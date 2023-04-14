https://sputnikarabic.ae/20230414/-القوات-الأوكرانية-تقصف-وسط-مدينة-هورليفكا-بجمهورية-دونيتسك-1075887025.html
القوات الأوكرانية تقصف وسط مدينة هورليفكا بجمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تقصف وسط مدينة هورليفكا بجمهورية دونيتسك
أفاد رئيس بلدية هورليفكا إيفان بريخودكو، صباح اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية قامت بقصف وسط المدينة ليلاً، وتم فصل التيار الكهربائي عن عدد من المنازل في... 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T01:32+0000
2023-04-14T01:32+0000
2023-04-14T01:39+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال بريخودكو في قناته على تطبيق التلغرام "تعرض وسط مدينة هورليفكا لقصف من الإرهابيين الأوكرانيين ليلاً، وتم فصل التيار الكهربائي عن عدد من المنازل في منطقة المدينة الوسطى".وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230413/القوات-الأوكرانية-تقصف-منطقة-ترويتسكوي-في-لوغانسك-بصاروخين-من-طراز-هيمارس--1075884909.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تقصف وسط مدينة هورليفكا بجمهورية دونيتسك
01:32 GMT 14.04.2023 (تم التحديث: 01:39 GMT 14.04.2023) تابعنا عبر
أفاد رئيس بلدية هورليفكا إيفان بريخودكو، صباح اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية قامت بقصف وسط المدينة ليلاً، وتم فصل التيار الكهربائي عن عدد من المنازل في منطقة المدينة الوسطى.
دونيتسك - سبوتنيك
. وقال بريخودكو في قناته على تطبيق التلغرام "تعرض وسط مدينة هورليفكا لقصف من الإرهابيين الأوكرانيين ليلاً، وتم فصل التيار الكهربائي عن عدد من المنازل في منطقة المدينة الوسطى".
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.