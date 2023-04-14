https://sputnikarabic.ae/20230414/-نصرالله-محذرا-إسرائيل-من-الاطمئنان-للجبهة-السورية-دمشق-تدرس-خطواتها--1075916032.html

نصرالله محذرا إسرائيل من الاطمئنان للجبهة السورية: دمشق تدرس خطواتها

نصرالله محذرا إسرائيل من الاطمئنان للجبهة السورية: دمشق تدرس خطواتها

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، أن القيادة السورية تدرس خطواتها جيدا، محذرا إسرائيل من الاطمئنان للجبهة السورية "لأن الموقف... 14.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-14T14:28+0000

2023-04-14T14:28+0000

2023-04-14T15:09+0000

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

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وخلال كلمة له بمناسبة "يوم القدس" العالمي، شدد نصر الله على أن "العدو الذي يهدد اللبنانيين ويقصف سوريا، يجب أن يبقى قلقاً ومرتعباً، وهذا يرسخ ميزان الردع وقواعد الاشتباك"، موضحاً أن "توازن الردع هو الذي جعل الرد الإسرائيلي محدوداً وسخيفاً".وشدّد الأمين العام لـ"حزب الله" على أن "الإسرائيلي لم يقصف أي بنية تحتية لحزب الله"، لافتاً إلى أن "الإسرائيلي كذب على شعبه، فيما الجميع يعلم أنه لم يقصف موقعاً لحزب الله، وهذا دليل ضعف ووهن".وقال نصر الله إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوعد المقاومة ونحن في المقاومة نتوعده أيضا، والأيام بيننا".وأضاف نصر الله أنه "عندما ينتشر الجيش السوري على خط قتال لمئات الكيلومترات، فلا تطلب منه أن يفتح جبهة أخرى".ولفت في إطار التحول الدولي، إلى عودة العلاقات السياسية الطبيعية بين سوريا والدول العربية والسعي التركي لإعادة العلاقات مع دمشق، مؤكدا أنها "تحولات مهمة". ورأى أن "القيادة السورية تطرح شروطاً طبيعية لعودة هذه العلاقات".وحذّر نصر الله من أن "لعبة الإسرائيلي في القدس أو لبنان أو سوريا قد تجر المنطقة إلى حرب كبرى"، بحسب قناة "الميادين".وأوضح أن "حماقة العدو ولاسيما في الأشهر القليلة الماضية قد تدفع المنطقة إلى حرب"، محذراً الاحتلال من الاعتداء على القدس "فهو خط أحمر".

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