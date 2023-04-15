https://sputnikarabic.ae/20230415/ألمانيا-تدعو-الاتحاد-الأوروبي-إلى-فرض-عقوبات-على-الصناعة-النووية-الروسية-1075939581.html

ألمانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على الصناعة النووية الروسية

ألمانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على الصناعة النووية الروسية

أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم السبت، أن برلين تؤيد فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على الصناعة النووية الروسية. 15.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-15T08:51+0000

2023-04-15T08:51+0000

2023-04-15T08:51+0000

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وقال هابيك في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، إن "الحكومة الألمانية أخبرت المفوضية الأوروبية بضروروة إدراج القطاع النووي المدني لروسيا. يجب أن يكون هذا جزءًا من الحزمة التالية من العقوبات الجديدة".وستتوقف ألمانيا، اليوم السبت، عن تشغيل آخر 3 محطات طاقة نووية عاملة وهي "إيزار-2" و"نيكارويستهايم-2" و"إمسلاند".في وقت سابق، قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن بودابست لن توافق أبدًا على فرض عقوبات على "روساتوم"، لأن ذلك سيهدد أمن الطاقة في البلاد. وبحسب الوزير، فإن إدخال مثل هذه القيود لم يحظ بدعم بعض الدول الأوروبية التي تستخدم الطاقة النووية.بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، صعد الغرب من ضغط العقوبات على موسكو، مما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، والقيود وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وإن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة وحلفائها هو تدهور حياة الملايين من الناس.

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