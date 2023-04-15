https://sputnikarabic.ae/20230415/إسرائيل-تشدد-من-إجراءاتها-العسكرية-في-محيط-القدس-1075953084.html

إسرائيل تشدد من إجراءاتها العسكرية في محيط القدس

إسرائيل تشدد من إجراءاتها العسكرية في محيط القدس

شددت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، من إجراءاتها العسكرية في محيط مدينة القدس المحتلة. 15.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-15T14:45+0000

2023-04-15T14:45+0000

2023-04-15T14:45+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

آخر أخبار القدس الأن

أخبار فلسطين اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0f/1061224648_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_40b4db66d99a45e4446147856282ded5.jpg

ونقلت صحيفة القدس، مساء اليوم السبت، عن مصادر محلية، أن القوات الإسرائيلية تسببت في إعاقة تنقل المواطنين الفلسطينيين من خلال تدقيق هوياتهم وتفتيش مراكبهم، بين قرية مخماس ورام الله، شمال شرقي القدس.وفي السياق نفسه، توعد رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، إسرائيل بصواريخ بلا عدد في حال المساس بالمسجد الأقصى.وأكد في كلمة ألقاها خلال مهرجان "الضفة درع القدس" في غزة بمناسبة يوم القدس العالمي، أن "يوم القدس ليس مجرد مهرجانات واحتفالات وخطب تلقى، بل بات اليوم بارود وأنفاق وصواريخ وجنود وكتائب وعشاق شهادة يتبايعون على الموت".وأضاف السنوار أن قيادة المقاومة وقيادة محور القدس ستتدخل لمؤازرة وحماية المرابطين في المسجد الأقصى إذا استمر الاحتلال بسياسته تجاه المسجد والسماح للمستوطنين باقتحامه والاعتداء على المرابطين، مؤكداً أن "الرد سيكون كما حدث خلال الأيام الماضية".وقال السنوار إن "المرابطين في المسجد الأقصى يملكون مفاتيح السلم والحرب، وعلى الاحتلال أن يعي هذه المعادلة جيداً، وندرك النوايا المبيتة ولكن نؤكد أن المقاومة في غزة والضفة ومحور القدس لهم بالمرصاد".وأكد السنوار أن أهل الضفة الغربية ومجاهدي كتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس وكل الفصائل، ومقاتلي الأجهزة الأمنية، يصححون أخطاء 30 عاما.وبيّن أن الاحتفال في يوم القدس في المدن العربية والإسلامية والعالمية دليل على أن القدس والأقصى يتربعان في قلوب الأمة وأن القضية الفلسطينية هي القضية الجامعة الموحدة.وتابع: "على الدول العربية والإسلامية أن تنهي الخلافات بينها، وما تم أخيراً خطوة في الاتجاه الصحيح".

https://sputnikarabic.ae/20230415/نائب-محافظ-القدس-لـ-سبوتنيك-إسرائيل-تمنع-وصول-الفلسطينيين-لكنيسة-القيامة-والمسجد-الأقصى-1075951649.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم