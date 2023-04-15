https://sputnikarabic.ae/20230415/إعلام-تحليق-منطاد-صيني-فوق-مجموعة-حاملات-الطائرات-الأمريكية-1075936070.html

إعلام: تحليق منطاد صيني فوق حاملات الطائرات الأمريكية

إعلام: تحليق منطاد صيني فوق حاملات الطائرات الأمريكية

كشفت وثائق الاستخبارات الأمريكية المسربة بأن أحد المناطيد الصينية قد عبر فوق مجموعة الحاملات الجوية الأمريكية، في حين تحطم منطاد آخر في بحر الصين الجنوبي. 15.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-15T05:11+0000

2023-04-15T05:11+0000

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وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الوثائق الاستخبارات الأمريكية كانت تحتوي على أسئلة حول القدرات الحقيقية للمنطاد الذي عبر أجواء الولايات المتحدة القارية في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط.وتشير الوثائق إلى أن الاستخبارات الأمريكية كانت على علم بعدد من المناطيد الصينية الأخرى. وذكرت الصحيفة أن المنطاد الذي عبر فوق الولايات المتحدة هذا العام والذي وصف بواسطة وكالات الاستخبارات الأمريكية باسم "Killeen-23"، كان يحمل العديد من الحساسات والهوائيات التي لم تتعرف عليها حكومة الولايات المتحدة إلا بعد أكثر من أسبوع من إسقاط المنطاد.وحسبما ورد في تقرير الصحيفة:ووفقاً للصحيفة، كانت مجموعة الحاملات الجوية توجد في المحيط الهادئ. وتستمر الصحيفة في القول إن واحدة من الوثائق الثلاث التي أعدتها وكالة المخابرات الجغرافية الوطنية الأمريكية (NGA) والتي يعود تاريخها إلى 15 فبراير، تحتوي على التقدير الحكومي الأكثر تفصيلًا حتى الآن حول "Killeen-23" واثنين من المناطيد في الأعوام السابقة، والمسماة "Bulger-21" و"Accardo-21".وغير واضح من الوثائق ما إذا كان يتعلق بالمنطاد الذي عبر فوق مجموعة الهجوم على حاملة الطائرات، أم بالمنطاد الذي سقط في بحر الصين الجنوبي.ووفقًا للوثيقة، كان "Bulger-21" يحمل تجهيزات متقدمة للمراقبة وظل يطوف حول الكرة الأرضية من ديسمبر/كانون الأول 2021 حتى مايو/أيار 2022، بينما كان "Accardo-21" يحمل تجهيزات مماثلة، بالإضافة إلى مستشعر "مغلف بالفويل" مثبت على "مفصل محمول".وفي أوائل فبراير الماضي، أسقط الجيش الأمريكي منطادًا صينيًا دخل الأجواء الأمريكية من جهة الحدود الشمالية الغربية فور وصوله إلى منطقة آمنة فوق مياه المحيط الأطلسي قبالة السواحل الشرقية للولايات المتحدة.وذكرت "نيويورك تايمز"، يوم الخميس الماضي، أن البنتاغون يحقق في تسريب على الشبكة الاجتماعية لمواد تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط الولايات المتحدة والناتو لتعزيزها، مشيرة إلى أن الوثائق، المؤرخة في أوائل مارس/آذار، نُشرت على "قنوات موالية للحكومة الروسية" على تطبيق "تلغرام".

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