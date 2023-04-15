https://sputnikarabic.ae/20230415/أول-فيديو-لناقلة-الجند-المدرعة-البريطانية-سبارتان-مدمرة-في-أرتيوموفسك-1075936917.html
أول فيديو لناقلة الجند المدرعة البريطانية "سبارتان" مدمرة في أرتيوموفسك
أول فيديو لناقلة الجند المدرعة البريطانية "سبارتان" مدمرة في أرتيوموفسك
نشرت قناة "المراسلون العسكريون" في موقع "روسكايا فيسنا" أول لقطات لناقلة الجند المدرعة البريطانية "سبارتان" مدمرة في أرتيوموفسك. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T06:01+0000
2023-04-15T06:01+0000
2023-04-15T06:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تم تصوير مقطع الفيديو وسط الأنقاض.في المقدمة، يمكن رؤية جرار "إم تي-إل بي" محترق، وإلى اليمين توجد حاملة الجنود المدرعة البريطانية.وبحسب المصادر المفتوحة، فإن الدفعة الأولى المكونة من 14 مركبة تم شراؤها قبل العملية العسكرية في ديسمبر/كانون الأول 2022. وتم إرسالها إلى أرتيوموفسك وأفدييفكا. ووصلت الدفعة الثانية المكونة من 25 عربة مصفحة إلى أوكرانيا في مارس/آذار 2023، تضمنت العديد من التعديلات، من بينها "Spartan FV103" و"Spartan SPA8" و"Spartan SPA017".اعتمد الجيش البريطاني المدرعة المجنزرة "FV103 Spartan" في عام 1978، وهي مخصصة لنقل الفرق الخاصة، ولا سيما المجموعات المضادة للطائرات. تبلغ السعة فيها لثلاثة من أفراد الطاقم وأربعة أفراد، والقوات على متنها مسلحة بمدفع رشاش عيار 7.62 ملم، لديها درع أمامي يحمي من الرصاص من عيار 14.5 ملم، ودروع جانبية تحمي من الرصاص من عيار 7.62 ملم. ظاهريًا، لا يمكن تمييزها تقريبًا عن المركبة المدرعة "FV103 Spartan".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
أول فيديو لناقلة الجند المدرعة البريطانية "سبارتان" مدمرة في أرتيوموفسك
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نشرت قناة "المراسلون العسكريون" في موقع "روسكايا فيسنا" أول لقطات لناقلة الجند المدرعة البريطانية "سبارتان" مدمرة في أرتيوموفسك.
تم تصوير مقطع الفيديو وسط الأنقاض.
في المقدمة، يمكن رؤية جرار "إم تي-إل بي" محترق، وإلى اليمين توجد حاملة الجنود المدرعة البريطانية.
وبحسب المصادر المفتوحة، فإن الدفعة الأولى المكونة من 14 مركبة تم شراؤها قبل العملية العسكرية في ديسمبر/كانون الأول 2022. وتم إرسالها إلى أرتيوموفسك وأفدييفكا. ووصلت الدفعة الثانية المكونة من 25 عربة مصفحة إلى أوكرانيا في مارس/آذار 2023، تضمنت العديد من التعديلات، من بينها "Spartan FV103" و"Spartan SPA8" و"Spartan SPA017".
اعتمد الجيش البريطاني المدرعة المجنزرة "FV103 Spartan" في عام 1978، وهي مخصصة لنقل الفرق الخاصة، ولا سيما المجموعات المضادة للطائرات. تبلغ السعة فيها لثلاثة من أفراد الطاقم وأربعة أفراد، والقوات على متنها مسلحة بمدفع رشاش عيار 7.62 ملم، لديها درع أمامي يحمي من الرصاص من عيار 14.5 ملم، ودروع جانبية تحمي من الرصاص من عيار 7.62 ملم. ظاهريًا، لا يمكن تمييزها تقريبًا عن المركبة المدرعة "FV103 Spartan".