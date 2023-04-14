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القوات الأوكرانية تقصف وسط مدينة هورليفكا بجمهورية دونيتسك
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230414/-القوات-الأوكرانية-تقصف-وسط-مدينة-هورليفكا-بجمهورية-دونيتسك-1075887025.html
القوات الأوكرانية تقصف وسط مدينة هورليفكا بجمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تقصف وسط مدينة هورليفكا بجمهورية دونيتسك
أفاد رئيس بلدية هورليفكا إيفان بريخودكو، صباح اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية قامت بقصف وسط المدينة ليلاً، وتم فصل التيار الكهربائي عن عدد من المنازل في... 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T01:32+0000
2023-04-14T01:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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سلاح روسيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال بريخودكو في قناته على تطبيق التلغرام "تعرض وسط مدينة هورليفكا لقصف من الإرهابيين الأوكرانيين ليلاً، وتم فصل التيار الكهربائي عن عدد من المنازل في منطقة المدينة الوسطى".وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230413/القوات-الأوكرانية-تقصف-منطقة-ترويتسكوي-في-لوغانسك-بصاروخين-من-طراز-هيمارس--1075884909.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تقصف وسط مدينة هورليفكا بجمهورية دونيتسك

01:32 GMT 14.04.2023 (تم التحديث: 01:39 GMT 14.04.2023)
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
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أفاد رئيس بلدية هورليفكا إيفان بريخودكو، صباح اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية قامت بقصف وسط المدينة ليلاً، وتم فصل التيار الكهربائي عن عدد من المنازل في منطقة المدينة الوسطى.
دونيتسك - سبوتنيك. وقال بريخودكو في قناته على تطبيق التلغرام "تعرض وسط مدينة هورليفكا لقصف من الإرهابيين الأوكرانيين ليلاً، وتم فصل التيار الكهربائي عن عدد من المنازل في منطقة المدينة الوسطى".
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ هيمارس لمستشفى المقاطعة في نوفويدار في جمهورية لوغانسك الشعبية، 29 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف منطقة ترويتسكوي في لوغانسك بصاروخين من طراز "هيمارس"
أمس, 22:27 GMT
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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Бойцы ЧВК Вагнер в центре Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:03 GMT
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