https://sputnikarabic.ae/20230415/أول-تعليق-من-رئيس-الوزراء-الياباني-بعد-انفجار-وقع-أثناء-إلقائه-خطابا-1075946968.html

أول تعليق من رئيس الوزراء الياباني بعد انفجار وقع أثناء إلقائه خطابا

أول تعليق من رئيس الوزراء الياباني بعد انفجار وقع أثناء إلقائه خطابا

أدلى رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بأول تصريحات بعد وقوع انفجار، صباح اليوم السبت، بالقرب من مكان إلقائه خطابا في مدينة واكاياما. 15.04.2023, سبوتنيك عربي

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وقال في خطاب ألقاه في مكان آخر بالمدينة، إنه لا ينبغي السماح للحادث بتعطيل العملية الانتخابية، مشددا على أنه سيواصل حملته الانتخابية لدعم الانتخابات الفرعية لمجلس النواب، وأكد أن هذه الانتخابات تحظى بأهمية كبيرة للبلاد.وتابع: "معكم جميعا، علينا أن نواصل الانتخابات"، وفقا لوكالة الأنباء اليابانية "كيودو".وتعليقا منه على الحادث الذي وقع بالقرب منه، قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا: "لقد حدث انفجار قوي، وتحقق الشرطة لمعرفة التفاصيل، لكني أود أن أعتذر عن القلق وإزعاج الكثيرين".وكانت قوات الأمن اليابانية ألقت، صباح اليوم السبت، القبض على شخص يشتبه في تنفيذه التفجيرات التي استهدفت موقعا قرب مكان إلقاء رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، خطابا في مدينة واكاياما.وعرضت هيئة الإذاعة اليابانية لقطات تظهر فيها قوات الأمن والشرطة تحتجز المشتبه به بينما لاذ الحشود بالفرار من الموقع.وذكر شهود عيان للإذاعة اليابانية أن شابا قام برمي جسم أسود اسطواني باتجاه كيشيدا عندما ظهر رئيس الوزراء في موقع خطابه العام المخطط له، وتم احتجاز الشاب بواسطة الشرطة، وبعد ثوانٍ قليلة سُمِع صوت انفجار.ويأتي حادث اليوم السبت، بعد مقتل رئيس الوزراء السابق الياباني السابق، شينزو آبي، برصاصة قاتلة في شهر يوليو/ تموز من العام الماضي، خلال إلقائه خطاب حاد في مدينة نارا، قبل انتخابات مجلس المستشارين.

https://sputnikarabic.ae/20230415/لحظة-اعتقال-المشتبه-به-في-التفجيرات-قرب-موقع-إلقاء-رئيس-وزراء-اليابان-خطابه-1075935219.html

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