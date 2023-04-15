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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230415/أول-فيديو-لناقلة-الجند-المدرعة-البريطانية-سبارتان-مدمرة-في-أرتيوموفسك-1075936917.html
أول فيديو لناقلة الجند المدرعة البريطانية "سبارتان" مدمرة في أرتيوموفسك
أول فيديو لناقلة الجند المدرعة البريطانية "سبارتان" مدمرة في أرتيوموفسك
نشرت قناة "المراسلون العسكريون" في موقع "روسكايا فيسنا" أول لقطات لناقلة الجند المدرعة البريطانية "سبارتان" مدمرة في أرتيوموفسك. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T06:01+0000
2023-04-15T06:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تم تصوير مقطع الفيديو وسط الأنقاض.في المقدمة، يمكن رؤية جرار "إم تي-إل بي" محترق، وإلى اليمين توجد حاملة الجنود المدرعة البريطانية.وبحسب المصادر المفتوحة، فإن الدفعة الأولى المكونة من 14 مركبة تم شراؤها قبل العملية العسكرية في ديسمبر/كانون الأول 2022. وتم إرسالها إلى أرتيوموفسك وأفدييفكا. ووصلت الدفعة الثانية المكونة من 25 عربة مصفحة إلى أوكرانيا في مارس/آذار 2023، تضمنت العديد من التعديلات، من بينها "Spartan FV103" و"Spartan SPA8" و"Spartan SPA017".اعتمد الجيش البريطاني المدرعة المجنزرة "FV103 Spartan" في عام 1978، وهي مخصصة لنقل الفرق الخاصة، ولا سيما المجموعات المضادة للطائرات. تبلغ السعة فيها لثلاثة من أفراد الطاقم وأربعة أفراد، والقوات على متنها مسلحة بمدفع رشاش عيار 7.62 ملم، لديها درع أمامي يحمي من الرصاص من عيار 14.5 ملم، ودروع جانبية تحمي من الرصاص من عيار 7.62 ملم. ظاهريًا، لا يمكن تمييزها تقريبًا عن المركبة المدرعة "FV103 Spartan".
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رصد عسكري
رصد عسكري

أول فيديو لناقلة الجند المدرعة البريطانية "سبارتان" مدمرة في أرتيوموفسك

06:01 GMT 15.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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نشرت قناة "المراسلون العسكريون" في موقع "روسكايا فيسنا" أول لقطات لناقلة الجند المدرعة البريطانية "سبارتان" مدمرة في أرتيوموفسك.
تم تصوير مقطع الفيديو وسط الأنقاض.
في المقدمة، يمكن رؤية جرار "إم تي-إل بي" محترق، وإلى اليمين توجد حاملة الجنود المدرعة البريطانية.
وبحسب المصادر المفتوحة، فإن الدفعة الأولى المكونة من 14 مركبة تم شراؤها قبل العملية العسكرية في ديسمبر/كانون الأول 2022. وتم إرسالها إلى أرتيوموفسك وأفدييفكا. ووصلت الدفعة الثانية المكونة من 25 عربة مصفحة إلى أوكرانيا في مارس/آذار 2023، تضمنت العديد من التعديلات، من بينها "Spartan FV103" و"Spartan SPA8" و"Spartan SPA017".
اعتمد الجيش البريطاني المدرعة المجنزرة "FV103 Spartan" في عام 1978، وهي مخصصة لنقل الفرق الخاصة، ولا سيما المجموعات المضادة للطائرات. تبلغ السعة فيها لثلاثة من أفراد الطاقم وأربعة أفراد، والقوات على متنها مسلحة بمدفع رشاش عيار 7.62 ملم، لديها درع أمامي يحمي من الرصاص من عيار 14.5 ملم، ودروع جانبية تحمي من الرصاص من عيار 7.62 ملم. ظاهريًا، لا يمكن تمييزها تقريبًا عن المركبة المدرعة "FV103 Spartan".
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Бойцы группы Вагнера ведут бой в центре Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:51 GMT
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