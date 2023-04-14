https://sputnikarabic.ae/20230414/-الدفاع-الروسية-تدمير-3-معاقل-سرايا-أوكرانية-بمنطقة-زفانوفكا-قي-دونيتسك--1075887201.html
الدفاع الروسية: تدمير 3 معاقل سرايا أوكرانية بمنطقة زفانوفكا قي دونيتسك
الدفاع الروسية: تدمير 3 معاقل سرايا أوكرانية بمنطقة زفانوفكا قي دونيتسك
دمرت القوات المسلحة الروسية، مجموعة "الجنوب"، اليوم الجمعة، ثلاثة معاقل لسرايا لواء الهجوم الجبلي العاشر المنفصل للجيش الأوكراني بمنطقة زفانوفكا في جمهورية... 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T02:06+0000
2023-04-14T02:06+0000
2023-04-14T02:39+0000
وزارة الدفاع الروسية
أخبار جمهورية دونيتسك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140653_0:129:2609:1597_1920x0_80_0_0_57f8d87a5559a841e24afeb2d901b273.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال مدير المركز الصحفي لقوات مجموعة "يوغ" (الجنوب) الروسية، إيفان بيغما، لوكالة "سبوتنيك": "في منطقة قرية زفانوفكا، قصفت وحدة مدفعية تابعة للفيلق الثاني للجيش بالمنطقة العسكرية الجنوبية ثلاثة معاقل لسرايا تابعة للواء الهجوم الجبلي المنفصل العاشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. ونتيجة لغارات نارية، تكبد العدو خسائر في القوى البشرية والمركبات".وأضاف مدير المركز الصحفي لمجموعة "يوغ"، أنه بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار القتال المضاد للبطاريات، دمر مسلحو المجموعة قاذفة هاون من عيار 120 ملم وثلاث قطع مدفعية في منطقة فيخرنيكامينسك.وتصعد القوات الروسية من عملياتها على كافة المحاور، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون)، وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230327/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140653_155:0:2454:1724_1920x0_80_0_0_f2533b5de4b831a85db73502617920f1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وزارة الدفاع الروسية, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
وزارة الدفاع الروسية, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الدفاع الروسية: تدمير 3 معاقل سرايا أوكرانية بمنطقة زفانوفكا قي دونيتسك
02:06 GMT 14.04.2023 (تم التحديث: 02:39 GMT 14.04.2023) تابعنا عبر
دمرت القوات المسلحة الروسية، مجموعة "الجنوب"، اليوم الجمعة، ثلاثة معاقل لسرايا لواء الهجوم الجبلي العاشر المنفصل للجيش الأوكراني بمنطقة زفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى ثلاث قطع مدفعية وقاذف هاون في منطقة فيرخنيكامينسك.
موسكو - سبوتنيك
. وقال مدير المركز الصحفي لقوات مجموعة "يوغ" (الجنوب) الروسية، إيفان بيغما، لوكالة "سبوتنيك": "في منطقة قرية زفانوفكا، قصفت وحدة مدفعية تابعة للفيلق الثاني للجيش بالمنطقة العسكرية الجنوبية ثلاثة معاقل لسرايا تابعة للواء الهجوم الجبلي المنفصل العاشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. ونتيجة لغارات نارية، تكبد العدو خسائر في القوى البشرية والمركبات".
وأضاف مدير المركز الصحفي لمجموعة "يوغ"، أنه بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار القتال المضاد للبطاريات، دمر مسلحو المجموعة قاذفة هاون من عيار 120 ملم وثلاث قطع مدفعية في منطقة فيخرنيكامينسك.
وتصعد القوات الروسية من عملياتها على كافة المحاور، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون)، وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.