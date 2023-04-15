https://sputnikarabic.ae/20230415/إجلاء-رئيس-الوزراء-الياباني-بعد-انفجار-أثناء-إلقائه-خطاب-في-مدينة-واكاياما-اليابانية--1075934646.html
انفجارات "عنيفة" قرب مكان إلقاء رئيس الوزراء الياباني خطابا في مدينة واكاياما اليابانية
انفجارات "عنيفة" قرب مكان إلقاء رئيس الوزراء الياباني خطابا في مدينة واكاياما اليابانية
أفادت وسائل الإعلام الياباني، صباح اليوم السبت، بسماع صوت انفجار عنيف في محيط مكان إلقاء كلمة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في مدينة واكاياما. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T03:00+0000
2023-04-15T03:00+0000
2023-04-15T03:28+0000
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فوميو كيشيدا
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وحسبما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية، وقع الحادث في الساعة 11:30 صباحاً بالتوقيت المحلي يوم السبت (02:30 صباحاً بالتوقيت العالمي)، بعد انتهاء كيشيدا من جولته في مياه صيد سايكاساكي في واكاياما وكان يستعد لإلقاء كلمته بشكل علني.وذكرت الهيئة أنه قبل بدء رئيس الوزراء كلمته، سُمِع صوت انفجار عنيف ليس بعيداً عن موقع الكلمة، مضيفة أنه تم احتجاز رجل تم عقب الحادث. ولم يصب رئيس الوزراء بأذى.في الوقت نفسه، ذكرت وكالة الأنباء كيودو أن جسماً يشبه الشرارة ومصاحب له دخان تم القاءه باتجاه رئيس الوزراء.ووفقاً لوكالة كيودو، قام كيشيدا بإلغاء كلمته العلنية في واكاياما ويتواجد حالياً في مقر شرطة ولاية واكاياما.وعرضت هيئة الإذاعة اليابانية لقطات تظهر فيها قوات الأمن والشرطة تحتجز شخصًا بينما يتبدد الحشد في المكان.يشار إلى أن اليابان أعلنت تعزيز الأمن بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، الذي أطلق عليه النار وقتل أثناء كلمة في حدث انتخابي في يوليو 2022.وتأتي هذه الحادثة واليابان تستضيف الفعاليات الوزارية لمجموعة الدول السبع في سابورو الشمالية ومدينة كارويزاوا في ناغانو، وقبل قمة الزعماء المقررة في مايو في هيروشيما.
https://sputnikarabic.ae/20220708/الإعلام-الياباني-يكشف-عن-نوع-السلاح-المستخدم-خلال-عملية-قتل-آبي-1064869235.html
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أخبار اليابان, فوميو كيشيدا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار اليابان, فوميو كيشيدا, العالم, أخبار العالم الآن
انفجارات "عنيفة" قرب مكان إلقاء رئيس الوزراء الياباني خطابا في مدينة واكاياما اليابانية
03:00 GMT 15.04.2023 (تم التحديث: 03:28 GMT 15.04.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل الإعلام الياباني، صباح اليوم السبت، بسماع صوت انفجار عنيف في محيط مكان إلقاء كلمة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في مدينة واكاياما.
وحسبما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية، وقع الحادث في الساعة 11:30 صباحاً بالتوقيت المحلي يوم السبت (02:30 صباحاً بالتوقيت العالمي)، بعد انتهاء كيشيدا من جولته في مياه صيد سايكاساكي في واكاياما وكان يستعد لإلقاء كلمته بشكل علني.
وذكرت الهيئة أنه قبل بدء رئيس الوزراء كلمته، سُمِع صوت انفجار عنيف ليس بعيداً عن موقع الكلمة، مضيفة أنه تم احتجاز رجل تم عقب الحادث. ولم يصب رئيس الوزراء بأذى.
في الوقت نفسه، ذكرت وكالة الأنباء كيودو أن جسماً يشبه الشرارة ومصاحب له دخان تم القاءه باتجاه رئيس الوزراء.
ووفقاً لوكالة كيودو، قام كيشيدا بإلغاء كلمته العلنية في واكاياما ويتواجد حالياً في مقر شرطة ولاية واكاياما.
وعرضت هيئة الإذاعة اليابانية لقطات تظهر فيها قوات الأمن والشرطة تحتجز شخصًا بينما يتبدد الحشد في المكان.
يشار إلى أن اليابان أعلنت تعزيز الأمن بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، الذي أطلق عليه النار وقتل أثناء كلمة في حدث انتخابي في يوليو 2022.
وتأتي هذه الحادثة واليابان تستضيف الفعاليات الوزارية لمجموعة الدول السبع في سابورو الشمالية ومدينة كارويزاوا في ناغانو، وقبل قمة الزعماء المقررة في مايو في هيروشيما.