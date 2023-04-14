https://sputnikarabic.ae/20230414/-قنبلة-روسية-تسبب-أرقا-لدى-القوات-الأوكرانية-لا-شيء-يسقطها-1075906539.html

قنبلة روسية تسبب أرقا لدى القوات الأوكرانية "لا شيء يسقطها"

قنبلة روسية تسبب أرقا لدى القوات الأوكرانية "لا شيء يسقطها"

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن القنابل الروسية القادرة على التخطيط من عيار 500 كغ، كانت مفاجأة غير سارة للقوات المسلحة الأوكرانية - فهي لا تسقط على مسافة... 14.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-14T12:16+0000

2023-04-14T12:16+0000

2023-04-14T12:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102009/20/1020092022_0:7:1349:765_1920x0_80_0_0_edfc966babbfbe696f2a8f07eeefd5ab.jpg

وأكدت الصحيفة أنه لم يتم تكييف الدفاع الجوي الأوكراني للتعامل مع مثل هذه الأهداف.وتحدث الخبير العسكري إيليا كرامنيك عن أنظمة الدفاع الأوكراني، قائلا: "إن الغالبية العظمى من الصواريخ المضادة للطائرات الأوكرانية مصممة لتدمير الطائرات التي يمكن ضربها بسهولة. من الصعب إيصال صاروخ إلى نقطة الاعتراض في الوقت المناسب، ولكن إذا وصل الصاروخ الأوكراني إلى هذه النقطة في الوقت المناسب، فإن الذخيرة الصغيرة تكفي لاعتراض طائرة أو مروحية أو صاروخ كروز معاد. تُغطى معظم الطائرات والصواريخ الأوكرانية بمواد معدنية رقيقة حيث يتم إخفاء خزانات الوقود والأنظمة الهيدروليكية الدقيقة والإلكترونيات - تكفي بضع ضربات لإسقاط هذه الأهداف.وأوضح الخبير هدف الدفاع الأوكراني هنا هو قنبلة. أقل بخمسة أضعاف حجم الطائرة المتوسطة ولديها هيكل قوي جدًا. قوي بما يكفي لاختراق الأرضيات الخرسانية المسلحة دون الإضرار بالأنظمة الداخلية. أنظمة التوجيه وتصحيح المسار ضعيفة، لكن بعض الثقوب لن تمنعها من عملها - من الضروري تمزيق القنبلة بالكامل، ومن الصعب على صاروخ مضاد للطائرات القيام بذلك. وحتى إذا نجح، فستواصل القنبلة طريقها حتى تصل إلى وجهتها. ربما ليس بدقة عالية جدا، لكنها ستصل.واختتم الخبير أن هناك احتمال كبير بأن صواريخ منظومة، مثل باتريوت، التي لا تمتلكها القوات المسلحة، يمكن أن تسقط القنابل الانزلاقية. لكن الخبير يحذر من أن هذا هو سلاح الملاذ الأخير. من الضروري إصابة الهدف بدقة وإذا أخطأت المدافع، فإن القنبلة ستؤدي الوظيفة.

https://sputnikarabic.ae/20230414/طائرة-مسيرة-روسية-تدمر-طابورا-من-المعدات-العسكرية-الأوكرانية-فيديو-1075894038.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري