، إن الحادث هو "أخطر حريق في مزرعة لتربية الماشية في تاريخ تكساس".وأضاف أن "التحقيق في الحادث وملاحقة المسؤولين سيستغرق بعض الوقت على الأرجح".وأكد ميلر أن مصدر الانفجار والحريق لم يُعرف ووصف الحادث بأنه "مروع".وفي السياق، صرح مسؤولون لشبكة "سي بي إس"، بأنه قد يكون حدث ارتفاع في حرارة نظام إزالة الروث من الحظيرة، مشيراً إلى أن غاز الميثان يمكن أن "يشتعل ثم ينتشر مع الانفجار والحريق".بينما، أشارت الشرطة إلى أن "سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق".
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الأخبار, نادي الفيديو
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الأخبار, نادي الفيديو

ولاية أمريكية تفقد ثروة حيوانية كبيرة بانفجار مروع... فيديو

09:49 GMT 14.04.2023 (تم التحديث: 10:05 GMT 14.04.2023)
CC BY 2.0 / Jeff Hitchcock / Mooبقرة
بقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
CC BY 2.0 / Jeff Hitchcock / Moo
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أعلنت السلطات الأمريكية نفوق نحو 18 ألف بقرة جراء انفجار في مزرعة للألبان في ولاية تكساس جنوبي البلاد.
ودمر الانفجار الذي نتج عنه حريق ضخم، ليل الاثنين/ الثلاثاء، مزرعة ألبان "ساوث فورك" الواقعة بالقرب من بلدة ديميت في منطقة بانهاندل في ولاية تكساس.
وقال مفوض الزراعة في ولاية تكساس، سيد ميلر، في بيان، إن الحادث هو "أخطر حريق في مزرعة لتربية الماشية في تاريخ تكساس".
وأضاف أن "التحقيق في الحادث وملاحقة المسؤولين سيستغرق بعض الوقت على الأرجح".
وأكد ميلر أن مصدر الانفجار والحريق لم يُعرف ووصف الحادث بأنه "مروع".
وفي السياق، صرح مسؤولون لشبكة "سي بي إس"، بأنه قد يكون حدث ارتفاع في حرارة نظام إزالة الروث من الحظيرة، مشيراً إلى أن غاز الميثان يمكن أن "يشتعل ثم ينتشر مع الانفجار والحريق".
بينما، أشارت الشرطة إلى أن "سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق".
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